A Cloud Loft: AWS-Technologien hautnah in virtuellem Loft von Devoteam A Cloud erleben

Live-Sessions, Workshops, Tech Talks und Best Practices: Mit den Themenschwerpunkten Modernization und Transformation bietet das virtuelle Loft von Devoteam A Cloud einen Treffpunkt für AWS-Enthusiasten und Experten

Weiterstadt, 19. April 2022 – Devoteam A Cloud, führender Partner bei der Umsetzung von Strategien und Lösungen zur digitalen Transformation auf Basis von AWS-Technologien, eröffnet am 25. April 2022 erstmals die digitalen Pforten seines virtuellen A Cloud Loft. Der Unternehmenspfeiler von Devoteam hat in den vergangenen Jahren seine enge Partnerschaft mit AWS weiter ausgebaut und unterstützt auf Basis von 600 Zertifizierungen in vier AWS-Kompetenzen Kunden bei der Modernisierung ihrer Infrastruktur, Daten und Anwendungen mit der AWS Enterprise-Cloud-Plattform. In seinem virtuellen Loft vereint Devoteam A Cloud fachliche Expertise und anschauliche Beispiele für die digitale Transformation auf Basis von AWS.

Im Zentrum des A Cloud Loft stehen die Live-Sessions. In diesem Rahmen haben Experten, Verantwortliche und Interessierte die Möglichkeit, tiefer in die Themen Serverless und Microservices einzusteigen. Während der Live-Sessions, Tech Talks und Hands-on-Workshops können Interessierte zudem die Vorzüge der AWS Enterprise-Cloud-Plattform entdecken. Dabei bietet sich den Besuchenden des Lofts die Gelegenheit, direkt von der Expertise und dem Wissen der zahlreichen Experten und Fachleute sowohl von Devoteam A Cloud wie auch von AWS zu profitieren. Zudem können Interessierte anhand praxisnaher Beispiele die Umsetzung der digitalen Transformation erleben und erfahren alles rund um die Modernization und Transformation moderner Infrastrukturen.

Hochkarätige Speaker und Themen für jeden Kenntnisstand

Für die Verantwortlichen von Devoteam A Cloud steht fest, dass die Eröffnung des A Cloud Loft verbunden mit den zahlreichen Live-Sessions und Workshops eine Pflichtveranstaltung für alle sein sollte, die mit den Technologien von AWS heute bereits arbeiten oder dies zukünftig planen. “Unser A Cloud Loft ist der perfekte Ort für Unternehmensverantwortliche, IT-Leiter und Interessierte, um mit Experten von Devoteam A Cloud und AWS in Kontakt zu treten und dabei mehr über die Möglichkeiten der AWS Enterprise-Cloud-Plattform zu erfahren”, erklärt Boro Milivojevic, Country Manager A Cloud bei Devoteam Germany.

“In unseren Live-Sessions am 25. und 26. April bieten unsere Speaker den Gästen die Möglichkeit, sich genauer mit dem Thema Serverless auseinanderzusetzen, in unsere Schwerpunktvorträge rund um Microservices einzutauchen und dabei auch den Austausch mit unseren Experten zu suchen”, führt Boro Milivojevic weiter aus. “Dabei bieten wir für jeden Teilnehmenden – unabhängig von der technologischen Expertise und den Vorkenntnissen – spannende und fundierte Erkenntnisse und schärfen so das Auge für die Themen, die essenziell für die Zukunft sind.”

Während die Sessions am 25. und 26. April in deutscher sowie am 27. und 28. April in englischer Sprache live besucht werden können, wird das A Cloud Loft Interessierten auch noch über die nächsten Monate offenstehen und spannende Einblicke bieten. So sind in der Gallery of Fame besonders hervorzuhebende Kundenprojekte und gelungene Zusammenarbeiten zur digitalen Unternehmenstransformation ausgestellt. Die Whitepaper Library wiederum ermöglicht einen tiefgreifenden Blick hinter die Kulissen und in die Funktionsweise von AWS-Technologien. Im zentral gelegenen HR-Cafe bietet sich Interessierten darüber hinaus die Chance, offene Stellen bei Devoteam A Cloud zu entdecken und so möglicherweise den Einstieg in die eigene Zukunft im Unternehmen zu planen.

Anmeldung zum digitalen Rundgang im virtuellen Loft ab sofort möglich

Für Boro Milivojevic ist dabei klar, dass sich Cloud-Enthusiasten und Interessierte das A Cloud Loft nicht entgehen lassen sollten: “In den digitalen Räumen des Lofts, bei jeder Live-Session und auch bei der Auswahl unserer Themenschwerpunkte spürt man, dass wir bei Devoteam A Cloud für die Technologien und Lösungen von AWS brennen! Unser Plan, einen Ort der Begegnung zu schaffen, in dem die Technologie der Zukunft jedem und jeder offensteht und in dem sich die Innovatoren von morgen gemeinsam treffen und austauschen können, ist uns in jedem Fall gelungen. Ich persönlich freue mich bereits, unser A Cloud Loft der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und unsere Gäste zu empfangen.”

Weitere Informationen zu den Hands-on-Workshops, den Teck Talks sowie den Termin- und Ablaufplan für die Live-Sessions können auf der Website des A Cloud Loft abgerufen werden: https://acloudloft.devoteam.com/

Die Anmeldung zum A Cloud Loft ist ab sofort unter folgendem Link möglich: https://acloudloft.devoteam.com/account

Über Devoteam A Cloud

Für mehr als 500 Kunden in ganz Europa bietet Devoteam A Cloud seit 2012 umfassende Expertise im Bereich der AWS-Technologie. Unser Team aus über 350 Experten verhilft unseren Kunden zu neuen Denkansätzen und optimiert mittels einer skalierbaren Infrastruktur interne Prozesse. Durch die AWS-Kollaborationsplattform eröffnen wir Unternehmen und Partnern neue Möglichkeiten, ihr Geschäft neu zu erfinden und mit Blick auf die Zukunft weiterzuentwickeln.

Devoteam A Cloud ist AWS Premier Consulting Partner mit den vier Schwerpunkten DevOps, Daten und Datenanalyse, digitale Sicherheit und Migration. Im Jahr 2020 wurde Devoteam A Cloud als AWS Consulting Partner of the Year ausgezeichnet und 2021 ein AWS Centre of Excellence in Lissabon eröffnet.

Über Devoteam:

Devoteam ist ein führendes Beratungsunternehmen, das sich auf digitale Strategie, Tech-Plattformen und Cybersicherheit konzentriert. Durch die Kombination von Kreativität, Technologie und Dateneinblicken befähigen wir unsere Kunden, ihr Geschäft zu transformieren und die Zukunft zu erschließen. Mit 25 Jahren Erfahrung und 8.000 Mitarbeitern in Europa und dem Nahen Osten fördert Devoteam verantwortungsvolle Technologie für Menschen und arbeitet daran, einen besseren Wandel zu schaffen.

