Website-Launch: Interlutions setzt neue Marke CONVOTIS online in Szene

Digitalagentur entwickelt kundenindividuellen Auftritt auf Basis von WordPress

Köln/Berlin/Hamburg/Frankfurt, 11.10.2022 – Neue Marke – neue Website: Unter dem Namen CONVOTIS starten ab sofort sieben etablierte IT-Spezialisten als schlagkräftige Unternehmensgruppe durch. Kundinnen und Kunden in der DACH-Region können so ab sofort von innovativen und qualitativ hochwertigen Business Solutions und Managed IT Services aus einer Hand profitieren. Interlutions entwickelte den neuen Online-Auftritt.

„In Form von CONVOTIS fassen wir unter einem Dach alle Expertisen zusammen, um mit unseren Business Solutions, digitalen Plattformlösungen und Managed IT-Services unsere Kunden bei der Steigerung von Wachstum und Effizienz durch Digitalisierung zu unterstützen. Dazu zählen sowohl SAP, DATEV und HR-Lösungen, als auch die Implementierung von Digital Workplace sowie der passenden Cloud-Infrastructure. Auf unserer neuen Website bekommt unsere Zielgruppe einen kompakten Überblick über dieses umfassende Leistungsangebot und erfährt auch, warum CONVOTIS der ideale strategische Partner für ihr Unternehmen ist“, so Martin Atassi, Head of Group Marketing bei CONVOTIS.

Im Pitch konnte Interlutions das Team von CONVOTIS sowohl mit seinen Ideen für den Auftritt der neuen Marke als auch mit seinem tiefen Know-how überzeugen. Um Wünsche und Ziele des Kunden festzulegen, startete die Digitalagentur zunächst mit einem gemeinsamen Workshop in das Projekt. Auf dieser Basis wurden das UX- und SEO-Konzept entwickelt sowie das Design in Form eines Prototyps umgesetzt.

Ein besonderes Augenmerk der Arbeit an diesem Projekt lag auf der Umsetzung in WordPress. Um den Anforderungen des Kunden vollumfänglich gerecht zu werden, realisierte Interlutions eine Reihe von individuell gestalteten Content-Module. Zudem passte die Digitalagentur einige der Standard Elementor-Widgets an den Kundenbedarf an, so dass erweiterte Funktionalitäten und andere Stylings möglich wurden.

„Wir haben uns mit CONVOTIS von Anfang an sehr verbunden gefühlt. Mit ihrem Zusammenschluss verfolgt die Gruppe das Ziel, die ständig steigenden Digitalisierungs-Anforderungen an ihre Kundinnen und Kunden aus einer Hand bedienen zu können. Diesen Anspruch haben wir auch mit OPEN. Kein Wunder also, dass die Zusammenarbeit nicht nur reibungslos verlaufen ist, sondern allen Beteiligten viel Freude bereitet hat“, so Eric Meurers, CEO der Interlutions GmbH.

Über Interlutions

Die Interlutions GmbH ( www.interlutions.de) ist eine Digitalagentur mit Sitz an den Standorten Köln, Berlin, Hamburg und Frankfurt. Unter Leitung von Eric Meurers und Christian Schmidt liefert das rund 100-köpfige Team ein Full Service-Angebot, das von Strategie und Beratung über Kampagnenentwicklung und -umsetzung bis hin zu Software-Entwicklung und eCommerce-Lösungen reicht und Kunden auf ganzer Bandbreite bei der digitalen Transformation unterstützt. Als Experte für digitale Markenführung arbeitet Interlutions für renommierte Kunden wie Nintendo, Disney, Renault, Nissan und Super RTL. Zu ihrem Portfolio gehört die Entwicklung von Individualsoftware und Websites, wie auch E-Mail-Marketing und Apps.

