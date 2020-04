Zielgenaue IT-Beratung mit einem zuverlässigen Partner

Erfahrene IT-Spezialisten

Die Rewion GmbH ist ein herstellerunabhängiges, neutrales IT-Beratungsunternehmen welches auf die Themen rund um IT-Infrastruktur, Modern Workplace, Public Cloud sowie Digitalisierung von Unternehmen und Organisationen spezialisiert ist. Die beiden Geschäftsführer Fabian Brechlin und Nico Ziegler besitzen viele Jahre Erfahrung in der IT-Beratung, gepaart mit einer Can-do-Attitude und weitreichenden Kenntnissen in agilen Formen der Zusammenarbeit.

Umfangreiche Dienstleistungen

Die umfassende IT-Beratung der Rewion GmbH kann in jeder Phase eines Projektes hinzugezogen werden und hilft Kunden, die überwiegend aus folgenden Bereichen kommen: Automobilbranche samt Zulieferern, Maschinenbau, Handel und Logistik, Metallverarbeitung, Kunststoffindustrie, Banken- und Versicherungswesen, Gesundheitswesen, Chemie und Pharma sowie öffentlicher Dienst.

Die Experten der Rewion beschleunigen und optimieren die Technologieentwicklung im Unternehmen, begleiten bei der Analyse von komplexen Prozessabläufen in der Organisation und entwickeln neue Ideen für eine bessere Marktpositionierung. Sie arbeiten gemeinsam eine IT-Strategie für die zukunftsfähige Aufstellung und die Erfüllung der Unternehmens- bzw. Abteilungsziele aus und sorgen für ein fachgerechtes Qualitätsmanagement.

Im Einzelnen untergliedert sich der Leistungskatalog der IT-Beratung in die fachkundige Unterstützung in folgenden Themenbereichen:

IT-Infrastruktur

Die IT-Infrastruktur wird ganzheitlich betrachtet. Die Expertise beginnt im Rechenzentrum und setzt sich im internen Netzwerk sowie dem Anschluss an das Internet bis hin zum Client fort. Die Nutzung von Software-as-a-Service-Lösungen in der Infrastruktur werden gemäß den strategischen Vorgaben berücksichtigt.

Public Cloud

Das Thema Cloud ist ein immer wichtiger werdender Bereich in der IT-Infrastruktur. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, alle Mitarbeiter anzusprechen und mitzunehmen sowie eine passende Cloud Governance zu etablieren.

Modern Workplace

Bei der Erstellung von optimal gestalteten Arbeitsplätzen werden die Unternehmen von der Vision über die Planung und das Design bis hin zur Integration in den Betrieb unterstützt. Keine selbstverständliche Leistung für eine IT-Beratung.

Projektmanagement

Der Kunde entscheidet, ob nach agilem, hybridem oder klassischem Projektmanagement vorgegangen wird. Die Experten von Rewion unterstützen in jeder Phase eines Projektes – von der Initiierung über die Planung bis zum Abschluss.

Digitalisierung

Digitale Transformation ist ein entscheidender Bestandteil jeder zukunftsorientierten Unternehmensentwicklung. Die IT-Beratung Rewion arbeitet zielgerichtet – bis hin zu einer Neuausrichtung von unternehmerischen Prozessen zur Effizienzsteigerung.

IT-Sicherheit

Die komplexen Anforderungen an den Schutz sämtlicher Unternehmensdaten gewinnt immer mehr an Bedeutung und ist für jede IT-Abteilung eine große Herausforderung. Die Experten von Rewion unterstützen bei der Analyse und dem Aufdecken von Schwachstellen und entwickeln Maßnahmen zum besseren Schutz der Daten.

IT-Governance

Im Bereich IT-Governance unterstützt die IT-Beratung bei der Umsetzung, Standardisierung und Einführung einer einheitlichen IT-Governance. Die Realität zeigt in vielen Fällen, dass gerade an diesem Punkt – kurz gesagt: am falschen Ende – zu viel eingespart wird.

Software-Asset-Management und Vertragsprüfung

Die Kunden von Rewion erhalten bei der Tool- und Partnerselektion sowie der Projektbegleitung eine effiziente Unterstützung. Als neutrale Drittpartei wird den Unternehmen eine objektive Perspektive in Bezug auf Erfahrung, Wissen und Kontrolle in der Verhandlung vermittelt. Die Prüfung und Optimierung von Verträgen gehört ebenso zum Leistungsbereich einer erfolgreichen IT-Beratung, wie Rewion sie bietet.

Changemanagement

Jede umfassende und bereichsübergreifende Veränderung bedarf einer gezielten professionellen Steuerung. Das gilt vor allem für den Kommunikationsbereich, dessen Aufgabe es sein muss, Mitarbeiter richtig anzusprechen und auf die gemeinsame Reise mitzunehmen. Eine kundenorientierte IT-Beratung wie die der Rewion hilft bereits zahlreichen Unternehmen bei der erfolgreichen Umsetzung des Transformationsprozesses.

Zuverlässiger Partner

Die Firma Rewion bietet eine innovative, herstellerunabhängige und ganzheitliche Beratung im Bereich Business und IT-Infrastruktur. Weitere Informationen zu diesem Beratungsansatz und den Leistungen finden Sie auf der Internetseite www.rewion.de Im Rahmen der IT-Beratung wird auf die individuellen Wünsche und Anforderungen der Kunden eingegangen. Die Rewion GmbH ist ein zuverlässiger und erfahrener Partner in allen Fragen der IT-Wirtschaft und Digitalisierung.

Wenn Sie sich gerade mit einem der vorgenannten Themen beschäftigen und Unterstützung benötigen, nehmen Sie Kontakt mit den IT-Experten von Rewion auf. Sie erhalten eine erstklassige IT-Beratung von erfahrenen Mitarbeitern, die eine Lösung für Ihre individuelle Herausforderung finden!

Kontakt

Rewion GmbH

Fabian Brechlin

Fichtenweg 6

71711 Murr

+49 7144 160 9850

info@rewion.de

https://www.rewion.de

