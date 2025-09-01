Zerstörung der Meinungsfreiheit: Zeitdiagnose erschienen

Fundierte Bestandsaufnahme von Soziologe Dr. phil. Christian Zeller bietet Orientierung in polarisierten Zeiten

Was derzeit geschieht, ist der Rückbau der liberalen Demokratie im Namen ihrer Verteidigung. Angriffe auf die Meinungsfreiheit behindern die freie, vielstimmige Debatte. Die Demokratie kann so ihr Versprechen, Politik im Sinne aller Bürger zu machen, nur unzureichend erfüllen.

Journalisten und Aktivisten überziehen die Gesellschaft mit diffamierenden Kampfbegriffen, an Universitäten regiert die Cancel Culture und Politiker instrumentalisieren das Strafrecht, um Bürger einzuschüchtern. Auch der Verfassungsschutz arbeitet an einer Verengung des Meinungskorridors. Internationale Organisationen bringen mit ihrem Kampf gegen „Desinformation“ die freiheitliche Ordnung ins Wanken. Der „Kampf gegen rechts“ gefährdet die kommunikative Chancengleichheit und fördert radikale Kräfte – links wie rechts …

Es gehört zur Ironie unserer Zeit, dass sich die Gefährdung von Demokratie, Freiheit und Rechtsstaat ausgerechnet als „Schutz unserer Demokratie“ ausweist. Der Soziologe und Publizist Christian Zeller analysiert in seinem Buch „Zerstörung der Meinungsfreiheit. Eine politische Zeitdiagnose“ (ISBN 978-3-96079-126-3), das am 4.9.25 erscheint, die wichtigsten Entwicklungen und formuliert eine Vision, wie die liberale Demokratie, ein zentrales Erbe der Aufklärung, bewahrt werden kann. Dieses Buch gehört auf den Nachttisch nicht nur besorgter und politisch interessierter Bürger, sondern auch jedes Journalisten, Kulturschaffenden, Wissenschaftlers und Politikers, dem der Fortbestand der freiheitlichen und pluralen Demokratie ein Anliegen ist.

BIBLIOGRAPHISCHE DATEN

Christian Zeller: Zerstörung der Meinungsfreiheit. Eine politische Zeitdiagnose

Münster: Solibro Verlag 1. Aufl. 2025 [klarschiff Bd. 20]

ISBN 978-3-96079-126-3, Broschur, 13,0 x 20,5 cm; 456 Seiten;

Preis: 26,- Euro (D) Originalausgabe

erscheint 4. September 2025

Erhältlich (oder über Nacht bestellbar) in allen Buchhandlungen in Deutschland, Österreich, Schweiz sowie im Internet.

