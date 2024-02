Zukunftssicherer Beruf Rentenberater/in

MAH Management Advisory Heidelberg bietet Sachkundelehrgang in drei verschiedenen Formaten an

Die MAH Management Advisory GmbH (MAH) präsentiert ihr umfangreiches Lehrgangsangebot für angehende Rentenberater/innen. Denn der Beruf des Rentenberaters/der Rentenberaterin gilt als vielversprechende Karriereoption. Um die Zulassung zur Tätigkeit zu erlangen, ist jedoch die theoretische wie praktische Sachkunde erforderlich und nachzuweisen. Für die Erstgenannte bietet das Unternehmen seit vielen Jahren in enger Kooperation mit dem Bundesverband für Rentenberater e.V. den anerkannten Sachkundelehrgang Rentenberater/in an.

Alle Interessierten haben die Wahl zwischen drei verschiedenen Lehrgangsformaten. Der Kurs in Heidelberg erstreckt sich über fünf Lehrgangsphasen und ist damit der schnellste in der Umsetzung, während der Lehrgang in Münster über sieben Lehrgangsphasen läuft. Für alle, die bevorzugen, von zu Hause oder dem Büro aus teilzunehmen, steht zudem ein Online-Format zur Verfügung. Dieses umfasst neun Lehrgangsphasen, wobei die abschließende Prüfungsphase in Präsenz in Berlin abgehalten wird.

Umfassende Kenntnisse im Rentenrecht, der betrieblichen Altersversorgung, der berufsständischen Versorgung, der Unfallversicherung sowie des übrigen Sozialversicherungs- und Schwerbehindertenrechts mit Bezug zur gesetzlichen Rente bilden den inhaltlichen Rahmen der Weiterbildung. Auf dieser Basis erwerben die Teilnehmenden das notwendige Fachwissen, um fundierte Beratungsleistungen im Zusammenhang mit Renten, Rentenansprüchen sowie weiteren sozialen Leistungen erbringen zu können.

Der Bedarf an qualifizierten Expert/innen im komplexen Rentenrecht ist aktuell größer denn je, da die geburtenstarken Jahrgänge jetzt das Rentenalter erreichen. Das besondere Plus: Rentenberater/innen sind nicht bei der Deutschen Rentenversicherung oder einem Versicherungsunternehmen angestellt und können somit ihre Beratungsleistungen völlig unabhängig und neutral erbringen, was die Attraktivität bei der Mandantschaft deutlich erhöht.

Nächstes Lehrgangsangebot Ende Februar

Ab dem 28. Februar 2024 haben Interessierte die nächste Möglichkeit am Lehrgang teilzunehmen. Dieser findet online statt und hat derzeit noch fünf Plätze frei.

Weitere Informationen zu den Inhalten, Terminen und Kosten sind unter folgendem Link einzusehen:

https://www.mah-advisory.de/sachkundelehrgang-rentenberaterin-berlin-online/

„Inzwischen blicken wir stolz auf eine Vielzahl an Absolventinnen und Absolventen. Trotz der vielen Abschlüsse kann man immer noch davon sprechen, dass sich eine Perspektive mit Alleinstellungsmerkmal daraus ergibt. Denn, stellt man den kontinuierlich steigenden Bedarf an Rentenberatung ins Verhältnis zu den zugelassenen Rentenberater/innen in ganz Deutschland bietet sich ein extrem hohes Potenzial an zukünftigen Mandantinnen und Mandanten für jeden einzelnen Alumni“, betont Christian Menzel, Geschäftsführer der MAH Management Advisory Heidelberg. „Mit unserem anerkannten Sachkundelehrgang legen wir somit den Grundstein für eine erfolgreiche Karriere in diesem wachsenden Arbeitsfeld.“

Qualität hat höchste Priorität

Die MAH legt besonderen Wert auf die Qualität ihrer Lehrgänge und stellt sicher, dass nur qualifizierte Personen als Referentinnen und Referenten eingesetzt werden – gemäß §4 Abs.2 RDV. Nach erfolgreichem Abschluss des Lehrgangs erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein qualifiziertes Zeugnis, das den Anforderungen des §4 Abs.5 RDV entspricht und die erfolgreiche Teilnahme am Lehrgang bescheinigt. Das Zeugnis dient anschließend als Nachweis für die erlangte theoretische Sachkunde, die für eine Registrierung zum/r Rentenberater/in erforderlich ist.

Die MAH Management Advisory Heidelberg GmbH ist ein renommiertes Bildungsunternehmen, das sich auf die Weiterbildung von Fach- und Führungskräften aus den Bereichen Rentenrecht und berufliche Altersversorgung (bAV) spezialisiert hat. Mit einem erfahrenen Team aus Expert/innen bietet die MAH praxisnahe und qualitativ hochwertige Schulungen, Lehrgänge und Seminare an, um die beruflichen Kompetenzen der Teilnehmenden zu stärken und sie auf die Herausforderungen der modernen Arbeitswelt vorzubereiten.

Kontakt

M|A|H Management Advisory Heidelberg GmbH

Simone Gerrits

Langer Anger 7-9

69115 Heidelberg

https://www.mah-advisory.de

