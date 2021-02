25 Jahre Präzisions- und Schwerlast-Elektronik aus dem Schwarzwald

CAMTEC Power Supplies steht seit einem Vierteljahrhundert für hochgenaue Laborstromversorgungen bis in den KW-Bereich und besonders robuste, weltweit eingesetzte Stromversorgungskomponenten und Batterieladegeräte “Made in the Black Forrest”

(Karlsruhe, Jan/Feb 2021) Ob Tunnel, Bahnsignalanlage, Kraftwerk oder Raffinerie: Die Stromversorgungs-Komponenten der Camtec Power Supplies GmbH sind seit 25 Jahren weltweit dort im Einsatz, wo die Anforderungen an die Stromversorgung besonders hoch sind. Von 10 Watt Din-Rail-Geräten, bis zur I- und U- programmierbaren Stromversorgung mit bis zu 3 KW Spitzenleistung erstreckt sich die Leistungsbandbreite des im Raum Karlsruhe ansässigen Unternehmens. Beliebig skalierbare Power-Module für Schwerlast-Leistungsanforderungen in noch um ein Vielfaches höheren KW-Bereichen, Einschaltstrombegrenzer, Hutschienen-DC-Ladegleichrichter und vollständig verschleißfreie Halbleiterrelais komplettieren das Portfolio “Made in Black Forest” – mit einer durchschnittlichen Lebensdauer von 16 Jahren.

Die AC- und DC-Eingangsspannungsbereiche und variable Frequenzen zwischen 47 bis 63 Hz ermöglichen den weltweiten Einsatz der 1 bis 3-phasigen Geräte. Die Ausgangsspannungen liegen bei 5 bis 400 Volt; 500 und 600 Volt-Geräte sind in Vorbereitung. CAMTEC Einschaltstrombegrenzer sind sogar in 16,7 Hertz Bahnstromfrequenz erhältlich. (Link zur Produktmatrix)

Gefertigt werden sämtliche CAMTEC-Geräte ausschließlich in Baden-Württemberg, in Pfinztal bei Karlsruhe. Dass großer Wert auf möglichst nachhaltige und effiziente Produktion gelegt wird, versteht sich dabei fast von selbst. Um der hohen Typen- und technischen Variantenvielfalt in vorwiegend nur dreistelligen Losgrößen gerecht werden zu können, wurde dort eine hocheffiziente und hochvariable Produktion aufgebaut. Um den Vertrieb kümmern sich 77 Distributionspartner in insgesamt 67 Ländern weltweit. Rund 750.000 CAMTEC Geräte aus dem Schwarzwald sind heute in der Welt im Einsatz.

Gegründet wurde die CAMTEC 1995 von Jürgen Walter und Oliver Walter unter dem Namen “CAMTEC Systemelektronik”. Seit dem Ruhestand des Vaters im Jahr 2008 führt Oliver Walter das Familienunternehmen. Die Entscheidung, sich strategisch ausschließlich auf die Entwicklung und die Herstellung von Industrie-Schaltnetzteilen zu fokussieren wurde vor 18 Jahren getroffen. Aus der Camtec Systemelektronik wurde die CAMTEC POWER SUPPLIES.

Zuvor waren u.a. kundenspezifische Projekte im Hochleistungs-Automotive-Bereich, darunter Leistungselektronik für den Rennsport und die Entwicklung von Mikroelektronik und Software, fester Bestandteil des Engineering- und auch Produktionsportfolios des Unternehmens. Oliver Walter, Geschäftsführer von CAMTEC Power Supplies: “Die Erfahrungen aus dem Automotive-Bereich prägen uns insofern bis heute, als sie zur heutigen wegweisenden Qualität, kompletten Rückverfolgbarkeit aller Teile sowie konsequenten Umsetzung der Null-Fehler – und entsprechend Null-Ausfall – Toleranz für unsere Stromversorgungsgeräte maßgeblich beigetragen haben.

Über 25 Jahren seit der Gründung des Unternehmens, kommen CAMTEC Produkte an neuralgischen Einsatzpunkten besonders kritische Anwendungen weltweit vorwiegend dort zum Einsatz, wo ein Ausfall zu erheblichen Kosten oder Risiken beim Anwender führen würde. Beispiele sind Bohrinseln, in verkehrstechnischen Anlagen, in der Bahninfrastruktur, in der Großindustrie und der Petrochemie bis hin zu den Produktionsanlagen der Automobilbranche und deren Zulieferer weltweit. “Verfügbarkeits- und Servicegarantien von mindestens 10 Jahren, sowie Ausfallraten von weniger als 0,003 %”, so Oliver Walter, “belegen unsere “Quality, Made in Germany” sowohl in punkto Produkt- als auch in Sachen Servicequalität. Entsprechend wichtig ist unsere Arbeit z.B. auch für sicherheitskritische Anwendungen und den USV-Bereich.”

