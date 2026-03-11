Cohesity erweitert Datenschutz- und Sicherheitsfunktionen für stärkere KI-Resilienz von Unternehmen

NEW YORK, USA – 11. März 2026 – Cohesity, führender Anbieter im Bereich KI-gestützter Datensicherheit, verbessert sein Datenschutz- und Sicherheitsportfolio, um die KI-Resilienz von Unternehmen zu stärken. Die Updates umfassen neue Partnerschaften im Bereich souveräne Cloud, eine verbesserte Bedrohungserkennung und vereinfachte Paketangebote, die Enterprise-Funktionen auch für mittelständische Unternehmen bereitstellen.

Cohesity hat zudem seine KI-Resilienzstrategie für Unternehmen zur Unterstützung und Absicherung von KI-Initiativen sowie Cohesity Data Security Posture Management (DSPM), powered bei Cyera, vorgestellt. Weiterentwicklungen von Cohesity Gaia treiben darüber hinaus die Vision von Cohesity voran, Schutz, Sicherheit und KI-gestützte Erkenntnisse auf einer einzigen Plattform für das KI-Zeitalter zu vereinen.

„KI erhöht sowohl den Wert von Daten als auch die damit verbundenen Risiken“, sagt Vasu Murthy, Chief Product Officer bei Cohesity. „Resilienz bedeutet heute, Bedrohungen frühzeitig zu erkennen, Systeme in einem sauberen Zustand wiederherzustellen und in komplexen Umgebungen die Kontrolle über die benötigte Geschwindigkeit und Skalierung zu behalten. Diese Updates erweitern die Schutz- und Sicherheitsfunktionen, auf die Organisationen angewiesen sind, wenn sie KI in den Normalbetrieb überführen. Gleichzeitig erweitern wir die Möglichkeiten, wie Kunden auf unsere Plattform zugreifen, sie bereitstellen und nutzen können. Da KI zunehmend zur Grundlage von Geschäftsprozessen wird, bietet Cohesity eine einheitliche Plattform, die Daten schützt und sichert sowie gleichzeitig Innovationen beschleunigt.“

Schutz – Anforderungen für Souveränität und Datenresidenz erfüllen

Angesichts der sich ständig weiterentwickelnden regulatorischen und rechtlichen Anforderungen benötigen Unternehmen souveräne Cloud-Architekturen, die neben Speicherung auch umfassende Cyber-Resilienz unterstützen. Cohesity baut durch neue Kooperationen mit AntemetA und Singtel sein Sovereign-Cloud-Ökosystem weiter aus. Diese Partnerschaften ergänzen Cohesitys Rolle als Launch-Partner für die AWS European Sovereign Cloud und die Zertifizierung als Google Cloud Ready Regulated and Sovereignty Solutions-Partner. In Kanada arbeiten Cohesity und Micrologic zusammen, um souveräne Cloud-basierte Datensicherheitslösungen bereitzustellen.

Sicherheit – Bedrohungen erkennen und einen bekannten sauberen Zustand wiederherstellen

Während Unternehmen KI operationalisieren, müssen sich auch Sicherheits- und Wiederherstellungsstrategien weiterentwickeln, um neuen Risiken zu begegnen, darunter auch solchen, die durch KI-Tools und -Agenten entstehen. Cohesity verbessert daher die Funktionen zur Bedrohungserkennung und Wiederherstellung. Das hilft Unternehmen dabei, bösartige Aktivitäten frühzeitig zu erkennen, die Ausfallsicherheit von Agenten zu unterstützen und Systeme in einen bekannten sauberen Zustand zurückzuführen. Zu den Sicherheitsverbesserungen gehören:

-Integriertes Threat-Scanning für selbstverwaltete Cohesity FortKnox-Umgebungen. Ermöglicht Bedrohungsscans in ausgelagerten und besonders geschützten (vaulted) Daten für Kunden mit hohen Anforderungen an die digitale Souveränität oder in isolierten Dark-Site-Umgebungen. Dadurch können Malware frühzeitig erkannt und saubere Wiederherstellungspunkte vor der Recovery verifiziert werden.

-Integriertes Threat-Scanning für Cohesity Data Cloud-Bereitstellungen in Dark Sites. Ermöglicht Malware- und Indicators-of-Compromise-Scans in vollständig vom öffentlichen Internet getrennten Umgebungen. Dies gewährleistet auch bei hoch restriktiven Installationen eine hohe Ausfallsicherheit.

-Self-Encrypting Drives und integrierte Malware-Scans für Cohesity NetBackup Flex Appliance. Schützt Daten im Ruhezustand und bietet integrierte Malware-Erkennung direkt in der Appliance. Die verbessert Compliance und physische Sicherheit, selbst wenn ein Gerät entfernt wird.

-Recovery der Cloud-Anwendungsumgebung mittels deklarativen Designs. Cloud-Umgebungen werden auf Basis von Infrastruktur-as-Code-Konfigurationen als vertrauenswürdige Grundlage wieder aufgebaut. Das beschleunigt die Wiederherstellung, reduziert Konfigurationsabweichungen und minimiert das Risiko, Schwachstellen erneut einzuführen.

Cohesity hat zudem kürzlich im Rahmen seiner Zusammenarbeit mit Google neue Sicherheitsfunktionen angekündigt: darunter eine Managed-Service-Option für Cohesity FortKnox auf Google Cloud sowie die Integration von Google Threat Intelligence und Google Private Scanning in die Cohesity Data Cloud. Diese Funktionen erweitern Cyber-Vaulting auf Google Cloud-Umgebungen und integrieren eine sichere Sandbox-Prüfung in Backup- und Recovery-Workflows, um versteckte Bedrohungen zu erkennen, bevor Daten wiederhergestellt werden.

Zur weiteren Stärkung seines Datensicherheitsportfolios führt das Unternehmen Cohesity DSPM powered by Cyera ein. Diese Lösung bietet kontinuierliche Erkennung, Klassifizierung und Zustandsanalyse sensibler Daten in Cloud-, SaaS- und KI-gestützten Umgebungen. Das ermöglicht eine priorisierte Behebung und Reduzierung von Risiken, bevor Vorfälle auftreten.

Schnellere Innovationen mit KI

Sind Schutz und Sicherheit gewährleistet, können sich Unternehmen stärker auf Innovationen konzentrieren. Cohesity Gaia ermöglicht es Unternehmen, Erkenntnisse aus Daten zu gewinnen, die bereits in der Cohesity Data Cloud geschützt sind. Im Rahmen seiner KI-Strategie hat Cohesity eine föderierte semantische Suche über das Model Context Protocol vorgestellt. Dadurch können KI-gestützte Unternehmensanwendungen wie Glean sicher auf verwaltete Backup-Daten zuzugreifen. Darüber hinaus hat das Unternehmen den Cohesity Gaia Catalog präsentiert. Dieser ermöglicht es Teams, geschützte Daten direkt über Analyseplattformen wie Databricks und Microsoft Fabric zu finden und darauf zuzugreifen.

Besserer Zugang für mittelständische Unternehmen

Damit mehr Unternehmen sicher arbeiten und Innovationen in großem Maßstab vorantreiben können, führt Cohesity Essentials vereinfachte Preis- und Paketmodelle für mittelständische Unternehmen ein. Sie bieten Zugang zur Enterprise-Cyber-Resilienz-Plattform von Cohesity, ohne die Komplexität oder den Aufwand typischer Enterprise-Implementierungen. Dadurch werden fortschrittlicher Datenschutz, Sicherheit und KI-gestützte Erkenntnisse für noch mehr Unternehmen zugänglich.

Cohesity schützt, sichert und liefert Einblicke in die Daten der Welt. Als führender Anbieter von KI-gestützter Datensicherheit hilft Cohesity Unternehmen dabei, ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken, die Wiederherstellung zu beschleunigen und IT-Kosten zu senken. Mit Zero-Trust-Sicherheit und fortschrittlicher KI/ML vertrauen Kunden in mehr als 140 Ländern auf die Cohesity Data Cloud, darunter 70 % der Global 500. Cohesity wird außerdem von Branchenführern wie NVIDIA, Amazon, Google, IBM, Cisco und HPE unterstützt.

Cohesity ist in mehreren Ländern als „Great Place to Work“ zertifiziert. Folgen Sie Cohesity auf LinkedIn, weiterführende Informationen gibt es auf www.cohesity.com

