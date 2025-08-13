Nutanix als Herausforderer in Gartners Magischem Quadranten zu Container-Management gelistet

Nutanix für Ability to Execute und Completeness of Vision gewürdigt

München, 13. August 2025 – Nutanix (NASDAQ: NTNX) ist im Bericht 2025 Gartner Magic Quadrant for Container Management als „Challenger“ gelistet. Das hat der Spezialist für Hybrid Multicloud Computing bekanntgegeben. Damit ist Nutanix zum ersten Mal nach der Markteinführung der Nutanix Kubernetes Platform (NKP) im vergangenen Jahr in diesem Magischen Quadranten berücksichtigt.

Die Markteinführung von NKP folgte auf die Integration der Kubernetes-Plattform von D2iQ, Inc. Dadurch konnte Nutanix in kurzer Zeit eine betriebsbereite Unternehmenslösung für das Management Cloud-nativer Anwendungen in unterschiedlichen Umgebungen liefern. Sie versetzt Nutanix-Kunden in die Lage, moderne wie auch traditionelle Anwendungen auf derselben Plattform unabhängig von der jeweiligen Umgebung – ob in ihrem Rechenzentrum, am Edge oder in Public Clouds auf Basis einer Virtualisierungsschicht, von Bare Metal oder nativen Kubernetes®-Umgebungen der Public-Cloud-Anbieter – zu betreiben.

„Wir sind hoch erfreut, als Challenger in Gartners diesjährigem Magischen Quadranten für Container Management anerkannt zu werden. Unserer Überzeugung nach ist diese Auszeichnung ein Beleg dafür, dass wir uns unermüdlich auf Produktinnovation und Kundeerfolg konzentrieren“, erklärt Lee Caswell, Senior Vice President of Product and Solutions Marketing bei Nutanix. „Unsere offene und umfassende NKP-Lösung ergänzt unser bestehendes Portfolio, sowohl was die Architektur als auch Vermarktung betrifft. Kunden eröffnet sich dadurch ein durchgängiger Pfad zur Modernisierung ihrer Anwendungen. Gleichzeitig können sie den Betrieb in hybriden Multicloud-Umgebungen vereinfachen.“

Nutanix-Kunden weltweit, einschließlich eines nordamerikanischen Finanzdienstleisters, der über seinen Anwendungsfall in diesem Video berichtet, nutzen NKP, um mithilfe eines offenen und CNCF-konformen Cloud-nativen Stacks ihre Innovationsgeschwindigkeit zu erhöhen. Dieser Stack gibt Plattform-Engineering-Teams ein konsistentes Betriebsmodell an die Hand, um Kubernetes-Cluster sicher zu managen. NKP vermeidet Komplexität im Betrieb und vereinfacht das Monitoring sowie Management von Containern.

Ein weiterer NKP-Kunde ist die Karnataka Bank in Indien, die ihre geschäftskritischen Unternehmensanwendungen einschließlich Cloud-nativer Kundenapplikationen auf der Nutanix Cloud Platform (NCP) betreibt, die Kubernetes unterstützt. Die Anwendungen auf NCP versetzen die Bank in die Lage, Dienste wie Mobile- und Internetbanking, Betrugs- und Risikomanagement, Kreditmanagement etc. bereitzustellen.

Zudem betreibt die Bank auf NCP eine Cloud-native digitale Währungsanwendung nach den Vorgaben der indischen Zentralbank.

„Unsere Kunden sind digital sehr versiert. Deshalb müssen wir in kurzer Zeit Cloud-native Anwendungen ausrollen und bereitstellen, die sich einfach aktualisieren lassen und stets zur Verfügung stehen“, betont Venkat Krishnan, CIO bei der Karnataka Bank. „Die Plattform, Kubernetes-Unterstützung und Professional Services von Nutanix erlauben uns, diejenigen Anwendungen bereitzustellen, nach denen der von uns bediente Markt sowie Regulierungsbehörden verlangen.“

Nutanix setzt auf kontinuierliche Container-Innovationen wie die in diesem Jahr vorgestellte Lösung Cloud Native AOS – damit stehen die Enterprise-Storage- und fortschrittlichen Daten-Services von Nutanix im Rahmen der Kubernetes®-Services diverser Hyperscaler und in Cloud-nativen Bare-Metal-Umgebungen zur Verfügung, ohne dass dafür ein Hyperscaler benötigt wird. Cloud Native AOS ist mittlerweile weltweit erhältlich.

Weitere Informationen zu NKP sind auf der Nutanix-Website erhältlich.

Quelle: Gartner, Magic Quadrant for Container Management, Dennis Smith, Tony Iams, Lucas Albuquerque, Stephanie Bauman, X August 2025

