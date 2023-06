Zwischennutzung von Hotelimmobilien: Schweizer Hotelinvestor Hotel Investments AG startet Partnerschaft mit Hoteldienstleister hostz AG

Die Hotel Investments AG agiert am Hotelimmobilienmarkt als Schweizer Hotelinvestor. Durch die Zusammenarbeit mit der hostz AG, einem technologiegetriebenen Hoteldienstleister, eröffnen sich neue Möglichkeiten für die Zwischennutzung von Immobilien.

Die Hotel Investments AG agiert am Hotelimmobilienmarkt als Schweizer Hotelinvestor. Durch die Zusammenarbeit mit der hostz AG, einem technologiegetriebenen Hoteldienstleister, eröffnen sich neue Möglichkeiten für die Zwischennutzung von Hotelimmobilien bei Leerstand sowie für Altersnachfolgen in der Hotellerie in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch), Schweizer Investor im Bereich Hotelimmobilien, und die hostz AG ( www.hostz.io), ein zukunftsorientiertes Start-Up, das als innovativer „Hotelbetreiber 2.0“ den Markt betritt, freuen sich, ihre frisch eingegangene Partnerschaft zu verkünden. Durch diese strategische Allianz wird das technologiegetriebene Betriebskonzept der hostz AG in das umfangreiche Dienstleistungsportfolio der Hotel Investments AG integriert.

Die hostz AG ermöglicht eine flexible Auslagerung sowohl von einzelnen Betriebsprozessen als auch des gesamten Hotelbetriebes, was für Hoteliers beträchtliche Flexibilität und Effizienz sowie sofortige Digitalisierung gewährleistet.

„Unsere Partnerschaft stellt einen bedeutsamen Meilenstein in der Hotelindustrie dar und verspricht Hotelinvestoren sowie Hotelbetreibern einen erheblichen Mehrwert“, erklärt Holger Ballwanz, CEO der Hotel Investments AG. „Die hostz AG ermöglicht die flexible Übernahme von Hotelimmobilien in Zeiten von Leerständen oder Nachfolgeproblemen.“

„Wir revitalisieren leer stehende Immobilien, decken Kosten und generieren Erträge. Dabei übernehmen wir Liegenschaften im aktuellen Zustand und werten sie gegebenenfalls auf“, sagt Alexandros Tyropolis, CEO der hostz AG.

hostz gehört zur neuen Generation von Hotelbetreibern und zeichnet sich durch die Nutzung modernster Technologien und effizienter Prozesse aus, welche den modularen Betrieb eines Hotels als Zwischenlösung oder auf langfristiger Basis bietet. Dabei bringt hostz jegliche Technologien wie auch das dafür nötige Team selbst mit und bietet die Abdeckung aller Leistungen eines Hotelbetriebes einzeln oder als Gesamtpaket an. hostz bietet Rund-um-die-Uhr-Gästekommunikation in 25 Sprachen, Revenue Management, Check-In Services und Gruppenanfragen. Physische Dienstleistungen, wie Housekeeping und Facility Services, werden durch lokale Partner abgedeckt. Darüber hinaus können Hoteliers operative Prozesse teilweise oder ganz an hostz outsourcen.

+++ Suchprofil der Hotel Investments AG für die Zwischennutzung von Hotelimmobilien +++

– Standardisierte Hotelimmobilie, keine komplexe Gebäudestruktur

– Gut frequentierte sowie erschlossene Lage (Stadthotel oder Ferienhotel im Tourismusort)

Vorteile für Hoteleigentümer:

– Leer stehende Immobilien ohne Hotelbetreiber generieren Kosten und keine Einnahmen

– Mit einer Zwischennutzung können die anfallenden Kosten gedeckt werden und es besteht die Möglichkeit, Einnahmen zu generieren

– Eine betriebsfreie Hotelliegenschaft lässt sich schlechter verkaufen als eine Hotelimmobilie im laufenden Betrieb

– Umsetzung der Zwischennutzung von Hotelimmobilien entweder mit einer fixen Gebäudemiete oder einem Revenue-Share

