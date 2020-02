Zwei VANTAiO Produktinnovationen zum Jahresauftakt

NEU: VANTAiO Enterprise News Manager und VANTAiO Enterprise TV Display

VANTAiO startet gleich mit zwei Produktinnovationen ins neue Jahr: Als echte Erfolgskombi sorgen die neuen Lieblingsmodule „VANTAiO Enterprise News Manager“ und „VANTAiO Enterprise TV Display“ für ein zukunftsweisendes Nachrichtenmanagement und lückenlose Informationen mit optimaler Reichweite im Unternehmen.

Der VANTAiO Enterprise News Manager ist eine SAP-basierte Software, die Unternehmen ein Echtzeit-Nachrichtenmanagement von Informationen jeglicher Art ermöglicht. Der manuelle Aufwand wird durch Konsolidierung aller News in einer zentralen Datenbank unter Verwendung von Artificial-Intelligence- und Machine-Learning-Techniken drastisch reduziert. Die Anzeige kann dabei, automatisch auf die Nutzungssituation angepasst, auf verschiedensten Endgeräten erfolgen – von Desktop-PC über Smartphone und Tablet bis hin zum TV. Umfasst werden in- und externe Inhalte aus unterschiedlichen Quellen wie Unternehmensnachrichten, Veranstaltungshinweise und Systemmeldungen sowie passgenaue Meldungen für spezifische Nutzergruppen, wie z.B. Prozess- und CRM-Informationen oder aktuelle KPIs.

Das VANTAiO Enterprise TV Display ist eine innovative und komfortable Software, die die Ausgabe ausgewählter, relevanter News und Inhalte auf fest installierten TV-Geräten ermöglicht. Der Endnutzer erhält via Lesezugriff alle wichtigen Informationen. Die Pflege der Beiträge und Inhalte erfolgt entweder im SAP NetWeaver Portal oder im SAP Fiori Launchpad über eine zentrale Datenbank, weiterer Pflegeaufwand für die Ausgabe auf den TV-Geräten besteht nicht. Das Enterprise TV Display bietet so die perfekte Grundlage für interne und externe Kommunikation, ob Besucherinformation in der Lounge oder Digital Signage am PoS.

Zusammen im Einsatz spielen die beiden VANTAiO Module ihre Stärken voll aus: Erreicht werden auch alle Personenkreise ohne festen PC-Zugang. Damit werden zuverlässig immer alle Adressaten mit denen für sie relevanten Informationen versorgt.

Stefan Bohlmann, Geschäftsführer VANTAiO: „An schierer Menge von Informationen mangelt es sicherlich heutzutage in keinem Unternehmen mehr. Die Herkulesaufgabe ist es, alle entscheidenden Nachrichten in kürzester Zeit auch an die richtige Frau oder den richtigen Mann zu bringen. Das können ab sofort unsere beiden neuen Module für SAP-Kunden übernehmen und ihnen damit viel Aufwand, Zeit und Geld sparen. Wir reihen deshalb den „VANTAiO Enterprise News Manager“ und das „VANTAiO Enterprise TV Display“ gerne in unsere Reihe der Lieblingsmodule ein.“

VANTAiO ist Softwarehersteller von flexibel anpassbaren Modulen und AddOns für Portale auf SAP-Basis. Einfach, attraktiv und sofort einsetzbar – das ist die Maßgabe für alle VANTAiO Softwareprodukte.

Auf Grundlage unseres innovativen modularen Baukastensystems liefern wir vorkonfigurierte Softwarebausteine und Projektdienstleistungen. So gelangen Sie einfach und schnell zur optimalen SAP-Portallösung für Ihren Businesszweck. VANTAiO Portallösungen zeichnen sich durch einen sehr hohen Grad an Bedienkomfort und Praxistauglichkeit aus – und ermöglichen durch den VANTAiO ready-to-run-Ansatz eine deutliche Reduzierung von Projektlaufzeiten und -kosten. Hinter den VANTAiO Softwareprodukten und Beratungsleistungen steht ein Expertenteam mit langjähriger Erfahrung in der Softwareentwicklung mit SAP.

Unsere Produkte und Services erfüllen konsequent die Anforderungen modernster Enterprise IT und exzellenter User Experience. Denn nur so entsteht Akzeptanz und aus täglicher Nutzung wird Nutzen – und Ihr Unternehmensportal wird zum Lieblingsportal.

VANTAiO – Wir bauen Lieblingsportale

