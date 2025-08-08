17. Controlware Security Day am 16. & 17. September 2025 im Congress Park Hanau

Dietzenbach, 6. August 2025 – Am 16. & 17. September 2025 begrüßt Controlware IT-Verantwortliche und Security-Experten aus ganz Deutschland zum jährlichen Controlware Security Day im Congress Park Hanau. Die zweitägige Fachkonferenz bietet Teilnehmern Gelegenheit, sich in über 40 Vorträgen über die aktuellen Entwicklungen in der IT-Security zu informieren. Gleichzeitig ist der etablierte Branchentreff die ideale Plattform für den persönlichen Austausch.

„Die ohnehin angespannte Situation in der IT-Sicherheit verschärft sich durch die sehr schnelle Entwicklung von KI-Werkzeugen noch weiter. Zum einen potenziert der Einsatz von KI die Möglichkeiten der Angreifer, zum anderen wird der Einsatz von KI in vielen Unternehmens-bereichen zum strategischen Wettbewerbsvorteil, der aber selbst einen hohen Schutzbedarf hat“, betont Controlware Geschäftsführer Bernd Schwefing. „Dazu kommen weitere wichtige strategische Themen wie Digitale Souveränität oder Post-Quantum-Verschlüsselung. Angesichts der ständig wachsenden Herausforderungen bei weiterhin begrenzten Mitteln ist Orientierung und Handlungsunterstützung heute umso wichtiger – der Controlware Security Day bietet hier den idealen Rahmen mit informativen Vorträgen und vor allem mit viel Raum für den persönlichen Austausch. Seit mittlerweile 45 Jahren unterstützen wir unsere Kunden in den unterschiedlichsten IT-Projekten und die damit verbundene Erfahrung im Umgang mit technischen Transformationen macht uns zu einem verlässlichen Partner.“

Im Mittelpunkt des Controlware Security Days steht ein anspruchsvolles Vortragsprogramm: Die Experten von Controlware und mehr als 20 führenden Herstellern stellen an beiden Veranstaltungstagen in über 40 Fachvorträgen aktuelle Lösungen und zukünftige Entwicklungen rund um Datenschutz und Informationssicherheit vor – stets mit klarem Fokus auf Praxisnähe und bewährte Best Practices. Dabei können die Teilnehmer ihr persönliches Programm individuell zusammenstellen oder für eine einfache Orientierung festen Vortragstracks folgen. In den Vortragspausen und während der begleitenden Partnerausstellung haben die Gäste zudem Gelegenheit, sich mit den anwesenden Experten über ihre jeweiligen Projekte auszutauschen.

Zu den Highlights des Controlware Security Days zählen die Keynotes renommierter Speaker, die spannende Einblicke gewähren und neue Perspektiven eröffnen – und dabei thematisch durchaus auch über den Tellerrand der IT-Security hinausschauen:

– „Wie Künstliche Intelligenz Wirtschaft und Arbeitswelt verändert: Anwendungen | Wirtschaftlichkeit | KI-Agenten“

Prof. Dr. Peter Buxmann, Professor für Wirtschaftsinformatik, Kolumnist und Podcaster.

– „Das Limit bin nur ich – über den ersten Triathlon um die Welt“

Jonas Deichmann, Extremsportler, Weltrekordhalter und ultimativer Abenteurer

– „Profiling: Menschen lesen & überzeugen – Was wir von FBI, CIA & Co. über Menschenkenntnis lernen können“

Mark T. Hofmann, Kriminal- & Geheimdienstanalyst

– „Countering Cybercrime – die Bedrohung im Wandel der Technologien“

Carsten Meywirth, Leiter der Abteilung Cybercrime im Bundeskriminalamt (BKA)

– „Rise of the Machines – KI als Angriffsziel, Schutzschild und Waffe in der Cybersicherheit“

Nils Rogmann, Head of Competence Center Security bei Controlware

Die Teilnahme am Controlware Security Day ist kostenfrei. Das Anmeldeformular sowie eine detaillierte Agenda mit einer vollständigen Übersicht der Vortragsthemen finden interessierte Leser unter https://www.controlware.de/termine. Mit Blick auf die begrenzte Teilnehmerzahl empfiehlt es sich, sich frühzeitig anzumelden.

Hinweis für Pressevertreter

Am Vortag des Controlware Security Day 2025 veranstaltet Controlware für Pressevertreter einen Presse-Roundtable. Wenn Sie den 15. September 2025 als Pressetermin wahrnehmen möchten, nimmt Frau Stefanie Zender Ihre Anmeldung gerne unter 06074/858-246 oder per E-Mail an stefanie.zender@controlware.de entgegen.

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH zählt zu den Markt- und Qualitätsführern unter den IT-Dienstleistern und Managed Service Providern in Deutschland. Das Unternehmen ist Teil der Controlware Gruppe mit insgesamt rund 1.000 Mitarbeitenden und einem Umsatz von über 400 Mio. Euro, zu der auch die Networkers AG sowie Controlware Österreich gehören. Als Digitalisierungspartner von mittelständischen und großen Unternehmen sowie von Behörden und Einrichtungen der öffentlichen Hand entwickelt, implementiert und betreibt Controlware agile und resiliente IT-Lösungen in den Bereichen Network Solutions, Information Security, Data Center & Cloud, Collaboration, IT-Management und Managed Services – und unterstützt Kunden dabei, die Weichen für einen wirtschaftlichen, zukunftssicheren und nachhaltigen IT-Betrieb zu stellen. Dabei stehen wir unseren Kunden in allen Projektphasen zur Seite: von der Beratung und Planung bis hin zur Realisierung und Wartung. Als MSP mit einem eigenen ISO 27001-zertifizierten Customer Service Center reicht unser Angebot von Betriebsunterstützung bis zu kompletten Managed Services für Cloud-, Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen. Zudem bieten wir umfassende Cyber Defense Services. Neben unserem eigenen flächendeckenden Vertriebs- und Servicenetz mit 16 Standorten in DACH, die gemäß ISO 9001-zertifiziert sind, unterhalten wir internationale Partnerschaften und sind so in der Lage, anspruchsvolle globale Projekte abzuwickeln. Seit unserer Gründung im Jahr 1980 arbeiten wir eng mit den national und international führenden Herstellern sowie innovativen Newcomern zusammen und sind bei den meisten dieser Partner im höchsten Qualifizierungsgrad zertifiziert. Besonderes Augenmerk legen wir auf die Nachwuchsförderung: Seit vielen Jahren kooperieren wir mit renommierten deutschen Hochschulen und betreuen durchgehend rund 50 Auszubildende und Studenten.

Firmenkontakt

Controlware GmbH

Stefanie Zender

Waldstraße 92

63128 Dietzenbach

+49 6074 858-246

+49 6074 858-220



http://www.controlware.de

Pressekontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Michal Vitkovsky

Nürnberger Str. 17-19

91052 Erlangen

+49 9131 812 81-25

+49 9131 812 81-28



http://www.h-zwo-b.de