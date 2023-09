Zweites Trauzimmer im Dolce by Wyndham Bad Nauheim

Auch im Raum „Bad Homburg“ kann nun geheiratet werden

Bad Nauheim (hds).- „Ja, ich will!“ Der Sommer ist und bleibt die beliebteste Jahreszeit für Hochzeiten. Das zeigen aktuelle Studien und Statistiken. Die Hochsaison geht jetzt in den Endspurt. Allein in Hessen war der September 2022 entsprechend der Angaben des Statistischen Landesamtes in Wiesbaden mit 3.546 getrauten Paaren nach dem Juli der zweitbeliebteste Heiratsmonat. Das Dolce by Wyndham Bad Nauheim ist dank der Erweiterung seiner Kapazitäten für Trauungen jederzeit bestens gerüstet: Nachdem bereits 2020 eine erste Dependance des Standesamtes der Stadt Bad Nauheim im Raum „Sprudelhof“ eröffnet wurde, können sich Brautpaare nun auch im Raum „Bad Homburg“ offiziell das Ja-Wort geben. Der große Vorteil des Vier-Sterne-Hotels in der Wetterau für Hochzeitsgesellschaften: Das Haus bietet eine All-in-one-Lösung. Nach der Eheschließung in einem der beiden Trauzimmer kann direkt in den angrenzenden Veranstaltungsräumen gefeiert und schließlich in den insgesamt 159 Zimmern und Suiten übernachtet werden.

Feiern mit Stil

Egal, ob rauschendes Fest oder kleine Party im engsten Familienkreis – Brautpaare finden im Dolce garantiert die passende Location für den „schönsten Tag im Leben“. Sie haben die Wahl zwischen sieben verschiedenen Räumlichkeiten – jeweils mit Outdoor-Zugang. Darunter beispielsweise der „Spiegelsaal“ mit angrenzendem Wintergarten, Terrassen und Arkade. Seine dunkelroten Samtvorhänge und ein opulenter Kronleuchter erinnern an einen Ballsaal aus dem 19. Jahrhundert. Im „Emporensaal“ sorgen Säulen und eine geschwungene Treppe für stilvolle Eleganz. Die große Fensterfront erstreckt sich über zwei Etagen, inklusive Blick auf den weitläufigen Park und die dreistufigen Sonnenterrassen. Diese können bei schönem Wetter direkt in das festliche Hochzeitsszenario integriert werden. Ein wahres Juwel ist das hoteleigene Jugendstil-Theater. Die historische Location bereitet einen spektakulären Rahmen für die ganz besondere Hochzeit, zum Beispiel bei einem Dinner on Stage, bei dem aus verschiedenen internationalen Themen ausgewählt werden kann.

Jederzeit bestens beraten

Für alle Fragen rund um Räumlichkeiten, Kulinarisches, Dekoration, Foto und Video-Begleitung sowie Rahmenprogramm stehen den zukünftigen Eheleuten die Hochzeitsplanerinnen des Dolce zur Seite – sowohl bei den Vorbereitungen als auch während der gesamten Feier.

Das Dolce by Wyndham Bad Nauheim liegt an den grünen Ausläufern des Taunus. In die City von Frankfurt am Main und zum drittgrößten Flughafen Europas sind es nur 35 Minuten Fahrtzeit. Alle 146 Zimmer und 13 Suiten verfügen über einen großzügig gestalteten Arbeitsplatz, einen Sitzbereich sowie größtenteils Balkone. Umgeben von einem 200 Hektar großen Park stehen indoor 2.750 Quadratmeter Veranstaltungsfläche für Tagungen und Events aller Art zur Verfügung. Neben 27 flexiblen Meeting-Räumen beherbergt das Vier-Sterne-Hotel ein besonderes Veranstaltungsjuwel: Das historische Jugendstil-Theater mit 730 Plätzen kann für exklusive „Dinner on Stage“ und Produkt-Präsentationen und weitere kreative Veranstaltungsformate gebucht werden. Für Elvis-Fans: Der King of Rock ’n‘ Roll lebte während seiner Militärzeit in einer Villa vis-à-vis. In der Gesundheitsstadt Bad Nauheim verwöhnt auch das Hotel seine Gäste mit allen Sinnen: Feine Küche, ein Wellness-Bereich mit Hallenbad (20 x 8 Meter), finnischer Sauna, Biosauna, Dampfbad und Babor Beauty-Salon, Fitness-Einrichtungen sowie zahlreiche Freizeitangebote bieten Entspannung zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter. Des Weiteren wurde Bad Nauheim 2022 zum sechsten Mal in Folge nach einer Focus-Studie zu einem der Top-Kurorte Deutschlands gekürt! 2023 erhielt das Dolce den „Certified Star-Award“ in der Kategorie „Conference Hotel“. Stadt und Hotel wurden von der UEFA als mögliches „Team Base Camp“ einer der Nationalmannschaften der EM 2024 ausgewählt.

