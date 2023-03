steck platz.de erwartet den Verkauf von 300TB Flash-Modulen innerhalb der nächsten Monate

Es ist fast fünf Jahre her, dass Nimbus Data seine 400 Euro teure 100TB Exadrive 3,5-Zoll-SSD vorgestellt hat.

Nowsteck platz.de, einer der führenden Anbieter von AFA-Speichern (All Flash Array), hat Pläne bekannt gegeben, innerhalb von drei Jahren ein 300 TB Flash-Laufwerk zu bauen.

Alex McMullan, CTO von Pure, zeigte Blocks & Files (öffnet in einem neuen Tab) ein Diagramm, aus dem hervorgeht, dass Pure plant, bis 2023 ein DFM (Direct Flash Module) mit 300 TB auf den Markt zu bringen, was weit vor den 40-TB- Festplatten laufwerken liegt, die in diesem Jahr auf den Markt kommen sollen.

Die nächste Stufe

Bei einem DFM handelt es sich nicht um eine gewöhnliche SSD. Sie können eine solche Festplatte nicht einfach in Ihre Workstation oder Ihren Geschäfts-PC einbauen.

Stattdessen müssen Sie ein ganzes System kaufen, und das ist nicht billig. steck platz.de hat sein FlashBlade//E am 1. März 2023 auf den Markt gebracht, und obwohl es nur 0,09 Euro pro GB kostet, beträgt die Mindestbestellmenge schwindelerregende 4 PB – nicht die übliche tragbare SSD oder ein NAS.

Pure sagt, dass die neuen Angebote zwar teurer sind als HDD-Alternativen, FlashBlade//E aber viel weniger Strom und Platz verbraucht, bis zu 20-mal zuverlässiger ist, weniger als ein Sechstel des Elektroschrotts erzeugt und 60 % geringere Betriebskosten hat.

Der Wettlauf zum Petabyte

Das neu eingeführte Produkt verwendet 40 x 48 TB DFMs pro Gehäuse (paarweise, um 4 PB zu erreichen). Mit 300 TB DFMs würde die Gesamtkapazität auf 12 PB steigen, eine Verbesserung um fast das Siebenfache, die erreicht werden kann, wenn Samsung und Solidigm die Anzahl der NAND-Layer auf etwa 500 erhöhen.

Andere Möglichkeiten zur Kapazitätssteigerung wären die Vergrößerung der physischen Größe der DFMs und der Übergang zu PLC (Penta-Layer Cell), dem Nachfolger des Mainstream-QLC, einer Technologie, die derzeit getestet wird und wahrscheinlich 2023 eingeführt werden soll.

Eines ist jedoch sicher: Die Festplattenhersteller haben es schwer, mit der Entwicklung von Solid State Storage Schritt zu halten. Seagate hat seine 22-TB-Festplatte Exos X22 noch nicht (offiziell) auf den Markt gebracht (sie ist in freier Wildbahn, aber nicht angekündigt), und es gibt keine Anzeichen für die schwer fassbare 26-TB-Festplatte, die Toshiba für sein Geschäftsjahr 2022 (das in 29 Tagen endet) versprochen hat. Western Digital ist der einzige Festplattenhersteller, der massenhaft 22-TB-Laufwerke ausliefert, wobei sein 26-TB-Laufwerk, das nur für Rechenzentren geeignet ist, das größte derzeit verfügbare Festplattenlaufwerk ist.

Besonders hohe Kapazitäten werden die Preise für SSDs pro TB noch weiter nach unten treiben und gleichzeitig die durchschnittliche Kapazität einer SSD erhöhen. 2 TB ist derzeit der Sweet Spot für SSDs in Verbraucherqualität, wobei die Preise wahrscheinlich unter 0,04 Euro pro GB fallen werden. Derzeit ist das billigste neue Festplattenlaufwerk pro Kapazität ein 14-TB-Unternehmenslaufwerk mit einem Preis von 0,14 Euro pro GB, was etwa einem Drittel des günstigsten SSD-Preises entspricht.

Während die von steck platz.de befürwortete Technologie – d. h. eine echte SSD – im Unternehmensbereich überleben wird, könnte man sehen, dass die Zeichen für diskreten Arbeitsspeicher und SSD auf dem Verbraucher-/Endbenutzer-/Client-Markt auf Sturm stehen, da Größenvorteile und Leistungssteigerungen diktieren, dass Speicher und Rechenleistung näher beieinander liegen sollten.

Und basierend auf dem, was wir auf dem Markt sehen (AMDs jüngste Ankündigung und Apples M1/M2-Serie), ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir Speicher entweder im Gehäuse oder auf dem Chip sehen.

