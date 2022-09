2023 Fastener Taiwan (Hybrid), präsentiert sich als Tor nach Asien

Die „Taiwan International Fastener Show (Fastener Taiwan)“ wird vom 3. bis 5. Mai 2023 in Kaohsiung City stattfinden

26.09.2022 Köln – Als eine der weltweit führenden Handelsplattformen für industrielle Befestigungselemente wird die sechste Ausgabe der „Taiwan International Fastener Show (Fastener Taiwan)“ vom 3. bis 5. Mai 2023 in Kaohsiung City, Taiwan, stattfinden. Das Zusammentreffen der weltweit führenden Unternehmen der B2B-Verbindungselementebranche wurde lange erwartet und ist eine zentrale Anlaufstelle für Akteure aus der globalen Lieferkette.

Den Statistiken des Taiwan Industrial Fasteners Institute zufolge erreichten die Gesamtexporte von taiwanesischen Schrauben und Bolzen im Jahr 2021 einen Wert von 5,5 Milliarden US-Dollar und lagen damit weltweit an zweiter Stelle in Bezug auf die Exportmengen und an dritter Stelle in Bezug auf den Exportwert. Nahezu 80 % der in Taiwan hergestellten Schrauben und Bolzen werden exportiert, was das Land zu einem Spitzenreiter der Branche macht.

Taiwan ist seit über 60 Jahren ein zuverlässiger Lieferant in der weltweiten Industrie für Befestigungselemente. Die 2023 Fastener Taiwan wird ein umfassendes Angebot an Verbindungselementen präsentieren, darunter Muttern, Schrauben und Bolzen, Produktionsanlagen, Werkzeuge, Messgeräte für Verbindungselemente, sowie Draht und Rohstoffe. Die Messe wird wertvolle globale Einblicke in die Lieferketten und Trends der Industrie für Befestigungselemente bieten.

Die letzte Fastener Taiwan im Jahr 2018 war mit 415 Ausstellern und über 1.100 Ständen auf einem Rekordhoch. 2023 bietet die Messe Ausstellern und Einkäufern eine integrierte digitale Marketingplattform aus Virtualität und Realität. Es gibt ein komplettes Angebot an hybriden Online- und Offline-Veranstaltungen, einschließlich Online-Ausstellungen, dem Global Fastener Summit, Live-Touren vor Ort, Matchmaking und Networking.

Die Online-Standanmeldung für Aussteller aus Übersee ist vom 1. Juli bis 31. Oktober 2022 möglich. Für weitere aktuelle Informationen und die Anmeldung zur Fastener Taiwan 2023 besuchen Sie uns hier.

TAITRA wurde 1970 gegründet und ist Taiwans führende gemeinnützige Organisation zur Förderung des Handels. TAITRA wird von der Regierung und Industrieorganisationen unterstützt und hilft Unternehmen, ihre globale Reichweite zu vergrößern. TAITRA hat seinen Hauptsitz in Taipeh und verfügt über ein Team von 1.300 Fachleuten und betreibt fünf lokale Büros in Taoyuan, Hsinchu, Taichung, Tainan und Kaohsiung sowie 63 Niederlassungen weltweit. Zusammen mit dem Taipei World Trade Center (TWTC) und dem Taiwan Trade Center (TTC) hat TAITRA ein globales Netzwerk zur Förderung des Welthandels gebildet.

