Nachhaltige Tee-Geschenke zur Advents- und Weihnachtszeit

Pukka Adventskalender und Geschenk-Boxen bringen nachhaltige Freude in der kalten Jahreszeit

Die vielfältigen Geschenk-Ideen von Pukka Herbs lassen die Herzen von Tee-Liebhaber:innen höherschlagen und regen zum Verschenken und Probieren an. Während der Adventszeit versüßt der Wohlfühlkalender mit 24 verschiedenen Teesorten die Tage bis zu den Feiertagen. Auch die neue liebevoll gestaltete Pukka Herbal Tea Discovery Box – im praktisch schmalen Format mit Schleifen-Banderole – überzeugt als Geschenk zu jedem Anlass. Ein weiteres Highlight ist die runde Pukka Lieblingstee Geschenkdose. Mit ihrer zeitlosen Gestaltung ist sie ein echter Hingucker und enthält ausgewählte Pukka Bio-Tee-Klassiker. Die Geschenk-Boxen und -Dosen bieten für jeden Geschmack die passende Kräutertee-Mischung und überzeugen als nachhaltige Geschenkideen für Freunde und Familie. Mit dem bekannten floralen Design begeistert Pukka Tee-Neulinge ebenso wie treue Kund:innen und verführt dazu, sich selbst oder anderen eine Freude zu bereiten. Mit Verpackungen aus erneuerbaren Quellen und nachhaltig sowie fair gehandelten Bio-Kräutern bester Güteklasse setzen die Pukka Tee-Überraschungen neue Maßstäbe und erfüllen die hohen Ansprüche bewusster Konsument:innen.

Pukka Wohlfühlkalender mit inspirativem Mehrwert

Der Pukka Wohlfühlkalender ist der klassische Adventskalender von Pukka und eine bewusste Alternative zu Schoko-Adventskalendern. Er enthält 24 einzigartige Tee-Mischungen, die in der Vorweihnachtszeit jeden Tag mit einem besonderen Genussmoment überraschen. Die bunte Vielfalt aus Kräuter-, Früchte-, Grün- sowie Schwarztee bietet für alle Geschmäcker die passenden Aromen – von fruchtig über blumig bis hin zu süß oder würzig. Hinter einigen Türchen verbirgt sich zudem eine zusätzliche Überraschung mit Mehrwert: über einen QR-Code gelangt man zu winterlichen Rezeptideen, festlicher Bastel-Inspiration, entschleunigenden Yoga- und Meditations-Sessions sowie entspannenden Beauty-Tipps mit Tee. Der aufklappbare Kalender kann an der Wand drapiert werden und fällt als festlicher Wandschmuck sofort ins Auge.

Vielfältige festliche Tee-Geschenke von Pukka – wunderschön und wiederverwendbar

Tee-Geschenke eignen sich besonders in der kalten Jahreszeit, um lieben Menschen eine Freude zu bereiten: als Mitbringsel in der Adventszeit, als Aufmerksamkeit zum Fest oder als Dankeschön für Kolleg:innen. Pukka bietet wunderschön gestaltete Boxen und Dosen mit unterschiedlichen sorgfältig ausgewählten Tee-Kombinationen. Die optisch ansprechenden Schachteln können ohne weiteres Verpacken unkompliziert verschenkt werden. Das florale Design bringt Freude in die Küche oder ins Büro – und die wiederverwendbaren Verpackungen können immer wieder neu befüllt werden.

NEU: Herbal Tea Discovery Box – Tee-Vergnügen zu jedem Anlass

Die neue Pukka Herbal Tea Discovery Box bietet eine attraktive Auswahl erstklassiger Bio-Kräuter- und Früchtetees. In der Box sind insgesamt 30 Sachets enthalten, bestehend aus sechs köstlichen Sorten à fünf Teebeuteln. Eine wundervolle Mischung aus bewährten und neu-interpretierten Klassikern zum Entdecken und Wohlfühlen: Night Time, Morning Berry, Kamille, Vanille & Manuka-Honig, Zitrone, Ingwer & Manuka-Honig, Drei Minze, After Dinner.

Die vielfältigen Pukka Selection Boxen bieten in verschiedenen Varianten Teegenuss von früh bis spät.

Die Pukka Bio-Kräutertee Selection Box „Wellness von früh bis spät“ inspiriert dazu, sich auf alles einzulassen, was die Natur zu bieten hat. Das Wohlfühl-Geschenk für den Arbeitstag eignet sich perfekt für all diejenigen, die unterwegs, im Büro oder zwischendurch einen Entspannungsmoment genießen möchten. Mit 90 Teebeuteln ist sie die umfangreichste Pukka Selection Box und beinhaltet sechs köstliche Geschmacksrichtungen: Matcha Green, Goldene Kurkuma, Drei Minze, Relax, Drei Ingwer, Love.

Die langlebige und repräsentative Pukka Wohlfühl Selection Box aus Bambus enthalt insgesamt 42 Teebeutel und bereichert jede Teeküche mit sechs köstlichen Geschmacksrichtungen: Morning Berry, Matcha Green, Drei Minze, Drei Ingwer, Feel New, Kamille, Vanille & Manuka-Honig.

Die Lieblingstee Selection Box besteht aus robustem Karton im floralen Pukka Design und enthält mit neun liebevoll ausgewählten Tees die größte Auswahl an verschiedenen Sorten. Die insgesamt 45 Teebeutel bieten eine abwechslungsreiche Mischung an Kräuter- und Grüntee: Goldene Kurkuma, Matcha Green, Drei Ingwer, Zitrone, Ingwer & Manuka Honig, Holunderbeere & Echinacea, Pfefferminz & Süßholz, Feel New, Night Time, Love.

Pukka Bio-Lieblingstee Geschenkdose – vereint Klassiker in stilvoller Dose

Die dekorative Pukka Bio-Lieblingstee Geschenkdose enthält 30 Teebeutel und die runde Form mit floralem Design ist ein Hingucker in der Küche oder im Büro. Die hochwertige und wiederverwendbare Dose aus festem Karton ist das perfekte Geschenk zum Nikolaus oder zum Wichteln. Darin enthalten sind fünf verschiedene Teesorten: Drei Minze, Matcha Green, Night Time, Zitrone, Ingwer & Manuka-Honig, Relax.

