www.wirhelfeneuch.com – die Plattform für kostenlose, mentale Unterstützung für die Opfer der Flutkatastrophe.

Seit dem 15.7.2021 ist in Ahrweiler – der Heimatstadt von Unternehmerin Dorette Segschneider – und in vielen anderen betroffenen Regionen nichts mehr, wie es war. Den Menschen wurde im wahrsten Sinne des Wortes der Boden unter den Füßen weggezogen. Innerhalb von einer Woche hat Dorette Segschneider die Plattform www.wirhelfeneuch.com geschaffen, auf der Betroffene, schnell, unkompliziert und kostenlos mentale Unterstützung bekommen.

“Neben Geld benötigen die Betroffenen jetzt am meisten mentale Unterstützung. Um diese möglichst vielen Menschen vor Ort zu ermöglichen, habe ich mit www.wirhelfeneuch.com eine Plattform gegründet, die u.a. kostenloses Coaching anbietet. Wir möchten schnell und unkompliziert helfen und bieten den Betroffenen die Möglichkeit zu privaten und anonymen Gesprächen, um sie so durch diese schwierige Lebenssituation zu begleiten”, berichtet Dorette Segschneider. Dazu hat sie u.a. ein Team aus qualifizierten krisenfesten Coaches zusammengesellt, die auf Anfrage in Gesprächen den Flutopfern kostenlos zur Seite stehen.

“Die Menschen vor Ort haben Schreckliches erlebt. Die Bilder im Kopf lassen sie nicht los. Ihnen fehlen die Worte, das Geschehene zu beschreiben. Viele fühlen sich allein, hilflos, überfordert. Nur noch mühsam finden sie die Kraft und den Mut, jeden neuen Tag anzugehen. Alles erscheint ihnen aussichtslos”, erläutert Dorette Segschneider, die in engem Kontakt mit ihren Angehörigen und vielen Betroffenen steht.

“Manche “schämen” sich ihrer Gefühle, weil sie “nur” ihr Haus verloren haben und ihre Lieben leben noch. Andere trauern um einen Freund, eine Nachbarin… oder haben einen ihrer liebsten Menschen verloren… Vielleicht dazu ihr Hab ubs Gut. Oder sie wissen einfach nicht, wie sie den nächsten Schritt gestalten sollen, weil sie sich ausgebrannt fühlen,” so Dorette Segschneider weiter.

www.wirhelfeneuch.com hilft. Nur einen “Klick” ist die Hilfe für Betroffene entfernt. “Manch einer möchte einfach nur reden, andere wiederum ihre Geschichte aufschreiben und “einfach nur” loswerden und wieder andere brauchen Unterstützung von speziell für Traumata ausgebildeten Psychologen. Auf unserer Plattform versuchen wir, für jeden eine geeignete Lösung anzubieten. Alle Gesprächspartner sind ausgebildete Coaches oder Psychologen, die Menschen helfen, sich in Krisen, schwierigen Lebenssituationen zurechtzufinden”, sagt Dorette Segschneider.

Auf der Webseite www.wirhelfeneuch.com gibt es drei verschiedene Möglichkeiten aus denen Betroffene wählen können:

Traumahilfe sofort (online):

Sie erhalten Unterstützung von Psychologen, die spezielle Ausbildungen für traumatisierte Menschen haben. Dazu hat Dorette Segschneider eine Partnerschaft mit Instahelp vereinbart. Statt langer Wartezeiten ermöglicht das österreichische Start-up qualifizierte psychologische Beratung innerhalb von 24 Stunden. Die Flutopfer unterstützt Instahelp mit einem Gutschein von 20 Euro pro Stunde. Dazu baut Dorette Segschneider gerade einen Hilfsfonds auf, um Betroffenen langfristige Unterstützung komplett zu finanzieren.

Einfach nur reden (Coaching):

Betroffene vereinbaren einen Termin mit einem der wirhelfeneuch-Coaches bspw. per Zoom, Telefon oder Chat. In einem persönlichen Gespräch finden sie gemeinsam mit dem Coach heraus, was ihnen in ihrer Situation persönlich helfen könnte.

Hilfe zur Selbsthilfe:

Eine Kooperation mit www.hellobetter/fluthilfe.de, die ebenfalls Unterstützungsangebote speziell für die Flutopfer haben. Dort gibt es u.a. eine Mediathek, Trainings und Zugang zur HelloBetter-Community.

“Die Plattform ist gerade erst gestartet. Wir geben unser Bestes. Wir werden auch Fehler machen und freuen uns über Feedback, Ideen und Anregungen”, so Dorette Segschneider abschließend.

