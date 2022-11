Frachtkontrolle an den Flughäfen Frankfurt und Hamburg

Die Zollexperten GmbH erweitert ihr Angebot für exportierende Unternehmen

Die Zollexperten GmbH, bekannt als Agentur für Zollabwicklung bei Import und Export, erweitert ihr Dienstleistungsangebot. Mit gleich vier neuen Standorten starten die Zollexperten in der Luftsicherheit durch.

Frachtkontrollen sind eine gesetzlich vorgeschriebene Maßnahme zum Schutz des Luftverkehrs. Bevor Luftfracht zum Transport in ein Flugzeug verladen werden darf, muss sichergestellt werden, dass sich keine Bomben oder sonstige gefährliche Gegenstände in der Fracht befinden. Damit sollen terroristische Anschläge verhindert werden.

Zur Kontrolle wird die verpackte Luftfracht meist in einem speziellen Frachtröntgengerät geröntgt. Fracht, die mit dem Röntgengerät nicht sicher kontrolliert werden kann, wird auch geöffnet und von Hand untersucht.

Diese Kontrollen dürfen nur von dafür zugelassenen Unternehmen durchgeführt werden. Die Zollexperten GmbH hat aktuell vom Luftfahrt-Bundesamt die Zulassung für vier öffentliche Standorte erhalten.

Exportierende Unternehmen können ihre Fracht an diesen Standorten anliefern und auf Sicherheit untersuchen lassen. Die Zollexperten stellen dann die notwendigen Dokumente aus, damit die Fracht für den Lufttransport in ein Flugzeug verladen werden darf.

Der Firmensitz der Zollexperten ist Raunheim in der Nähe des Frankfurter Flughafens. Da ist es naheliegend, dass auch drei der vier Kontrollstandorte sich im Umfeld des Flughafens Frankfurt befinden. Der vierte Standort befindet sich in der Nähe des Flughafens Hamburg.

Die Anschriften und jeweiligen Öffnungszeiten sind stets aktuell auf der Webseite nachzulesen:

https://die-zollexperten.de/luftfrachtkontrolle/

„Wir beschäftigen an allen Standorten Luftsicherheitskontrollkräfte mit jahrelanger Erfahrung“, so Geschäftsführer Dirk Bahmer. „Mit der Frachtkontrolle leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Luftsicherheit. Für unsere Kunden gewährleisten wir damit eine schnelle und reibungslose Abwicklung der Fracht“, so Bahmer weiter.

Zusätzlich bieten die Zollexperten auch Frachtkontrollen an den Betriebsstätten der versendenden Unternehmen an. Dazu sind dann ebenfalls unternehmensspezifische Zulassungen durch das Luftfahrt-Bundesamt nötig. Weitere Informationen dazu können bei der Die Zollexperten GmbH angefordert werden.

Die Zollexperten GmbH sind Profis in der Zollabfertigung für Import und Export. Außerdem unterstützen die Zollexperten exportierende Kunden mit der Durchführung von Luftfrachtkontrollen.

