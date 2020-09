Zehn neue Murals in zehn Tagen: Die bunten Botschaften von Virginia Beach

Unbeschwerter Kulturgenuss in Zeiten von Social Distancing

Sie sind knallig oder dezent, mal provokant und immer kunstvoll – die riesigen Wandgemälde an den Hausfassaden von Virginia Beach. Besonders farbenfroh präsentiert sich der ViBe Creative District, in dem das Herz der lokalen Kunstszene schlägt und der sich zunehmend zum Hotspot für Street-Art-Künstler und Kulturfans entwickelt. Jetzt bereichern zehn weitere Murals das Stadtbild.

Entstanden sind die neuen Gemälde im Rahmen des Annual Mural Festivals, das vor Kurzem zum dritten Mal stattfand. Zehn Künstler verwandelten Wände, Fassaden und sogar komplette Häuser in Kunstwerke, darunter auch ein jugendlicher Artist. Ihre kreativen Botschaften könnten unterschiedlicher kaum sein: Die Palette reicht von Flower-Power im Retrodesign über gesellschaftskritischen Statements bis hin zu geometrischen Farbenspielen. Street-Art-Fans können auf einem knapp 2,5 Kilometer langen Rundweg viele dieser Murals bewundern. Eine Besichtigung ist dabei auch in Zeiten von Social Distancing problemlos möglich, da alle Gemälde als Freiluft-Kunstwerke im öffentlichen Raum zu bestaunen sind.

Für Künstler hat sich das Festival zu einem festen Termin und Sprungbrett entwickelt. Mehrere hunderte regionale Künstler bewerben sich jährlich um einen der begehrten Plätze, der bereits mit dem ein oder anderen Kunststipendium belohnt wurde. Auch als Hausschmuck sind die Murals begehrt: Besitzer einer solchen Kunstfassade verpflichten sich, die Gemälde für mehrere Jahre zu pflegen und Informationen über den Künstler auszustellen.

Weitere Informationen zum ViBe Creative District und den dort zu sehenden Murals gibt es unter vibecreativedistrict.org.

Wo der Atlantische Ozean und die Chesapeake Bay an der US-Ostküste aufeinander treffen, verspricht Virginia Beach drei Stranderlebnisse in einem Urlaub. Die lebensfrohe Küstenstadt ist eines der beliebtesten Feriengebiete der USA und bietet neben Strandabenteuern und einer quirligen Innenstadt auch unberührte Natur, kulinarische Genüsse in Form von frischen Austern und Meeresfrüchten aus der Region sowie ein unbeschwertes Lebensgefühl ganz nach dem Motto “Live The Life”. Die beliebte Standpromenade hält den Rekord als längster Vergnügung sstrand der Welt – sie ist ideal für alle, die im Urlaub viel erleben möchten. Ruhig und abgeschieden liegt hingegen Sandbridge Beach: Gäste entspannen hier in Ferienhäusern oder Apartments und genießen einen malerischen Blick auf den naturbelassenen Strand. Aufgrund seiner ruhigen Gewässer bei Wassersportlern besonders beliebt ist der Strand an der Chesapeake Bay, dem größten Flussmündungsgebiet der USA.

Das Virginia Beach Convention & Visitors Bureau präsentiert Besucher aus aller Welt die Stadt als ganzjähriges Reiseziel. Aktuelle Pressebilder stehen unter www.VisitVirginiaBeach.com/pressroom bereit. Weitere Informationen sind zudem auf der deutschsprachigen Webseite www.VisitVirginiaBeach.de sowie auf der deutschen Facebook Fan-Seite www.facebook.com/EntdeckeVirginiaBeach erhältlich.

