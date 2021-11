Zip-Anlagen-Steuerung smart gemacht: mit dem neuen RolloTube S-line Zip DuoFern

Der Premium-Rollladenmotor S-line von RADEMACHER zur schnellen und einfachen Integration von Zip-Anlagen in das HomePilot Smart Home

Als Spezialist für Rollladenantriebe bietet RADEMACHER für jede Wohnsituation die passende Automatisierungslösung. Die Premium Linie S-Line, die eine direkte Ansteuerung per HomePilot ermöglicht, wurde jetzt nochmals erweitert: Mit dem neuem RolloTube S-line Zip DuoFern können Anwender nun auch ihre Zip-Anlagen schnell und unkompliziert ins HomePilot Smart Home integrieren.

RolloTube S-line Zip DuoFern für besondere Anforderungen von Zip-Anlagen

Zip-Screens sind Beschattungssysteme mit textilem Behang, sie werden mit seitlichen Schienen fixiert und durch einen Reißverschluss o.ä. geführt. An Fenstern angebracht schützen sie Innenräume vor Hitze, lassen dabei aber genug Tageslicht hinein und schaffen so eine angenehme Atmosphäre. Aber auch als wetterfeste (Senkrecht-)Markise zum Schutz vor Sonne und Wind im Außenbereich ermöglichen sie einen behaglichen Aufenthalt im Freien. Gerade bei sehr starkem aufkommendem Wind kann es zu einer Belastung des Tuches kommen, wodurch die Hindernis- oder Blockiererkennung ungewollt anspringen kann. Der neue RolloTube S-line Zip DuoFern punktet hier mit einer optimierten Blockier- und Hinderniserkennung, die durch einen Umweltsensor unterstützt wird. Wenn der Behang manuell oder automatisch geöffnet und eine Blockierung beispielsweise durch Wind erkannt wird, erfolgt zunächst eine Reversierung zum Freifahren. Von Werk aus sind es 3 Fahrversuche in Aufrichtung, bei Steuerung über den HomePilot sind zwischen 1 und 15 Versuche einstellbar.

Benutzerfreundliche Premium-Ausstattung

Um den Textilbehang bestmöglich zu schützen, verfügt die Premium S-Line von RADEMACHER neben der für Zip-Anlagen optimierten Blockiererkennung über eine exakte Positionserfassung und eine Drehmomentüberwachung. Der Fliegengittertür-Schutz ist werksseitig aktiviert, kann aber in Verbindung mit dem HomePilot oder der Bridge deaktiviert werden. Darüber hinaus profitiert der Anwender von einer besonders zeit- und kostensparenden Installation durch Plug & Play, denn der Rohrmotor erfordert kein Einlernen der Endpunkte und keine Lernfahrt – alternativ können die Endpunkte auch manuell über die Zuleitung eingestellt werden. Der Motor ist parallel schaltbar und verfügt über einen rastbaren Universal-Motorkopf, welcher eine Montage ohne Werkzeug ermöglicht sowie eine hohe Kompatibilität zu anderen Systemen gewährleistet. Die Bedienung erfolgt durch DuoFern Funksender (DuoFern Handsender Standard, DuoFern Mehrfachwandtaster usw.). In Verbindung mit dem HomePilot erlangt der Motor über die genannten Zusatzfeatures hinaus umfangreiche Automatikfunktionen wie z. B. Tages-/Wochen-/Astroprogramm sowie eine Zufallsfunktion. Weiterhin besteht die Anschlussmöglichkeit von Schaltern oder Tastern zur manuellen Bedienung. Der RolloTube S-line Zip DuoFern wird mit einem platzsparenden, festen Gummianschlusskabel (3 m Länge) ausgeliefert und ist in zwei Größen erhältlich:

– Small (Rohrdurchmesser 35 mm) in 2 Versionen: Nm: 6, 10

– Medium (Rohrdurchmesser 45 mm) in 5 Versionen: Nm: 10, 20, 30, 40, 50

Marktstart für das Produkt Herbst 2021.

Über die RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH:

Seit mehr als 50 Jahren stehen die vielseitigen Lösungen von RADEMACHER in den Bereichen automatisierter Sicht- und Sonnenschutz und smartes Wohnen für individuellen Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz. Das Unternehmen entwickelt und fertigt seine Produkte in Deutschland und setzt bei Planung, Installation und Inbetriebnahme auf starke Partner aus Handel und Handwerk. Seit Mitte 2021 ist RADEMACHER Teil der DELTA DORE Gruppe aus Frankreich. Mit gebündelter Kraft bieten die Hausautomationsexperten Fachhandel und Endkunden in ganz Europa integrationsfähige Smart-Home-Anwendungen für Rollladen und Sonnenschutz, Licht, Heizung, Sicherheit und Garage. Zu den bekanntesten Produkten von RADEMACHER zählen der elektrische Gurtwickler RolloTron und das Smart-Home-System HomePilot.

