Abfallentsorgung zum Pauschalpreis

Kostenübersicht eines Containerdienstes

Berlin, 17. August 2023. Abfälle die nicht über den Hausmüll oder die Recyclingstation zu entsorgen sind, muss man entweder selber zum Recyclinghof befördern oder über einen Containerdienst beseitigen lassen. Ersteres ist eine logistische Herausforderung und ohne Transporter, großes Auto oder Anhänger bleibt also nur der Containerdienst übrig.

Da stellt sich für viele die Frage: Was kostet die Beauftragung eines Containerdienstes? Welche Leistungen sind in diesem Preis inkludiert?

Die Antwort kann natürlich, je nach Unternehmen, sehr unterschiedlich ausfallen. Es kommt auch darauf an, welche Abfallarten und -Mengen zu entsorgen sind, wie weit der Anfahrtsweg ist und wie lange der Abfallcontainer benötigt wird. Der Entsorgungsfachbetrieb DINO Containerdienst Berlin GmbH offeriert transparente Pauschalpreise in denen die wichtigsten Leistungen bereits enthalten sind.

Containeranlieferung, Stellzeit und Containerabholung

Die logistische Komponente der Abfallentsorgung umfasst die Anlieferung und Abholung der Abfallcontainer. Ein praktisches Beispiel hierfür ist die Baustelle. Bei Ausbau-, Umbau-, Neubau- oder Abbruch-Arbeiten entstehen zahlreiche Abfälle über einen längeren Zeitraum. Diese müssen fachgerecht getrennt und entsorgt werden. Damit nicht jedes Unternehmen seinen eigenen Abfall entsorgen muss, kann der Bauherr Abfallcontainer liefern lassen und diese während der Bauarbeiten bereitstellen. Je nach Größe der Baustelle benötigt man unterschiedliche Container. Einer der beliebtesten Container für Baustellen ist der Baumischabfallcontainer. Dieser kann mit den meisten Abfällen, die auf Baustellen entstehen befüllt werden. DINO liefert den Container mit der gewünschten Kapazität an und stellt diesen vor Ort auf. 7 Tage Stellzeit und die Anlieferung sind genauso in den Pauschalpreisen enthalten wie auch die Abholung des Containers und die fachgerechte Entsorgung der Abfälle.

Fachgerechte Abfallentsorgung

Ein wichtiger Beitrag zum Schutz der Umwelt und der Ressourcenschonung ist die fachgerechte Abfallentsorgung. Diese ist auch gesetzlich vorgeschrieben. Doch welcher Abfall gehört wie entsorgt? Auch darum kümmert sich DINO Containerdienst Berlin. Auf der Website des Unternehmens findet man detaillierte Übersichten zu sämtlichen Abfallarten. Wer ein direktes Beratungsgespräch bevorzugt, kann dies gerne auch telefonisch oder per E-Mail persönlich mit einem Mitarbeiter vereinbaren. Gemeinsam ist es immer einfacher die exakten Entsorgungsbedürfnisse zu ermitteln.

Sortenreine Befüllung und Trennung von Abfällen

Zu beachten gilt, dass sämtliche Abfallcontainer sortenrein befüllt werden. Zum Beispiel darf in einen Bauschuttcontainer, nur Abfall eingefüllt werden, welcher dieser Kategorie entspricht. Eine Überfüllung oder falsche Befüllung der Container führt zu zusätzlichen Aufwänden und damit auch höheren Kosten. Besonders Acht geben sollte man bei Sonderabfällen wie Asbest. Diese sind immer getrennt, in eigenen Behältern zu entsorgen. Dafür eignen sich sogenannte Big Bags am besten. Wenn Asbest mit anderen Abfällen vermischt wird, gelten diese als kontaminiert und müssen ebenfalls als Sonderabfall entsorgt werden. Somit kann eine große Abfallmenge an z.B. Bauschutt zu Sonderabfall werden und damit erhebliche Kosten nach sich ziehen. Um dies zu vermeiden empfiehlt DINO, dass der Abfallentsorgungsbedarf vorher möglichst genau festgestellt wird. Mit dem richtigen Container in der passenden Größe kann viel Geld und Zeit gespart werden.

Einfaches Preissystem mit maximaler Transparenz

Exakte Containerdienst Preise sind einfach anzufragen. Hierfür gibt man die Abfallart, Abfallmenge und Postleitzahl für den Ort der Containerstellung an und DINO erstellt ein unverbindliches Angebot. Dieses beinhaltet dann automatisch die Anlieferung, Aufstellung und Abholung des Containers, die Stellzeit für 7 Tage und die fachgerechte Entsorgung sämtlicher Abfälle. Die Anfrage für den Containerdienst kann direkt auf der Website des Unternehmens www.dino-container.de abgesendet werden. Dort findet man auch die Kontaktdaten von DINO und sämtliche Informationen zu allen Abfallarten, Containern und Leistungen. Saisonale Aktionen für günstigere Abfallcontainer, wie aktuell die 6 Monate kostenlose Papiertonne, werden laufend aktualisiert und angeboten. Ein Besuch bei DINO lohnt sich also auf jeden Fall.

Das Abfallentsorgungsunternehmen DINO Containerdienst Berlin GmbH offeriert Containerservices für Firmen und Privatpersonen. Seit Jahren ein etablierter Containerdienst in Berlin mit eigenem Recyclinghof. Containerservice mit günstigen Pauschalpreisen, welche alle wichtigen Kosten beinhalten und somit einen fixen Preis garantieren.

Kontakt

DINO Containerdienst Berlin Gmbh

Cecilia Marrero

Miraustr. 35

13509 Berlin

030/430 9403



https://www.dino-container.de

