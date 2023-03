VR-Radio Digitaler WLAN-HiFi-Tuner IRS-705.HiFi

Das HiFi-System erweitern und Musik von nahezu jeder Quelle abspielen

– Große Vielfalt: Internetradio, DAB+, UKW, USB-Wiedergabe & Bluetooth-Streaming

– Bequeme Steuerung per Fernbedienung und App

– Digitale und analoge Audio-Ausgänge: optischer Toslink, Coaxial, Cinch, Klinke

– Ladeport für USB-Mobilgeräte

– Vollgrafisches TFT-Farbdisplay mit 3,2″ / 8,1 cm

– Weckfunktion mit 2 Weckzeiten, Schlummerfunktion und Sleep-Timer

Grenzenloses Musikvergnügen erleben – ob per Digitalradio, klassischem UKW-Radio, Internetradio oder

MP3! Mit dem HiFi-Tuner für Internetradio von VR-Radio erweitert man seine HiFi-Anlage und hört zu

Hause seine Lieblingsmusik von nahezu jeder Audioquelle!

Die Vielfalt des Internet-Radios genießen und sich die große weite Welt der Musik in die Wohnung holen.

Ohne laufenden PC empfängt man über 30.000 Stationen und Podcasts aus aller Welt. Die Sender lassen

sich bequem nach Musikgenre, Ländern, Favoriten u.v.m. sortieren.

Bester Digital-Empfang über DAB+ in optimaler Qualität. Oder man nutzt das klassische UKW-Radio für

Stationen aus der Umgebung.

Auch die MP3-Sammlung lässt sich abspielen: Einfach einen USB-Stick einstecken und ab sofort hört man

seine Musiksammlung mit den Lieblings-Hits direkt vom Speicherstick.

Über den hinteren USB-Port lädt man sein Smartphone, den MP3-Player u.v.m. ganz einfach und bequem auf.

Alles im Blick: Dank vollgrafischem Display sieht man alle Informationen zum gewählten Sender und aktuell

gespielten Musiktiteln auf einen Blick. Auch Datum und Uhrzeit, Wettervorhersage sowie Börsen-

Informationen lassen sich bequem ablesen.

– Audio-Receiver IRS-705.HiFi zum Anschluss an eine HiFi- oder Stereo-Anlage

– Radio-Empfang per Internet, DAB+ und FM

– Frequenzbereiche DAB+: 174 – 240 MHz, FM: UKW 87,5 – 108 MHz

– Einfache Sendersuche: automatisch und manuell

– WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11a/b/g/n (2,4 GHz / 5 GHz)

– Frei belegbare Senderspeicher: je 30 für Webradio, UKW und DAB+

– Internetsender-Verwaltung: Sortierung nach Genre, Land, Favoriten u.v.m.

– Musik-Wiedergabe von USB-Sticks bis 128 GB (bitte dazu bestellen), unterstütztes Format: MP3

– Bluetooth 4.2 für Audio-Streaming, unterstützte Profile: A2DP, HSP, AVRCP, L2CAP

– Großes, vollgrafisches und dimmbares Farb-TFT-Display mit 8,1 cm / 3,2″ Diagonale: zeigt

Sendernamen, Titelinformationen, Uhrzeit, Datum u.v.m.

– Digital-Uhr mit automatischer und manueller Zeit- und Datumseinstellung

– USB-Ladeport für Smartphone, E-Book-Reader und andere Mobilgeräte: 5 Volt, 1 A

– Wecker mit 2 Weckzeiten: wecken per Ton, Webradio, UKW, DAB+

– Schlummer-Funktion (Snooze) für erneuten Weckton

– Ausschalt-Timer mit einstellbarer Zeitdauer

– Equalizer: Normal, Mittig, Jazz, Rock, Soundtrack, Klassik, Pop, Nachrichten

– Kostenlose App für iOS und Android: für Fernbedienung, Musik-Streaming, Senderverwaltung u.v.m.

– Kinderleichte Bedienung per Fernbedienung oder direkt am Gerät über Drehregler und 8 Tasten

– Ausrichtbare WLAN-Antenne

– Ausziehbare, ausrichtbare DAB+/FM-Antenne: bis zu 70 cm

– Metallgehäuse im HiFi-Format: fügt sich ideal in bestehende Anlagen und gängige HiFi-Racks ein

– Anschlüsse hinten: USB (nur zum Laden), Stereo-Cinch-Ausgang, Line-Out (3,5 mm Klinke), TOSLINK

(optischer Ausgang), Koaxial (digitaler Ausgang), WLAN-Antenne, DAB+/UKW-Antenne; vorne: USB

(nur Mediaplayer)

– Stromversorgung Tuner: 230 Volt (Eurostecker), Fernbedienung: 2 Batterien Typ AAA / Micro

(enthalten)

– Maße: 43,5 x 6,5 x 27 cm, Gewicht: 2,28 kg

– HiFi-Tuner inklusive Fernbedienung mit Batterien, Netzteil, WLAN-Antenne, DAB+/UKW-Antenne und

deutscher Anleitung

– EAN: 4022107405188

Preis: 169,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3314-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3314-1232.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/mG48Bi6DjAJQmgq

