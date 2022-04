Royal Gardineer WLAN-Bewässerungscomputer BWC-510

Die Pflanzen vollautomatisch jetzt auch in 2 Zonen bewässern

– Dual-Bewässerungsventil für bis zu 2 separate Bewässerungszonen

– Bis zu 3 Bewässerungs-Zyklen pro Tag und 12 Stunden Bewässerungs-Dauer

– Wasser-Verbrauch in der App einsehbar

– Passend für Wasserhähne mit 1″-Gewinde und 3/4″-Gewinde

– Kostenlose App ELESION für weltweite Steuerung

– Voll kompatibel zum Smart-Life- und Tuya-System

Den Garten komplett automatisch bewässern: Ob an heißen Sommertagen oder während der Urlaubszeit, von nun an sind die Pflanzen mit dem WLAN-Bewässerungscomputer von Royal Gardineer stets optimal mit Wasser versorgt.

Programmierbarer Bewässerungsplan: Per App legt man fest, wann und wie oft die Pflanzen gegossen werden. Es lassen sich bis zu 3 Bewässerungszyklen pro Tag programmieren und die Bewässerung kann bei Regen sogar automatisch pausieren! Den Bewässerungsplan stellt man für beide Bewässerungszonen separat ein.

Per App “ELESION” die Kontrolle behalten – auch weltweit: Alle Funktionen lassen sich direkt auf dem Display des Smartphones und Tablet-PCs steuern. Man kann die Bewässerung auch manuell starten – z.B. direkt vom Liegestuhl aus. Per App behält man sogar den Wasserverbrauch im Blick.

Steuerung per Sprachbefehl: In wenigen Schritten richtet man per App Szenarien ein. Und diese startet man bequem auch per einfacher Alexa- oder Siri-Anweisung!

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– Für die automatische Bewässerung der Pflanzen

– Ideal auch während der Urlaubszeit und an heißen Tagen

– Mit 2 separat steuerbaren Bewässerungszonen

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App “ELESION” für iOS und Android: für weltweite Steuerung, Batteriestands-Anzeige u.v.m.

– Kompatibel mit Amazon Alexa: per App programmierte Szenen sind per Sprachbefehl ausführbar

– Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life-und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Bewässerungsdauer: 1 Sekunde bis 11 Stunden 59 Minuten

– Bis zu 3 Bewässerungszyklen pro Tag programmierbar

– Regen-Verzögerung: pausiert Bewässerung um 24 Stunden, 48 Stunden oder 72 Stunden (Feuchtigkeitssensor bitte dazu bestellen)

– Manuelle Bewässerung per App: für bis zu 60 Minuten

– Wasserverbrauch in der App einsehbar: ab Wasser-Durchfluss von 5 Liter/Minute

– Maximaler Wasser-Durchfluss: 35 Liter/Minute

– Wasserdruck und -verbrauch anpassbar

– Für Wassertemperaturen von 0 – 50 °C geeignet

– Passt an alle Wasserhähne mit 1″-Gewinde und 3/4″-Gewinde

– Spritzwassergeschützt: IP54

– Keine blockierte Steckdose dank durchgeschleifter Steckdose am WLAN-Gateway

– Verbindungsmöglichkeit für bis zu 4 Ventile und 2 Feuchtigkeitssensoren

– WLAN-Gateway und Bewässerungs-Ventil verbunden per 433-MHz-Funk

– Funk-Reichweite Bewässerungs-Ventil zum Gateway: bis zu 100 m, WLAN-Gateway zum Router: bis zu 50 m

– Einfache Bedienung per Tastendruck: für manuelles Ein-/Ausschalten und WLAN-Verbindung

– Stromversorgung Bewässerungs-Ventil: 4 Batterien Typ AA / Mignon (bitte dazu bestellen)

– Stromversorgung WLAN-Gateway: 230 Volt

– Maße Bewässerungs-Ventil: 18,5 x 14,4 x 5,1 cm, Gewicht: 485 g

– Maße WLAN-Gateway: 12,6 x 5,9 x 7,5 cm, Gewicht: 140 g

– WLAN-Gateway und Dual-Bewässerungs-Ventil BWC-510 inklusive 1″- auf 3/4″-Adapter und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107398596

Preis: 99,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5181-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5181-3103.shtml

Royal Gardineer WLAN-Bewässerungscomputer BWC-510 mit 2 Dual-Ventilen, 2-fach-Wasserverteiler

Preis: 149,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5183-625

Royal Gardineer WLAN-Bewässerungscomputer BWC-510, 4 Ventile, 2-fach-Wasserverteiler, Sensor

Preis: 169,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5184-625

Royal Gardineer Dual-Bewässerungsventil für Bewässerungscomputer BWC-510

Preis: 46,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5182-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/dErH839qTY583oT

