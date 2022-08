7links Mini-WLAN-Repeater WLR-310.sm mit WPS-Taste

– Einfache 4-Schritte-Einrichtung per Webseite, PC, Smartphone oder Tablet

– Unterstützt WLAN-Standards 802.11b/g/n

– Übertragungsgeschwindigkeit bis 300 Mbit/s: ideal für Streaming, Office u.v.m.

– LAN-Port (RJ-45) zum Anschluss eines kabelgebundenen Netzwerkgeräts

– WPS für eine sichere Verbindung auf Knopfdruck

– Bis zu 100 m Reichweite

Schnelles WLAN auch in abgelegenen Ecken: Mit einem Handgriff lässt sich die Reichweite des WLAN-Netzes verdoppeln. Der kleine WLAN-Repeater mit LAN-Geräteanschluss von 7links sorgt für eine stabile und gute Verbindung mit dem Internet – egal ob zu Hause, im Garten oder im Büro.

WPS für schnelle und sichere Verbindung: Einfach die Taste drücken und schon bauen kompatible Geräte alleine die Verbindung untereinander auf. Man muss weder nach dem WLAN suchen noch das Passwort eingeben. Und hat gleichzeitig unkompliziert eine sichere WLAN-Verbindung!

LAN-Port für kabelgebundenes Netzwerkgerät: Auch Geräte ohne WLAN-Funktion lassen sich einfach verbinden – per Kabel. Und sind es gleich mehrere Geräte, wird einfach ein LAN-Switch angeschlossen.

– Mini-WLAN-Repeater im Nachtlicht-Format

– Kompakt und dezent: So klein wie ein Steckdosen-Nachtlicht, aber eine Leistung wie die Großen

– Erhöht bestehende WLAN-Reichweite und schließt Funklöcher

– WLAN-Frequenz: 2,4 GHz, für hohe Geschwindigkeit im ganzen Haus

– Datenübertragungs-Geschwindigkeit: bis 300 Mbit/s

– Einfache 4-Schritte-Einrichtung per Webseite/PC/Smartphone/Tablet

– Ideal für Streaming, Gaming, Office u.v.m.

– Reichweite: 30 m in Innenräumen, 100 m im Außenbereich

– Unterstützte WLAN-Standards: IEEE 802.11b/g/n

– Unterstützt gängige Verschlüsselungs-Methoden: WEP, WPA und WPA2

– WPS-Taste für eine sichere Verbindung auf Knopfdruck

– LAN-Port (RJ-45) zum Anschluss eines kabelgebundenen Netzwerkgeräts

– Betriebs- und Status-LEDs

– Stromversorgung über 230 Volt (Steckdosengerät mit Eurostecker)

– Maße: 53 x 80 x 64 mm, Gewicht: 65 g

– WLAN-Repeater WLR-310.sm inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107404495

Preis: 14,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5222-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5222-1131.shtml

Auch als Sets erhältlich:

7links 2er Pack Mini Wlan Repeater WLR-310.sm 300Mbit/s mit WPS Taste, Integr. Antennen

Preis: 22,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5296-625

7links 4er Pack Mini Wlan Repeater WLR-310.sm 300Mbit/s mit WPS Taste, Integr. Antennen

Preis: 42,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5297-625

