7links Pan-Tilt-Überwachungskamera IPC-750.slr

Kabelfrei installiert behält man Hab und Gut weltweit im Blick

– Kabelfrei dank Akku und 25 Watt starken Solarpanel

– Bis zu 84 Stunden Dauerbetrieb ohne aufladen

– Pan-Tilt-Funktion für volle Rundum-Übersicht

– Weiße und Infrarot-LEDs für Nachtsicht in Schwarz-Weiß oder in Farbe

– Kostenlose App ELESION für weltweiten Zugriff, Steuerung, Pushmeldungen und mehr

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Das Grundstück extra-hochauflösend im Blick behalten: Der hochauflösenden Pan-Tilt-WLAN-Überwachungskamera mit Solarpanel von 7links mit extra-hochauflösender 2K-Video-Aufnahme entgeht nichts und niemand. Sogar im Dunkeln hat sie dank automatischer Nachtsicht in bis zu 10 Metern ein wachsames Auge – nach Bedarf in Schwarz-Weiß und sogar in Farbe!

Autarker Betrieb: Einfach die zwei Solarpanels an die Kamera anschließen und schon lädt Sonnenschein den integrierten Akku permanent auf. So kommt man bei ausreichend Licht ganz ohne externes Laden aus!

Per App „ELESION“ die Kontrolle behalten – auch weltweit: Alle Funktionen lassen sich direkt auf dem Display des Smartphones und Tablet-PCs steuern. So sieht man das Live-Bild, schaut sich Aufnahmen an, kann die Kamera schwenken oder sich bei Bewegung vor der Kamera automatisch benachrichtigen lassen.

Mit Gegensprech-Funktion: Dank integriertem Mikrofon und Lautsprecher heißt man Familie, Freunde und Gäste über das Smartphone willkommen und schreckt so Einbrecher zusätzlich ab!

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– Vollkommen kabelfreier Betrieb: dank Akku mit Solarladung

– 2K-Video-Auflösung: 2304 x 1296 Pixel

– Video-Kompression: H.264 für hochauflösende Videos bei geringem Speicherplatzbedarf

– Lichtstarkes Objektiv mit Bildwinkel: 160°, Brennweite: 3,6 mm, Blende: f/2,8

– Pan-Tilt-Funktion: schwenkt bis zu 355° vertikal und 100° horizontal

– PIR-Bewegungssensor für automatische Aufnahme, bis 10 m Reichweite

– 2 Infrarot-LEDs für Nachtsicht in Schwarz-Weiß und 4 weiße LEDs für Nachtsicht in Farbe: je bis zu 10 m Reichweite

– Helligkeitssensor für automatische Nachtsicht bei Dämmerung und Dunkelheit

– Aufnahme auf microSD(HC/XC)-Karte bis 128 GB (bitte dazu bestellen)

– WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: für Einstellung, Kamera-Steuerung und Push-Benachrichtigung bei Bewegung vor der Kamera, mit weltweitem Zugriff

– Mikrofon und Lautsprecher integriert für 2-Wege-Kommunikation über Mobilgerät mit installierter App

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Wetterfestes Gehäuse: IP65

– Farbe: weiß

– Leistungsaufnahme: ca. 4 Watt

– Integrierter Li-Ion-Akku mit 18.000 mAh für bis zu 84 Stunden Dauerbetrieb ohne aufladen, lädt per 25-Watt-Doppel-Solarpanel

– Optional auch per USB (Netzteil bitte dazu bestellen) ladbar: ideal für die kalte Jahreszeit mit wenig Sonnenschein

– Maße: 190 x 130 x 95 mm, Gewicht: 3,5 kg

– Überwachungskamera IPC-750.slr inklusive 2 Solarpanels, Y-Solarpanel-Anschlusskabel, Solarpanel-Doppelhalterung, USB-Ladekabel, Montagematerial und deutscher Anleitung

