Acantik Antiquariat für antike Grafik und Bücher

Wir stellen uns vor

Wir sind ein Antiquariat für antike Grafik, Kinderbücher und Sachbücher. Kunden sind Sammler und Liebhaber von nostalgischer Wohnkultur und Grafik. Im Zeitalter des Bildes gibt es heute viele weitere Kundengruppen.

Wir bieten antike Grafiken der Gründerzeit und des Jugendstils. Solche Grafiken sind Holzstiche, Kupferstiche, Lithographien, Stahlstiche, Radierungen und Farbdrucke, Originale vorrangig vor 1920 an. Das sind Stadtansichten, Panoramen, Landkarten und Darstellungen alter Berufe und der Lebenswelt im späten 19. Jahrhundert. Die Grafiken gibt es in schwarz/ weiss oder koloriert. Diese alten Kunstwerke dienen als Wandschmuck für Sammler antiker Originale. Aber auch von Liebhabern der Einrichtungsstile Shabby Chic, Vintage, Brocante und französischer Landhausstil werden sie als Wandschmuck nachgefragt. Werbeagenturen und Journalisten nutzen diese Werke auch gern als Illustration und Künstler zur Weiterverarbeitung als Collagen. Ab und an haben wir auch alte Ansichtskarten im Angebot.

Weiterhin finden Sie bei uns ausgewählte illustrierte Kinderbücher, Bücher zu Technik und Beruf, Reiseliteratur und Literatur zu Expeditionen. Der Schwerpunkt vorhandener Regionalliteratur liegt auf den Bundesland Sachsen. Ein besonderes Herzensthema ist für uns die Literatur über Schlösser und Landsitze des Adels in Schlesien und Ostpreußen und die Trakehnerpferdezucht.

Als neues Gebiet dazugekommen, ist der Handel mit Antiquitäten und Sammlergegenständen wie Puppenstubenzubehör und Porzellanfiguren.

Falls Sie etwas Bestimmtes suchen, fragen Sie gern bei uns an. Wir haben ein großes Lager und bearbeiten Ihre Suchanfragen. Wir bieten professionelle Recherche im Internet, in in- und ausländischen Datenbanken und Plattformen und in Literaturquellen. Themen sind seltene und vergriffende Bücher und Grafiken, der Adel und Landesgeschichte und Familiengeschichte.

Sie finden uns auf Acantik.de

