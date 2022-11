Zollseminare 2023 für Mitarbeiter in Import und Export

Neue Weiterbildungstermine zu Zollthemen für Anfänger und gestandene Profis

Die First Class Management GmbH hat den neuen Seminarkalender für die Zoll-Weiterbildung im Jahr 2023 veröffentlicht.

Mitarbeiter im Import und Export benötigen Zoll-Kompetenz. Die Zollvorschriften ändern sich immer schneller. Sanktionen und neue Handelsabkommen führen dazu, dass die Mitarbeitenden in den importierenden und exportierenden Unternehmen mit den Änderungen kaum noch Schritt halten können.

Die Schulungen der First Class Management GmbH bieten die nötige Fachkenntnis für die tägliche Arbeit.

Unternehmen können aus einer Vielzahl von Zollthemen für ihren Schulungsbedarf wählen. Die Seminare decken eine Palette von Themen sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene ab, wie z.B. Bestimmungen bei Einfuhr und Ausfuhr, Versandverfahren, Präferenzrecht und Vieles mehr.

Das Seminarprogramm bietet verschiedene Schulungsstufen und kann auch unternehmensspezifisch zusammengestellt werden. So können Unternehmen den richtigen Kurs für ihre Mitarbeiter finden oder neu gestalten lassen.

„Die Anforderungen in den einzelnen Unternehmen sind sehr verschieden. Deshalb bieten wir eine Art Baukasten an, mit dem für jede Anforderung ein individueller Seminarplan erstellt werden kann“, so Geschäftsführerin Meike Schurig über das Angebot.

Die Seminare werden von erfahrenen Dozenten gehalten, die sich mit den neuesten Änderungen im Zollrecht auskennen. Mit den Kursen bekommen die Teilnehmenden das nötige Wissen und Selbstvertrauen, um sich in der internationalen Handelslandschaft zurechtzufinden.

Die Kurstermine fürs gesamte Jahr 2023 sowie Preise und Buchungsmöglichkeiten sind über die folgende Seite einsehbar.

https://fcmanagement.de/schulungen/zollschulungen/

Die First Class Management GmbH ist eine unabhängige Unternehmensberatung für Logistik, Luftfrachtsicherheit, Zollrecht sowie Management- und Sicherheitssysteme.

