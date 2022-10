Zibelemärit Lugano

Schon im Jahr 1973 wurde der 1. Zibelemärit nach Bernerart durchgeführt. Die Zwiebel wird nämlich nicht nur in Bern gefeiert, sondern auch in Lugano.

Förderung und Pflege freundschaftlicher Beziehungen unter den in Lugano und Umgebung ansässigen Bernern und deren Freunde standen von Anfang an genauso im Vordergrund, wie die Pflege der bernischen Eigenart und der kulturellen Verbindung zum Heimatkanton.

Schon im Jahr 1973 wurde der 1. Zibelemärit nach Bernerart durchgeführt. Die Zwiebel wird nämlich nicht nur in Bern gefeiert, sondern auch in Lugano. Auch hier gilt: Das scharfe Gemüse ist enorm vielfältig.

Die Südvariante des traditionellen Zibelemärits von Bern ist zwar kleiner, als sein grosser Bruder und findet auch nicht erst im November, sondern Mitte Oktober statt, aber die Grundidee ist die gleiche geblieben: Die meisten der Helferinnen und Helfer trugen und tragen auch heute noch verschiedene Berner Trachten. An den zahlreichen Verkaufsständen werden Zwiebel und schmuckvolle Zwiebelkränze aus Bern, Käse und Butterzöpfe aus dem Emmental angeboten.

Die Veranstaltung findet auf der Piazza Manzoni mitten im Zentrum der wunderschönen Stadt Lugano statt.

Mit ganz viel guter Laune erwartet der Berner Verein & Freunde Lugano seine Gäste am Samstag, den 15. Oktober 2022 ab 09.00 wieder in Lugano auf der Piazza Manzoni.

Der Präsident des Berner Vereins, Bruno Schnider, sagt hierzu: „Geniessen Sie eine Zwiebelsuppe oder eine Berner Platte, lassen Sie sich von den geschickt geflochtenen Zwiebelkränzen verzaubern und trinken Sie in gemütlicher Runde ein Glas Wein. Das Trio Allegra, ein charmantes Chörli, sowie sechs Alphornbläser sorgen für die musikalische Unterhaltung. Wenn man den Meteorologen Glauben schenken darf, so wird uns auch Petrus keinen Strich durch die Rechnung machen. Freuen Sie sich auf einen Tag in geselliger Runde mit dem Berner Verein & Freunde Lugano. Kommen Sie vorbei und feiern Sie mit uns!“

Berner Verein & Freunde Lugano

Sekretariat

Martina Lang

Via Ronchetto di Orlino 29

CH-6963 Pregassona

