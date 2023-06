Yamaha präsentiert neuen Over-Ear YH-E700B: kabelloser Kopfhörer mit Bluetooth 5.2, Advanced Active Noise Cancelling und Listening Optimizer

Rellingen, 06. Juni 2023 – Advanced Active Noise Cancelling, modernste Qualcomm® Chip-Technologie mit Bluetooth 5.2 und ein völlig überarbeitetes Design machen den YH-700B zu mehr als einen würdigen Nachfolger des Vorgängermodells. Die besonders präzisen Treiber mit 40 Millimeter Durchmesser sorgen für einen originalgetreuen, verzerrungsarmen Klang, während das robuste Gehäuse die Luftbewegungen sowohl innen als auch außen genau steuert. Dabei sorgt die Advanced Active Noise Cancelling-Technologie stets für außergewöhnliche Klangqualitäten bei maximaler Geräuschunterdrückung.

Garantiert optimaler Sound dank Listening Optimizer

Mit dem einzigartigen Listening Optimizer des YH-E700B wird ein herausragendes Klangerlebnis für jedes individuelle Hörempfinden ermöglicht. Da jeder Mensch unterschiedlich geformte Ohren hat und den Klang dadurch auf seine eigene Weise wahrnimmt, können durch Kopfhörer deutliche Klangunterschiede entstehen. Dank des Listening Optimizers werden selbst die geringsten Unterschiede in Echtzeit korrigiert, die durch die Passform des Over-Ears und die vielfältigen Ohrformen entstehen können. Dadurch wird die Musik immer genau so wiedergegeben, wie sie vom Künstler beabsichtigt war. Die Listening Optimizer-Technologie nutzt mehrere interne Mikrofone, um kontinuierlich jede noch so kleine Veränderung der Hörbedingungen zu messen. Es wird permanent ermittelt, wie die Over-Ears je nach der individuellen Ohrform abdichten und welche Menge an Luft entweichen kann. Die Wiedergabe wird folglich in Echtzeit optimiert, damit der Sound so nahe wie möglich an der Ausgangsquelle liegt und bestmöglicher Klang gewährleistet ist.

Maximale Geräuschunterdrückung durch Advanced Active Noise Cancelling

Durch das fortschrittliche Advanced Active Noise Cancelling-System ist eine Technologie integriert, die auch bei maximaler Reduzierung von Umgebungsgeräuschen die außergewöhnliche Klangqualität erstklassiger HiFi-Komponenten beibehält. Der einzigartige Algorithmus analysiert nicht nur die Umgebungsgeräusche, sondern berücksichtigt auch die Wiedergabe und die Messergebnisse des Listening Optimizers. Dadurch wird eine äußerst präzise Analyse der zu unterdrückenden Frequenzen ermöglicht, was zu einer optimalen Effizienz bei minimaler Beeinträchtigung des Musiksignals führt. Egal ob im Flugzeug, im Zug oder beim Sport – der YH-E700B bietet einen kraftvollen Klang. Mit bis zu 32 Stunden Batterielaufzeit auch über den ganzen Tag hinweg.

Gutes Hören heute und morgen

Um sicherzustellen, dass man den gesamten Frequenzbereich der Musik hören kann, ohne die Lautstärke erhöhen zu müssen, hat Yamaha die innovative Listening Care-Technologie auch in den YH-E700B integriert. Mit dieser Technologie wird die Wiedergabe entsprechend der jeweiligen Situation angepasst, was mit herkömmlichen Equalizern nicht möglich wäre. Dadurch wird vermieden, dass man einfach die Lautstärke erhöht, um alles zu hören, und gleichzeitig wird der Gehörschutz gewährleistet. Die feine Abstimmung des Klangs sorgt zudem auch bei niedriger Lautstärke für eine ausgewogene Wiedergabe, bei der alle hohen und niedrigen Frequenzen klar zu hören sind. Bei der Entwicklung dieser Technologie konnte Yamaha auf den umfangreichen Erfahrungsschatz im Bereich Sounddesign und frühere Audioprodukte zurückgreifen. Listening Care baut sogar auf der bewährten YPAO Volume-Technologie auf, die Yamaha bereits seit Jahren im Heimkino-Bereich für optimal abgestimmten Sound einsetzt.

Individuelle Anpassung mit der Headphone Control App

Die softwarebasierten Technologien werden durch die Yamaha eigene Headphone Control App perfektioniert, welche für iOS und Android verfügbar ist. In der bewährten App kann der Klang des Kopfhörers über einen Equalizer individuell angepasst werden. Um die Zukunftssicherheit des Kopfhörers zu gewährlisten, bietet die App außerdem die Möglichkeit Firmware-Updates durchzuführen. Zusätzlich können mit den Kopfhörern auch die Sprachassistenten Siri® und Google Assistant genutzt werden.

Ausgewählte Komponenten in optimiertem Gehäusedesign

Doch auch die optimierte Hardware steuert ihren großen Teil zum dynamischen Hörerlebnis bei. Die besonders präzisen Treiber des YH-E700B mit 40 Millimeter Durchmesser sorgen für einen originalgetreuen, verzerrungsarmen Klang, während das robuste Gehäuse die Luftbewegungen sowohl innen als auch außen genau steuert. Dieser True Sound gibt alle feinen Nuancen der Instrumente und Stimmen genauso wieder wie vom Künstler beabsichtigt. Einen nicht zu unterschätzenden Part für den Musikgenuss bilden außerdem die ovalen Ohrpolster, die sich perfekt den Ohren anpassen. Die kompakte Größe der Bauteile formt eine elegante Silhouette und optimiert zusammen mit dem Kopfbügel den seitlichen Anpressdruck des Over-Ears.

Anschlüsse und Verbindungen

Nach der langjährigen Zusammenarbeit zwischen Yamaha und Qualcomm® ist es selbstverständlich, dass auch im neuen YH-E700B die aktuelle Chiptechnologie zum Einsatz kommt. Hierfür setzt man auf den Codec aptX™ Adaptive. Bluetooth 5.2 mit AAC und SBC stehen neben dem Gaming Mode, der die Latenz noch einmal verringert, zur Verfügung. Die Kopfhörer werden mit einem beiliegenden USB-C- auf USB-A-Kabel geladen und können außerdem auch über ein Kabel mit 3,5-mm-Klinkenstecker betrieben werden.

Preis und Verfügbarkeit

Die ersten Modelle des neuen Yamaha YH-E700B Kopfhörers sind in Deutschland ab sofort in den Farben Schwarz und Beige erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer liegt bei 349,00 Euro.

Bildmaterial

Aufmacherbild

http://yamaha.rtfm-pr.de/yamaha_yh-e700b.jpg

Bilderpaket

http://yamaha.rtfm-pr.de/yamaha_yh-e700b.zip

Yamaha Music Europe GmbH Firmenprofil

Yamaha ist weltgrößter Hersteller von Musikinstrumenten und einer der führenden Hersteller von Home- und Professional-Audio-Equipment. Das Unternehmen Yamaha wurde vor über 130 Jahren in Japan gegründet. Die Yamaha-Europavertretung, die seit 2009 unter dem Namen Yamaha Music Europe GmbH firmiert, besteht bereits seit 1966 und ist die zentrale europäische Vertriebsorganisation für alle Produktbereiche des Konzerns von Musikinstrumenten über Pro-Audio-Geräte bis hin zu Home-Entertainment-Produkte.

de.yamaha.com

Firmenkontakt

Yamaha Music Europe GmbH

Yamaha Music Europe GmbH

Siemensstraße 22-34

25462 Rellingen

04101 – 303-0



http://de.yamaha.com

Pressekontakt

rtfm GmbH

Frank Mischkowski

Flößaustraße 90

90763 Fürth

0911 – 310910-0



https://www.rtfm-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.