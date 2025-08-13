Pressemitteilung: Cozy Styles und faszinierende Farben: Countryside Elegance – die Herbst/Winter-Kollektion 2025 von Speidel

Bodelshausen, 7. August 2025. Intensive Farben, kuschelweiche Stoffe, edle Spitze: In der neuen Speidel Kollektion Countryside Elegance verbindet sich der nostalgische Charme englischer Landsitze mit modernen Styles und Komfort. Die Kollektion überzeugt durch schöne, körperbewusste Schnitte und hochwertige Qualitäten, die ein unvergleichliches Tragegefühl garantieren. Florale Spitze und cooler Leo Print sorgen für den Glamour-Faktor. Das perfekte Drunter für herbstliche Spaziergänge, den entspannten Abend am Kamin oder das Weihnachtsshopping in der Stadt.

Zarte Farben und Leo-Prints

Das geheimnisvolle tiefblaue Tincture mele und der zartviolette Lily mele Ton setzen in der Serie Fae noble Akzente in der beliebten Speidel Bambus Qualität. Ein breites Spitzenband unterstreicht den zauberhaften Charakter der Serie. Im weichen Bustier überrascht der Rücken mit viel Spitze auch an den Trägern. Selbstbewusst und stylisch zeigt sich die Serie Fiona im Lily Leo Print. Schwarze Spitze und die feine Modal Qualität Sensuelle verleihen der Serie noch mehr Glamour. Besonders gut zur Geltung kommen der Leo Print und die luxuriöse Spitze im Hemd der Serie, Leo Print pur zeigt der Schalen BH in Triangle-Form.

Die Serien Fae und Fiona umfassen Brazilstring, Bikinislip, Hipster, Pant, Bustier, Soft BH, Hemd, BH Hemd und Schalen BH Triangle. Sie sind ab Juli im Handel erhältlich.

Countryside trifft Gym-Style

Britische Coolness trifft auf verspielte Details: Die Serie Fanny in Smog mele kombiniert lässigen Gym-Style mit Countryside-Eleganz. Der warme melierte Grauton erhält durch die Bogenspitze einen eleganten Vibe. Sportlich-spielerisch wirkt die Serie im Elfenbein/Smog mele Ringel-Look. Mit dem schön geschnittenen Body feiert auch ein beliebter Speidel Klassiker sein Comeback in der Herbst/Winter-Kollektion. Spitzenabschlüsse an Beinausschnitt und Dekollete setzen edle Akzente.

Die Serie Fanny umfasst Bikinislip, Dipped String, Pant, Body, Hemd, Bustier und Schalen BH Triangle. Sie ist ab August im Handel erhältlich.

Cozy Glamour

Ein Must-have-Look für Frauen, die es dramatisch lieben, ist die Serie Felicity: Das Turtle Neck-Hemd im dunklen Tincture-Blau-Ton wirkt als perfekter Kontrast unter verspielten Blusen oder zu sportiven Outfits. Die Kombination von dunklem Farbton und spektakulärer Spitze verleihen den beiden BHs der Serie Star-Status in der feinen Modal Qualität Sensuelle. Wer es lieber sportlich-easy mag, findet in der Serie Fergie in Burgundy/Off white Ringel bestimmt seine neuen Alltagsbegleiter: Unkomplizierte Formen, weiches elastisches Material – das passt einfach unter alles. Cozy Vibes und trotzdem edel, so kann man den Look der Serie Francis in Bambus Qualität beschreiben. Spitzenabschlüsse in einem weichen Cream-Ton akzentuieren die intensive Farbigkeit der Serie in Burgundy mele und Tincture mele. Fast zu schön, um sie unter Bluse oder Pullover zu verstecken, sind die Langarm-Shirts der Serie.

Die Serien Felicity, Fergie und Francis umfassen Bikinislip, High Waist, Pant Hipster, Trägerhemd, Achselhemd, Shirt, Shirt Langarm, Soft BH, Bügel BH, Schalen BH Triangle, Schalen BH mit Bügel und Schalen BH Non Wired. Sie sind ab September im Handel erhältlich.

Basic Serie Lace Edition: Intensive und zarte Töne für den Winter

Mit zwei modischen Farbtönen ergänzt Speidel die Basic-Serie Lace Edition für Herbst/Winter. Die Qualität Softfeeling präsentiert sich jetzt in beerig-braunem Burgundy, die Qualität Sensuelle im angesagten zarten Lily. Die Basic Lace Edition ist ab Juli im Handel erhältlich.

Neue Farben und Styles bei Activewear-Linie MUSE

Auch beim beliebten Leo Print der MUSE Activewear Kollektion wird“s herbstlich: Der warme Braunton Sugar Cane lässt den Druck natürlich und cozy wirken. Ein starkes Statement in Sachen Farbe macht die neue Herbstfarbe Burgundy, die sich sehr schön mit Teilen aus klassischem Schwarz kombinieren lässt. Neben der neuen Farbe hat Speidel die MUSE Linie um eine neue Passform erweitert: Die Leggings im Flared-Stil macht nicht nur beim Pilates eine gute Figur, sondern ergänzt als stylisches Highlight jedes Streetwear-Outfit.

Die Herbst/Winter MUSE Kollektion ist ab August im Handel erhältlich. Sie umfasst Radler, High Waist Leggings, V-Shape Tights, Flared Leggings, Sport BH und Sport Bustier Racerback. Alle MUSE Teile sind aus 100 Prozent recyceltem Polyamid und ROICA hergestellt.

Speidel Young Basics: coole Winterfarben und cozy Retro-Styles

Cool, cozy und cute sind die neuen Styles der Speidel Young Basics Serie. Wer sich mit dem neuesten romantischen Booktok-Bestseller auf die Couch zurückziehen will, für die ist die neue Ajour-Serie mit Herzchen-Muster perfekt. Verspielte Röschen-Applikationen sorgen für die richtige Dosis Retro-Charme. Lässig kombiniert mit einer Oversize-Jacke machen die Teile auch draußen eine gute Figur. Die Ajour-Serie ist in den Farben Weiß, Schwarz und Rosewood erhältlich. Als Trendfarbe bestimmt Rosewood auch den Look der Herbst/Winter-Kollektion von den Speidel Young Basics. Dazu kommen die Standardfarben Cappuccino, Weiß und Schwarz. Die schönen Basic-Pieces sind in der Speidel Qualität Feelin“fine Cotton oder in feinem Polyamid mit verspielter Spitze erhältlich.

Die Serie umfasst Brazilstring, Bikinislip, Tanga, Low Hip, String Triangle, Pant, Hipster, Schalen BH Spacer Cup, Bügel BH Balcony, Schalen BH Triangle, Schalen BH mit Bügel, Soft BH, Schalen BH Longline, Push Up BH mit Bügel, Bustier, Bralette, Top, Tanktop, Hemd, Kurzarm-Shirt und lange Hose. Die Speidel Young Basics in den Farben Schwarz, Weiß und Cappuccino sind bereits erhältlich, die Farben Rosewood und York sind ab Juli im Handel.

Sylvia Speidel Lingerie: Serie Silvana mit neuer Spitze

Für viele Trägerinnen ist die Spitzen-Serie Silvana bereits seit Jahren ihre Lieblingsserie. Die feminine Serie besticht seit jeher durch ihre exklusive, dezente Eleganz, die von den feinen Stoffen und hochwertigen Details unterstrichen wird.

Für Herbst / Winter 2025 erhält die Serie in Elfenbein, Schwarz und Jaspisrot mit einem neuen feminin-floralen Spitzen-Design nun ein modisches Make-Over. Sie ist ab Juli im Handel erhältlich.

Schöne Wäsche ist nachhaltig

Speidel setzt seit über 70 Jahren auf eine nachhaltige Produktion: Alle Speidel Modelle werden im eigenen Unternehmen entworfen und in eigenen Produktionsstätten in Ungarn und Rumänien sowie in Bodelshausen hergestellt: von der Strickerei bis zum fertigen Teil. Speidel arbeitet aktiv daran, den eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren: Der Unternehmenssitz in Bodelshausen ist bereits seit 2021 als klimaneutral zertifiziert. Rohstoffe werden überwiegend von langjährigen Partnern aus Europa bezogen. Das schafft Transparenz über die Produktionsbedingungen und hält Transportwege kurz. Für Verpackungen, Versand und Informationsmaterialien nutzt Speidel recyceltes oder recyclebares Material.

Diese Pressemitteilung und hochauflösende Bilder finden Sie hier zum Download.

Weitere Informationen finden Sie im Speidel Presseportal.

Über die Speidel GmbH:

„Conscious since 1952“: Das ist die Philosophie, mit der Speidel erfolgreich ist. Die Marken Speidel und Sylvia Speidel bieten Wäsche, die Frauen nicht verändern will, sondern sie darin bestätigt, sie selbst zu sein. Alissa Speidel und ihr Design-Team bestimmen den Speidel-Look. Swenja Speidel führt zusammen mit Scott Wernet (GF) und Alexander Beck (GF) das Unternehmen. Gegründet wurde Speidel von Rosa und Hans Speidel 1952 in Bodelshausen (Baden-Württemberg). Dort befindet sich noch heute der Hauptsitz des Unternehmens. Rund 200 Mitarbeiter:innen arbeiten hier in der Verwaltung, Logistik, Strickerei, Zuschneiderei und im Musteratelier. Alle Stoffe werden nach OEKO TEX ®-Standard 100 in Deutschland hergestellt. Konfektioniert werden die Speidel Wäscheteile in den zwei unternehmenseigenen Betrieben in Ungarn und Rumänien. Das Unternehmen beschäftigt hier weitere 500 Personen – getreu der Devise: Quality made in Europe. Als amfori BSCI-Mitglied setzt Speidel dabei nicht nur auf faire Arbeitsbedingungen, sondern auch auf nachhaltige Rohstoffe wie Bio-Cotton, Bambus oder SeaCell. So entsteht jeden Tag Qualität zum Wohlfühlen.

http://www.speidel-lingerie.de

Firmenkontakt

SPEIDEL GmbH

Pressestelle Speidel

Paul-Gerhardt-Straße 10

72411 Bodelshausen

+49 (0) 7471 7010



http://www.speidel-lingerie.de

Pressekontakt

thepublic GmbH

Lilli Hildebrandt

Gerokstraße 4

70188 Stuttgart

+49 151 – 146480 44



http://www.speidel-lingerie.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.