KOMPENEX BW

Die erste digitale Weiterbildungsmesse in Baden-Württemberg auf Basis von EXPO-IP

Die berufliche Weiterbildung ist gerade in der heutigen Zeit, in der Entwicklungszyklen zunehmend schneller ablaufen, von entscheidender Bedeutung. In diesem Jahr haben sich Bildungseinrichtungen aus ganz Baden-Württemberg erstmals digital präsentiert. Hierzu setze der Veranstalter auf das System von EXPO-IP.

Die Bildungsanbieter präsentierten ihre beruflichen Weiterbildungsangebote für die Bereich “Wirtschaft|Verwaltung|Dienstleistung”, “Technik|Handwerk|Logistik” und “Gesundheit|Sozialwesen|Pädagogik”. Inhaltlich ging es dabei um den beruflichen Aufstieg, Umstieg, Wiedereinstieg oder die Vertiefung fachlichen Wissens.

Die Messe richtete sich an Interessierte an beruflicher Weiterbildung aller Alters- und Berufsgruppen. Dabei wurden auch Menschen mit Personalverantwortung bzw. Mitarbeitende in der Personalentwicklung angesprochen.

Das Angebot der Weiterbildungseinrichtungen reichte von digitalen, Präsenz-, und Hybridangeboten über eintägige Seminare und Workshops bis hin zu langfristigen, zum Teil mehrjährigen Maßnahmen mit dem Ziel eines staatlichen Abschlusses in Teil- oder Vollzeit.

Neben den Ausstellern, die zu ihren konkreten Weiterbildungsmaßnahmen informierten, gab es neutrale, unabhängige Beratungsangebote der Regionalbüros für berufliche Fortbildung Baden-Württemberg, der Kontaktstellen Frau und Beruf Baden-Württemberg, den WeiterbildungsberaterInnen der Agenturen für Arbeit, sowie des Landesnetzwerks Weiterbildungsberatung.

Die Angebote wurden in Form von virtuellen Messeständen sowie Vorträgen präsentiert. Außerdem gab es kurze Videos, die Inputs zu verschiedenen Themen wie z.B. Finanzierungsmöglichkeiten von Weiterbildungsmaßnahmen. Im Rahmen des Messe-Cafes hatten Teilnehmer zudem die Gelegenheit, sich mit anderen auszutauschen und zu vernetzen. Dank der Funktionalitäten des Systems von EXPO-IP konnte den Teilnehmern ein optimales, virtuelles Erlebnis ermöglicht werden.

