Zwei Abendshows im Frühjahr 2025

Priscilla Presley zu Gast in Bad Nauheim

Priscilla Presley, die wohl berühmteste Musikergattin, besucht im kommenden Frühjahr das hessische Bad Nauheim. Damit kehrt die Ex-Frau des King of Rock’n’Roll an den Ort zurück, an dem sie als 14-Jährige Elvis Presley kennenlernte. Am 21. und 22. März 2025 wird sie im Jugendstil-Theater des Hotels Dolce by Wyndham Bad Nauheim exklusiv aus ihrem Leben erzählen. Tickets für die beiden Shows „AN INTIMATE EVENING WITH Priscilla Presley“ sind ab 30. Oktober 2024 erhältlich.

„Dennis Jale Germany“ veranstaltet die Shows mit Unterstützung der Stadt Bad Nauheim und dem Hotel Dolce. Priscilla Presley wird an den Abenden persönliche Filmausschnitte teilen, darunter seltene Hochzeitsaufnahmen und kaum bekannte Heimvideos aus Graceland, ihrem legendären Zuhause im amerikanischen Memphis. Sie wird über Elvis als Ehemann sprechen, ebenso über die Herausforderung, mit dem größten Rock’n’Roll-Star der Welt verheiratet gewesen zu sein. Auch von ihrer gemeinsamen Tochter Lisa Marie sowie ihrer Zeit nach Elvis wird die Amerikanerin berichten.

Meet & Greet

Neben den exklusiven Abendveranstaltungen haben Fans zudem die Möglichkeit, Priscilla Presley jeweils nach den Shows bei einem Meet & Greet näher kennenzulernen. Dieses VIP-Special-Ticket umfasst ein Autogramm, die Gelegenheit auf einen Smalltalk sowie ein Meet & Greet-Foto und ist nur in Verbindung mit einer Eintrittskarte zur Show gültig.

Tickets ab 30. Oktober

Tickets für „AN INTIMATE EVENING WITH Priscilla Presley“ am 21. und am 22. März 2025, jeweils um 19.30 Uhr im Jugendstil-Theater Dolce, gibt es ab dem 30. Oktober, 10 Uhr, in der Tourist Information Bad Nauheim sowie online unter www.bad-nauheim.de/priscilla-presley Die Eintrittskarten für die Shows kosten – je nach Sitzplatzkategorie – 109,90 bis 129,90 Euro. Das VIP-Special-Ticket mit persönlichem Meet & Greet ist für 149,90 Euro erhältlich.

