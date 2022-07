Workation: So bringen Sie Urlaub und Arbeit unter einen (Sonnen-)hut

Stuttgart, Juli 2022: Biteno GmbH ist ein Systemhaus aus Stuttgart, das auf arbeitnehmerfreundliche Modelle setzt. Neben flexiblen Arbeitszeiten, Remote Work und der Vertrauensarbeitszeit hat das Unternehmen noch einen Weg gefunden, um mehr Work-Life-Balance zu erreichen, indem es seine Mitarbeiter zu einer “Workation” eingeladen hat.

“Workation” ist der neue Trend, die Arbeit und Urlaub zusammenbringt. Es geht keineswegs darum, dass Angestellte den ganzen Tag am Strand an ihren Laptops arbeiten oder ihre Arbeit komplett vernachlässigen. Im Mittelpunkt des Konzeptes steht eine harmonische Vereinbarung der Arbeits- und Freizeit mit dem Ziel, die Arbeit an besondere Orte auszulagern, um zu mehr Entspannung, Kreativität, Konzentration und Produktivität zu verhelfen. Darüber hinaus werden Teamgeist und Zusammenhalt gestärkt.

Für die Mitarbeiter der Biteno GmbH ging es für eine Woche in ein idyllisches Ferienhaus an die Ostsee. Dort konnten sie vormittags arbeiten und nachmittags Ausflüge machen, mit Kollegen zum Strand gehen oder einfach den Sonnenuntergang genießen. Das absolute Highlight der Woche war das gemeinsame Segeln auf dem Boot des Geschäftsführers, das für Begeisterung bei allen Kolleginnen und Kollegen gesorgt hat und gleichzeitig einiges an Ausdauer und Konzentration abverlangt hat.

Alle Kollegen fanden die Erfahrung mit der Workation grandios:

“Ich hatte keine Bedenken als wir zur Workation losgefahren sind. Aber ich hätte niemals vermutet, dass es so klasse wird!”

“Es hat uns allen unheimlich viel Spaß gemacht”.

“Es war schön mal wieder Kollegen um sich herum zu haben, denn bei uns arbeiten viele im Home-Office, sodass wir alle selten aufeinandertreffen. Auch die Kommunikation untereinander von Angesicht zu Angesicht ist deutlich einfacher und angenehmer”.

Tipps von Biteno Mitarbeitern für eine gelungene Workation

1. Denken Sie an die technische Ausstattung. Stellen Sie sicher, dass die Internetverbindung gut genug ist, dass Sie alle Geräte mitnehmen, die Sie brauchen und dass Sie die richtigen Adapter haben.

2. Setzen Sie sich realistische Ziele für den Tag oder die Woche. Versuchen Sie nicht zu viel zu tun, sonst werden Sie am Ende eine Menge unvollendeter Projekte haben.

3. Planen Sie den Alltag zusammen durch: Was wird gekocht? Wann wird eingekauft? Wie werden die Kosten aufgeteilt?

4. Seien Sie bereit ein Teil der Gemeinschaft zu sein. Eine ganze Woche Seite an Seite mit anderen Menschen zu sein macht zwar viel Spaß, setzt aber auch die Bereitschaft aller Teilnehmer mitzumachen voraus.

5. Es ist wichtig eine angemessene Zeitspanne einzuhalten. Wir empfehlen für die erste Workation-Reise eine Woche einzuplanen.

6. Machen Sie unbedingt Fotos, um diese unvergessliche Zeit festzuhalten.

7. Machen Sie das Beste daraus! Nutzen Sie die Zeit, um sich mit Kollegen aus anderen Abteilungen zu treffen, ausführliche Gespräche zu führen oder sich einfach besser kennen zu lernen.

