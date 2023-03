Zahl der Frauen in Technologiebranchen wächst

auch dank Vereinbarkeit von beruflichen und persönlichen Zielen weiblicher Fachkräfte, so wie bei Infobip

Das globale Cloud-Kommunikationsunternehmen Infobip feiert den Internationalen Frauentag und unterstreicht den Stellenwert, den die Gleichstellung der Geschlechter für das Unternehmen hat. Infobip hebt die Leistung der Frauen in den Mitarbeiterteams ebenso hervor wie den Mehrwert, den die Gleichstellung für die Geschäfts- und Marktstrategie bedeutet.

Als Anbieter einer führenden Omnichannel-Kommunikationsplattform ist das multinationale Unternehmen kroatischen Ursprungs, das in mehr als 70 Ländern weltweit vertreten ist, ein stark technologieorientiertes Unternehmen, das vor allem von Technikern aufgebaut wurde. Infobip feiert den Internationalen Frauentag, indem es die starke weibliche Präsenz im gesamten Unternehmen hervorhebt.

Denn entgegen dem, was viele vermuten, wenn die Rede von Technologie und einem Unternehmen ist, das von Technikern aufgebaut wurde, fällt bei Infobip der weltweit hohe Anteil von Frauen in wichtigen Positionen des Unternehmens auf: Von Nordamerika bis Asien stellen Frauen zwischen 39 % und 54 % der Belegschaft des Unternehmens, das auch in Europa, dem Nahen Osten und Afrika mehr als 43 % Frauen beschäftigt. In Kroatien, Lateinamerika und Indien liegt der Frauenanteil im Durchschnitt bei 34 %.

In der jüngsten Accenture-Studie “ Resetting Tech Culture“ aus dem Jahr 2021 werden fünf Maßnahmen vorgeschlagen, die von Technologieunternehmen ergriffen werden sollten, um Frauen in ihren Teams zu halten. Zu den Vorschlägen gehören ein Arbeitsumfeld, das Frauen mit strategischen Mentoren und Netzwerken für die Zusammenarbeit mit anderen Mitarbeitern des Unternehmens unterstützt und so einen interessanten Arbeitsplatz bietet, sowie ein Umfeld, in dem Mitarbeiter für ihre Talente, Kreativität und Innovation anerkannt werden. Die Studie unterstreicht, dass dies zwei gute Methoden sind, die Unternehmen umsetzen können, um das Arbeitsumfeld zu verbessern, das die Gleichstellung der Geschlechter in Technologieunternehmen fördert.

Infobip fördert Frauen in Führungspositionen ebenso wie Karrieremöglichkeiten für Frauen, die sich für eine Laufbahn in verschiedenen Fachbereichen entscheiden. Dabei wird auch Wert darauf gelegt, dass berufliches Vorwärtskommen und persönliche Lebensziele vereinbar sind. Nur eins von vielen Beispielen ist Tshidisegang Mosenyegi, die für Infobip in Afrika tätig ist und während ihrer Elternzeit zur Marketingleiterin für die Region Naher Osten und Afrika befördert wurde. Sie erklärt: „Diese Beförderung während meiner Elternzeit ist ein Beweis dafür, dass Infobip seine Mitarbeiter auf der Grundlage von Leistungsprinzipien und Ergebnissen anerkennt, und ich bin froh, in einem Unternehmen zu arbeiten, das so denkt.“

„Bei Infobip sagen wir zwar gerne „We are just starting“, also dass wir erst am Anfang stehen, aber das gilt nicht im Hinblick auf ein ausgewogenen Geschlechterverhältnis, das wir schon lange erfolgreich fördern“, betont Aurora Volarevic, VP of Corporate Affairs und Vorstandsmitglied, Infobip. „Der hohe Anteil weiblicher Mitarbeiter in unserem Unternehmen unterstreicht die Gleichstellung der Geschlechter in den Geschäftsbereichen und zeigt die Stärke, die unserer Vielfalt liegt. Dabei ist Vielfalt bei Infobip nicht auf das Geschlecht beschränkt, sondern umfasst auch eine Vielfalt von Meinungen, Kulturen, Altersgruppen und vieles mehr. Das ist die Arbeitsumgebung, die wir aufrecht erhalten wollen und die den Erfolg unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in aller Welt verspricht.“

Infobip ist eine globale Cloud Communications Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, über alle Phasen der Customer Journey hinweg eine vernetzte Customer Experience zu schaffen. Das Angebot umfasst neben einer breiten Palette von Kommunikationskanälen auch fortschrittliche Authentifizierungs- und Sicherheitslösungen, die alle über eine zentrale Plattform bereitgestellt werden. Die Lösungen helfen Unternehmen und Partnern dabei, die Komplexität der Verbraucherkommunikation zu meistern, um das Unternehmenswachstum und die Kundenzufriedenheit zu steigern.

Das 2006 gegründete Unternehmen ist mit mehr als 65 Niederlassungen auf sechs Kontinenten vertreten. Über mehr als 700 Direct-to-Carrier Verbindungen kann die eigenentwickelte Technologie über sieben Milliarden mobile Geräte und „Dinge“ in über 190 Ländern erreichen. Geleitet wird Infobip von seinen Gründern CEO Silvio Kutic, Roberto Kutic und Izabel Jelenic.

