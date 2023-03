23 für 2023 – Neues aus New Jersey

23 für 23

Neues aus New Jersey

New Jersey steht ein aufregendes Jahr bevor. Die passenden Hashtags dazu: #Neueröffnungen, #Jubiläen, #MegaEvents, #PurerGenuss und #LiebeZurNatur. Nach dem Motto „23 für 23“ haben wir, in geographischer Reihenfolge, eine Liste mit den Highlights zusammengestellt, die im laufenden Reisejahr, zusätzlich zu allen bestehenden Argumenten, für einen mehrtägigen Ausflug nach New Jersey sprechen.

NORTH JERSEY:

Hudson County

1. Richtig E-Gas geben: Anfang des Jahres feierte der RMP Raceway nach sechsmonatiger Renovierungsphase eine spektakuläre Wiedereröffnung. Die hochmoderne Indoor-Rennstrecke in Jersey City führt über drei Ebenen und gehört zu den längsten der Welt. Auf Rennbegeisterte und Adrenalin-Junkies warten blitzschnelle Geraden, 90-Grad-Haarnadelkurven und spiralförmige Rampen, dazu eine brandneue Flotte von italienischen OTL-Elektrokarts für Erwachsene und Jugendliche. Ausgestattet mit digitalen Armaturenbrettern, Schaltwippen und Beschleunigungsfunktionen, entsprechen die Flitzer den modernsten Technologie-Standards im Elektro-Kart-Rennsport.

2. Let“s rock it! Ob Taylor Swift, Country-Musiker Morgan Wallen oder Pop-Legende Ed Sheeran – sie und viele weitere Stars geben sich 2023 die Ehre im MetLife Stadium in East Rutherford. Vor dem Konzert stillt man seinen Hunger und Durst im Yard House.

3. Promi-Aufgebot: New Jerseys Liste berühmter Töchter und Söhne ist durchaus beachtlich. In East Rutherford widmet ihnen die American Dream Mall schon bald eine eigene Ausstellung. Mit der Eröffnung der brandneuen „New Jersey Hall of Fame“ ehrt sie Legenden wie Thomas Edison, Gloria Gaynor oder die Astronauten Mark und Scott Kelly, um nur einige zu nennen. Attraktionen der neuen New Jersey Hall of Fame sind unter anderem das original Ford Modell T, welches Henry Ford seinem Freund Thomas Edison persönlich schenkte, eine Hologramm-Karaoke-Bühne und die Möglichkeit, New Jerseys Promis auf virtuellen Roadtrips zu ihren Lieblingsorten im Staat zu begleiten. Echte Leckerbissen bietet darüber hinaus die gigantische Food Hall at American Dream . Weinliebhaber können sich in der Vinoteca durch 67 offene Weine probieren. An der vollautomatisierten Weinverkostungsbar zahlen die Gäste pro Ounce (1 Ounce entspricht ca. 30 ml).

Morris County

4. Happy Birthday, Morristown National Historical Park: 2023 zelebriert der Morristown National Historical Park seinen 90. Geburtstag. Von Dezember 1779 bis Juni 1780 schlugen an dieser Stelle General George Washington und die Kontinentalarmee ihr Lager auf. Die Männer harrten hier den kältesten Winter in der Geschichte der Region aus. Ein Museum und eine Bibliothek informieren vor Ort über die historischen Ereignisse und zeigen Exponate, aus dem vor- und nachrevolutionären Amerika.

Essex County

5. New Jersey im Blütenrausch: Der Branch Brook Park, der sich von Belleville bis nach Newark erstreckt, beheimatet mit mehr als 5.200 Exemplaren die größte Kirschblütenbaum-Sammlung in den Vereinigten Staaten. Alljährlich im Frühling, wenn die Bäume in voller Blüte stehen, lädt das Essex County Cherry Blossom Festival Einwohner und Besucher aus aller Welt zum gemeinsamen Staunen ein. Der Höhepunkt des Festivals ist das Bloomfest, das in diesem Jahr am 16. April mit Konzerten, Kinderaktivitäten, japanischen Kulturvorführungen, einem Kunsthandwerksmarkt und vielen weiteren Aktivitäten über die Bühne geht. Allein an diesem Tag werden 7.000 Besucher erwartet.

CENTRAL JERSEY:

Monmouth County

6. Hotel. Kunst. Galerie: Seit August 2022 erstrahlt das The James Bradley direkt an der Strandpromenade von Bradley Beach in neuem Glanz. 1904 ursprünglich als Wohnhaus erbaut, mutierte es in den 1960er Jahren zunächst zu einer schlichten Gäste-Herberge, später zum Partyhotel und schließlich zu einem familiengeführten Bed-and-Breakfast. Sein aktueller Besitzer, der Tischler George DiStefano, hauchte dem James Bradley nun mit viel Gespür für Stil und künstlerischem Flair eine zweite Jugend ein. Das Interieur fand DiStefano größtenteils auf eBay, Etsy und Flohmärkten. Einige Möbel ließ er zudem von lokalen Künstlern maßfertigen, andere stammen aus seiner eigenen Werkstatt. Jedes Zimmer des Hotels ist einzigartig und dient gleichzeitig als Galerie, deren Kunstwerke zum Verkauf stehen. Da sich die Räumlichkeiten dadurch ständig verändern, sind die Gäste des James Bradley aktiver Teil eines kreativen Prozesses.

7. New Jersey Shore Sound: Am Wochenende des 16. bis 17. September 2023 bietet Sea.Hear.Now in Asbury Park Musikliebhabern zwei konzertreiche Tage. Verteilt auf drei Festivalbühnen entlang der kultigen Asbury Park Waterfront, treten über 25 Bands auf, darunter Musikergrößen wie The Killers, Foo Fighters oder Sheryl Crow. Parallel fordern Surfer-Legenden der Ostküste junge aufstrebende Profis in einem Team-Wettbewerb heraus, und servieren Restaurants ausgewählte Gerichte aus Jersey, New York City, Philadelphia.

Middlesex County

8. Spiel mit mir! In Edison betreibt Supercharged Entertainment neben der weltgrößten überdachten Kartbahn ein Vergnügungszentrum der Superlative. Hier findet jede verspielte Seele ihren Balsam: eine gigantische Halle voller Automaten, bionische Autoscooter, VR-Welten, Nervenkitzel auf dem Drop & Twist Tower Ride, Axt-Werfen und vieles mehr.

Union County

9. Tour de Elizabeth: Am Sonntag, dem 2. Mai, feiert die jährliche Tour de Elizabeth Bike Tour ihre 20. Ausgabe. Mit einer Strecke von gerade mal 15 Meilen durch das historische Elizabeth, vorbei an jahrhundertealten Gebäuden und hübschen Traditionsgeschäften, steht bei diesem Event der Genuss im Vordergrund. Den Teilnehmern stehen zwei Routen zur Auswahl. Je nach Interesse entscheiden sie sich für den Weg, der sie zu den Erinnerungsstätten und Schauplätzen der Amerikanischen Revolution führt, oder sie nehmen die kurvigen Straßen für den Ausblick auf die bogenförmigen Brücken. An den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt führen beide Routen vorbei.

10. Tischlein deck Dich: Dank seiner vielfältigen Gastronomieszene genießt Elizabeth, N.J. auch bei Foodies besten Ruf. Seit Kurzem ergänzen zwei lateinamerikanische Restaurants das Angebot. Während sich das Rancho Mateo auf kolumbianische Köstlichkeiten wie Carne a la Llanera (kolumbianisches Steak) spezialisiert, fühlen sich Gäste im Ambiente des Mexology direkt nach Tulum, Mexiko, versetzt.

Somerset County

11. Exklusiv entspannen: Mit dem Lindenhaus eröffnet im September 2023 in Bernardsville, N.J., rund 65 Kilometer von New York City entfernt, eine luxuriöse Oase für Körper, Geist und Seele. Eingebettet zwischen Obstbäumen und sanften Hügeln verspricht es seinen Gästen größtmögliches Wohlbefinden. Neben erstklassigem Service und komfortablen Zimmern gehört eine professionelle Gesundheitsberatung in diesem Haus ebenso zum Service wie die individuell abgestimmte Verpflegung.

Hunterdon County

12. Volle Fahrt voraus! Als Passagier der Black River & Western Railroad in Flemington, N.J., befindet man sich an Bord der ältesten noch in Betrieb befindlichen Dampfeisenbahn des Bundesstaates. Der Ausflug führt durch das malerische Hunterdon County und steht rund ums Jahr insbesondere bei Familien hoch im Kurs.

13. Vollkommen abgehoben! Im Juli 2023 findet zum 40. Mal das jährliche New Jersey Lottery Festival of Ballooning in Readington, N.J., statt. Es gilt als das größte Heißluftballon- und Musikfestival Nordamerikas. Während sich der Himmel über New Jersey zweimal täglich mit bis zu 100 farbenfrohen Heißluftballons füllt, spielt am Festival-Gelände die sprichwörtliche Musik. Zum Rahmenprogramm gehören hochkarätige Konzerte, ein Feuerwerk, Fahrgeschäfte für Kinder und zusätzliche Unterhaltung im New Jersey Lottery Land. Selbstverständlich können Gäste auch selbst in einen Heißluftballon steigen und das Spektakel von oben verfolgen.

Mercer County

14. Raum für Nostalgie: Ende 2023 eröffnet mit dem Graduate Princeton die perfekte Adresse für alle, die gern in den Gedanken an ihre Unizeiten schwelgen. Graduate Hotels gibt es inzwischen im ganzen Land. Zu ihren Markenzeichen gehören neben der Lage in den angesagtesten Universitätsstädten der USA, gleichermaßen viel jugendlicher wie nostalgischer Charme.

15. Grounds for Sculpture: Noch bis zum 2. April laden die Grounds for Sculpture zu einem einzigartigen Kunsterlebnis nach Hamilton, N. J., ein: Allabendlich setzt Night Forms: Infinite Wave, den Skulpturenpark mit aufwändigen Licht-, Ton- und Video-Installationen in Szene. Die Ausstellung ist so konzipiert, dass die Skulpturen miteinander in Dialog treten, etwa „The Nine Muses“ von Carlos Dorrien mit „Dorion“ von Bruce Beasley, und so ganz neue Perspektiven auf diese Werke und den mehrdimensionalen Raum eröffnet.

16. Auf ein Blondes: Mit der Bent Iron Brewing Co bekommt Hamilton im Herbst 2023 seine erste lokale Brauerei. Im Ambiente einer Farm mit begehbarem Hopfengarten und gemütlichen Feuerstellen versprechen die Gründer Peter Brittian, Jon Kanuck und David Sass erstklassigen Biergenuss.

SOUTH JERSEY:

Atlantic County

17. Nobu Nobu Nobu! Aktuell erfährt das Caesar“s Atlantic City eine 400 Millionen Dollar schwere Erweiterung. Geld, das in die Entstehung des Nobu Hotel Atlantic City fließt. Mit der der Eröffnung, die noch 2023 stattfinden soll, baut die Stadt ihre Positionierung als führendes Reiseziel an der Ostküste weiter aus. Erklärtes Ziel der Betreiber ist es, nicht nur dem berühmten Atlantic City Boardwalk zusätzliches Leben einzuhauchen, sondern durch die Einführung von Weltklasse-Erlebnissen die Messlatte für Gastfreundschaft ganz allgemein höher zu legen. Das neue Hotel ist das zweite Nobu-Projekt in Atlantic City innerhalb eines Jahres. 2022 eröffnete bereits das Nobu-Restaurant.

18. Splish Splash: Pünktlich zum Memorial Day am 29. Mai 2023, eröffnet im alten Showboat-Gebäude von Atlantic City ein brandneuer, 100 Millionen Dollar schwerer Indoor-Wasserpark. Ein Clou der Anlage wird das flexible Dach. Je nach Wetter, kann es eingezogen und so von den Gästen ungefiltertes Sonnenlicht genossen werden. Im Rahmen des Projektes wird auch der Premier Lite-Turm komplett renoviert, der dann, genau wie die Spielhalle Lucky Snake Arcade, mit dem Island Waterpark verbunden sein wird.

Camden County

19. Salut: Das Battleship New Jersey Museum & Memorial gilt als eines der besten Museen in New Jersey. Neben historischen Exponaten umfasst die Ausstellung eine Reihe interaktiver Elemente, die den Besuchern hautnahe Einblicke in die Militärgeschichte der Nation vermitteln. Seit kurzem können auch Übernachtungen gebucht werden. Die Gäste verbringen dann eine Nacht in einer original Koje der USS New Jersey. Im Übernachtungspreis sind das Abendessen, Frühstück, eine Schiffsführung und das Abfeuern einer Salutkanone inbegriffen.

Cape May County

20. Familien-Zuwachs für Cape May: Mit dem Cape Square Entertainment Complex entsteht in Rio Grande, Cape May N.J., aktuell ein neuer Hotspot für Unterhaltung. Insbesondere Familien werden ihr Urlaubsglück zwischen den acht Kinosälen, 16 Bowlingbahnen, mehreren Spielhallen und einem Golfsimulator finden. Diverse Restaurants und Bars sorgen für das leibliche Wohl.

21. Ein Jubeljahr für die Tram Cars: Ursprünglich für die Weltausstellung 1939 in Flushing, New York gebaut, sind die Tram Cars seit 1949 fester Bestandteil des Wildwoods-Erlebnisses. Konkret rollen die charmanten Straßenbahnen seit dem 11. Juni 1949 auf Initiative des Geschäftsmanns Gilbert Ramagosa entlang des 4 Kilometer langen Boardwalks der Doo-Wop-Metropole. Ein Angebot, das immer noch von Zehntausenden Gästen jährlich genutzt wird. Dabei handelt es sich nicht nur um eine überaus bequeme, sondern auch umweltfreundliche Möglichkeit sich von A nach B zu bewegen. Genau wie die Original-Straßenbahnen von 1939 werden auch die modernen Züge mit Batteriestrom betrieben. Einmal aufgeladen, reicht ihr über eine Tonne schwerer Akku bis zu zwölf Stunden.

22. Let“s Doo Wop! Do What? – Die Wildwoods verzeichnen die größte Ansammlung originaler Doo Wop-Architektur in den Vereinigten Staaten. Wohin man sieht glänzen Hotels, Motels, B&Bs, Shops und Diners im typischen Stil der 1950er Jahre. Wer sich näher für das Thema interessiert, bucht sich dienstags oder donnerstags auf die Fifties Neon Bus Tour. Darüber hinaus können Fans der Epoche im örtlichen Doo Wop Experience Museum auf der Ocean Avenue mit den ausgestellten Neonwerbungen vergangener Zeiten um die Wette strahlen.

Salem County

23. Auf ein Wein!: New Jerseys Süden pflegt eine ebenso lange Tradition wie einen ausgezeichneten Ruf als Weinanbaugebiet. Die Reben bedecken mehr als 6 Quadratkilometer Fläche. Die Auburn Road Vineyards sind eines der lokalen Weingüter, die Verkostungen anbieten. Seit Anfang 2023 empfängt es seine Gäste im neurenovierten Garden House. Vom Verkostungsraum genießt man einen direkten Blick in die Weinberge.

New Jersey bietet seinen Gästen ganzjährig ein breites Spektrum an hochwertigen Erlebnissen. Je nach Interessenbereich locken aufregende Aktivitäten in der Natur, spannende Museen und eine lebendige Kunst- und Kulturszene. Vielerorts in New Jersey scheint die Gegenwart regelrecht mit der reichen Geschichte des Staates zu verschmelzen. Zahlreiche State- und Nationalpark, Strände, Skigebiete und historische Orte wollen entdeckt werden. Die Steuerbefreiung auf Kleidung, Schuhe und Lebensmittel ist die ideale Voraussetzung für ausgedehnte Shoppingtouren. Als Heimat einiger der ältesten Strandbäder in den USA und als Geburtsort zahlreicher bedeutender Erfindungen bietet der Garden State erstklassige Unternehmungen für Gäste aller Altersgruppen.

