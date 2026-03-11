Aagon präsentiert sich auf der Kongressmesse secIT 2026

Schwachstellen im Griff: moderne Endpoint Security für eine sichere Zukunft

Soest, 11. März 2026: Bereits zum achten Mal findet die secIT Kongressmesse in Hannover statt – und die Zahl der Aussteller wächst von Jahr zu Jahr. Fast 170 namhafte IT-Firmen präsentieren in diesem Frühjahr ihre aktuellen Lösungen aus dem Bereich IT-Sicherheit. Zudem laden Top-Referenten zu hochkarätigen Vorträgen und Workshops über sicherheitsrelevante Themen ein. Mit dabei sind die Experten von Aagon (Eilenriedehalle, Stand-Nr. E49), die erläutern, wie sich mit Unified-Endpoint-Management-Systemen die IT-Administration sichern und automatisieren lässt.

Unter dem Motto „meet. learn. protect.“ treffen sich vom 18. bis 19. März internationale Security-Experten auf der Kongressmesse secIT in Hannover. Bereits seit einigen Jahren gehört die secIT in Hannover zu den wichtigsten Messen für IT-Sicherheitsbeauftragte, Rechenzentrumsleiter, Netzwerkadministratoren und Entscheider in Sicherheitsfragen. Und der Bedarf an zuverlässigen Lösungen, die die Sicherheit der unternehmenskritischen Daten gewährleisten, ist riesig. Denn täglich tauchen neue Sicherheitslücken auf, die entsprechende Aktionen und Patches erfordern. Angesichts dieser Herausforderungen ist es für die Administrationsabteilung unmöglich, alle Rechner in ihrem Unternehmen manuell auf dem neuesten Stand und sicher zu halten. Daher gewinnt die automatisierte IT-Verwaltung kontinuierlich an Relevanz.

Einladung zum kostenlosen Deep Dive des Aagon-Experten

Moderne IT-Sicherheitskonzepte scheitern in der Praxis selten an fehlenden Strategien, sondern an mangelnder Transparenz, inkonsistenten Prozessen und einem hohen manuellen Aufwand im Tagesgeschäft. Genau hier setzt gezieltes Unified Endpoint Management an. In seinem Deep Dive demonstriert Aagons Chief Evangelist Sebastian Weber anhand von ACMP (Aagon Client Management Platform), wie sich IT-Sicherheit im Endpoint-Umfeld sicher, sichtbar und beherrschbar umsetzen lässt – ohne zusätzliche Tool-Komplexität oder operative Überlastung der Administratoren. Im Fokus stehen reale Anforderungen aus dem IT-Alltag: aktueller Patch-Stand, reduzierte Angriffsflächen, nachvollziehbare Compliance und eine zentrale Kontrolle über alle Endpoints. Sebastian Weber zeigt in seinem Beitrag anschaulich, wie sich durch das perfekte Zusammenspiel von Client-Management- und Sicherheitslösungen Zeit und Kosten sparen lassen. Der kostenlose Deep Dive „Sicher. Sichtbar. Beherrschbar. Wie gezieltes Unified Endpoint Management Administratoren wirklich entlastet.“, zu dem Sebastian Weber am 18. März um 14:30 Uhr im Workshop-Raum 17 einlädt, liefert wertvolle Informationen zu diesem Thema.

Dabei liegt der Schwerpunkt des Deep Dives klar auf der Praxis. Live in ACMP demonstriert der Aagon-Experte typische Security-relevante Use Cases. Dazu gehören:

– Transparenz über Hard- und Software als Grundlage für Sicherheitsentscheidungen

– Automatisiertes Patch und Update Management zur Reduktion bekannter Schwachstellen

– Durchsetzung sicherer Konfigurationen und Standards

– Unterstützung von Compliance- und Audit-Anforderungen (z. B. im Kontext von NIS-2)

– Entlastung von Administratoren durch Automatisierung und zentrale Steuerung.

Teilnehmende erhalten einen realistischen Einblick, wie sich UEM als operatives Security-Werkzeug einsetzen lässt. Nicht als theoretisches Konzept, sondern als konkret nutzbare Plattform im täglichen Betrieb. Der Deep Dive richtet sich an Administratoren und IT-Leiter, die IT-Sicherheit pragmatisch umsetzen wollen und Wert auf Effizienz, Kontrolle und Nachhaltigkeit legen.

Nähere Informationen zur secIT sowie zu den Tickets für die Veranstaltung gibt es hier.

Über Aagon

Die Aagon GmbH entwickelt seit rund 30 Jahren innovative Client-Management- und -Automation-Lösungen, die perfekt auf die Anforderungen von IT-Abteilungen optimiert sind. Diese ermöglichen Anwendern, die komplette IT ihrer Organisation einfach zu verwalten, Routineaufgaben zu automatisieren und helfen so, IT-Kosten zu senken. Flaggschiff des Softwareherstellers ist die ACMP Suite mit Modulen für die Bereiche Inventarisieren, Managen & Verteilen, Installieren & Migrieren, Sicherheit, Dokumentieren sowie Vernetzen. Das 1992 gegründete Unternehmen mit Sitz in Soest beschäftigt derzeit rund 150 Mitarbeitende. Zu den Kunden von Aagon gehören namhafte Unternehmen aus der Automobil-, Luftfahrt-, Logistik- und Elektronik-Branche sowie große Behörden, Krankenhäuser und Versicherungen.

Weitere Informationen: www.aagon.com

