Im Herzen von München kümmern sich die Zahnärzte am Marienplatz der Praxis von Dr. Hocheneder, Dr. Hoischen und Dr. Kelch darum, dass jeder einen entspannten Zahnarztbesuch erlebt. Dr. Rudolf Hocheneder gründete die Zahnarztpraxis im Jahre 1989 im Zentrum der bayrischen Landeshauptstadt München. Von dort aus sind es nur wenige Gehminuten zum Zentrum der Münchner Innenstadt, zum Marienplatz. Heute ist die Praxis eine Gemeinschaftspraxis, 2007 kam Zahnarzt Dr. Tomas Hoischen dazu, 2018 noch Dr. Matthias Kelch. Die Praxis bietet den Patienten auf einer Fläche von knapp 300 Quadratmetern sieben hochmodern eingerichtete Behandlungsräume und damit auch die besten Bedingungen für zahnärztliche Eingriffe der unterschiedlichsten Art.

Ein Team von Spezialisten

In der Gemeinschaftspraxis am Marienplatz bieten die Zahnärzte Dr. Hocheneder, Dr. Hoischen und Dr. Kelch mit ihrem Team Behandlungen auf dem neusten Stand der medizinischen Technik. Die Praxis ist spezialisiert auf Zahnimplantate und Zahnersatz. Patienten, die sich für Inlays, Kronen, Brücken oder Veneers entschieden haben, sind in der Gemeinschaftspraxis am Marienplatz immer richtig. Voll- und Teilprothesen, sowie Zahnreinigungen und natürlich eine gründliche Prophylaxe gehören zu den Aufgaben der Zahnärzte und des erfahrenen Teams.

Keine Angst vorm Zahnarzt

Die Angst vor dem Zahnarztbesuch, auch Zahnarztphobie genannt, kennen viele Menschen. Angstpatienten gehen meist erst zum Zahnarzt, wenn sie starke Schmerzen haben, nachfolgende Termine werden dann nicht mehr wahrgenommen. Ursachen für die Angst vor dem Zahnarzt gibt es viele, wie beispielsweise ein schlechtes Erlebnis in der Kindheit oder starke Schmerzen im Rahmen einer vorherigen Behandlung. Die Gemeinschaftspraxis am Marienplatz hat es sich zur Aufgabe gemacht, besonders behutsam auf diese Angstpatienten einzugehen, um ihnen die Ängste vor der Behandlung zu nehmen. Die modernen Möglichkeiten, die die Zahnmedizin heute bietet, wie ein ausführliches Vorgespräch und eine sanfte Sedierung, helfen den Patienten ihre Angst vor dem Zahnarztbesuch zu überwinden.

Seit mehr als 30 Jahren kümmern sich die Zahnärzte am Marienplatz in München mit viel Engagement um die Zähne Ihrer Kunden. Das Team rund um Dr. Hocheneder, Dr. Hoischen und Dr. Kelch hat eine Mission: “Schöne, gesunde und feste Zähne – und das ein Leben lang”. Die langjährige Erfahrung gepaart mit einer hochmodernen Zahnarztpraxis im Zentrum von München führen zu einem umfassenden Behandlungsspektrum sowie kurze Wartezeiten.

Kontakt

Zahnärzte am Marienplatz (GbR)

Tomas Hoischen

Rosenstraße 7

80331 München

089 264454

–

info@zahnaerzte-marienplatz.de

https://www.zahnaerzte-marienplatz.de/

Bildquelle: @AdobeStock_212943597