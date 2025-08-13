Zwei Bücher, eine Stimme: Juliette Schlegl über Mut, Resilienz und die Wahrheit hinter den Zeilen

Einleitung / Aufhänger

Zwischen den Zeilen von „Schwarz. Hochqualifiziert. Unerwünscht“ und „Timshall“ entfaltet sich die Geschichte einer Frau, die Grenzen überschreitet – geografisch, kulturell und geistig. Juliette Schlegl schreibt mit der Klarheit einer Zeugin und der Kraft einer Kämpferin. In ihrem neuesten Werk enthüllt sie die unsichtbaren Barrieren des deutschen Arbeitsmarktes, während Timshall den Ursprung ihrer literarischen Stimme erzählt: eine Reise von Afrika nach Europa, geprägt von Resilienz, Hoffnung und dem unerschütterlichen Willen, den eigenen Weg zu gehen.

Das neue Buch: Schwarz. Hochqualifiziert. Unerwünscht

Mit „Schwarz. Hochqualifiziert. Unerwünscht“ legt Juliette Schlegl ein Werk vor, das weit über eine persönliche Geschichte hinausgeht. Es ist ein gesellschaftskritischer Blick auf die strukturelle Diskriminierung, der hochqualifizierte schwarze Fachkräfte in Deutschland ausgesetzt sind – subtil, aber wirkungsvoll, systematisch und oft unsichtbar.

Zitat aus dem Buch:

„Ich habe gelernt, dass Qualifikation allein nicht reicht, wenn ein System beschlossen hat, dich nicht sehen zu wollen.“

Das Buch ist ein Aufruf zum Dialog – und ein mutiges Zeugnis, das zeigt, dass Schweigen keine Option ist.

Der Ursprung: Timshall

Bereits 2012 veröffentlichte Juliette Schlegl ihren ersten Roman „Timshall“, eine autobiografisch inspirierte Metafiktion.

Der Titel, aus dem Hebräischen abgeleitet, bedeutet „Du darfst“. In diesem Werk zeichnet sie ihren Weg von den Hügeln Kameruns bis in die Straßen Europas – eine Odyssee, geprägt von Verlust, Aufbruch und unerschütterlicher Hoffnung.

Zitat aus Timshall:

„TIMSHALL bedeutet: Du darfst. Du darfst kämpfen, du darfst scheitern, du darfst wieder aufstehen.“

Über die Autorin

Juliette Schlegl ist eine mehrsprachige Autorin (Deutsch, Französisch, Englisch). Sie lebt in Deutschland und schreibt über Identität, Gerechtigkeit und den Mut, trotz aller Widerstände den eigenen Weg zu gehen.

Publikationsdaten

• Schwarz. Hochqualifiziert. Unerwünscht – Veröffentlichung: August 2025 – Taschenbuch & eBook

– Hardcover: https://www.amazon.de/-/en/dp/3910243541/

– Kindle Edition: https://www.amazon.de/-/en/Juliette-Schlegl-ebook/dp/B0FLJQPH8T/

– Paperback: https://www.amazon.de/-/en/dp/391024355X/

Timshall / TIMSHALL: A Saw-Toothed Career – Erstausgabe 2012, Neuauflage als Taschenbuch & eBook

– Hardcover: https://www.amazon.de/-/en/TIMSHALL-Saw-Toothed-Career-JULIETTE-SCHLEGL/dp/3910243258/

– Kindle Edition: https://www.amazon.de/-/en/JULIETTE-SCHLEGL-ebook/dp/B09TJMB5YW/

– Paperback: https://www.amazon.de/-/en/TIMSHALL-Saw-Toothed-Career-JULIETTE-SCHLEGL/dp/3000714464/

– Erstausgabe 2012, Neuauflage als Taschenbuch & eBook – Hardcover: https://www.amazon.de/-/en/TIMSHALL-Saw-Toothed-Career-JULIETTE-SCHLEGL/dp/3910243258/ – Kindle Edition: https://www.amazon.de/-/en/JULIETTE-SCHLEGL-ebook/dp/B09TJMB5YW/ – Paperback: https://www.amazon.de/-/en/TIMSHALL-Saw-Toothed-Career-JULIETTE-SCHLEGL/dp/3000714464/ Weitere Infos & Medienkit:https://julietteschlegl.carrd.co

Pressekontakt

Juliette Schlegl

E-Mail: julietteschlegl@gmail.com

Website: https://julietteschlegl.carrd.co