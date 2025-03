Ärztehaus verkaufen: REBA IMMOBILIEN AG

Ärztehaus verkaufen mit der REBA IMMOBILIEN AG – Partner für die diskrete und erfolgreiche Vermittlung von Off-Market Ärztehaus Immobilien

Die REBA IMMOBILIEN AG agiert als Spezialist im Bereich der Off-Market Immobilienvermittlung für gewerbliche Objekte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Besonders für Eigentümer von Ärztehäusern bietet die REBA IMMOBILIEN AG maßgeschneiderte Lösungen, um ihre Immobilie diskret und schnell zu verkaufen. Als erfahrene Immobilieninvestoren, Bauträger und Projektentwickler sowie Investmentmakler agiert das Unternehmen als verlässlicher Partner für alle, die ein Ärztehaus verkaufen möchten.

Ärztehaus verkaufen – diskret und mit erfahrenem Partner an der Seite

Ob Bestandsimmobilie oder Neubau, die REBA IMMOBILIEN AG bietet Immobilieneigentümern, Bestandshaltern, Bauträgern und Projektentwicklern professionelle Unterstützung beim Verkauf ihres Ärztehauses. Durch die langjährige Erfahrung als Immobilieninvestor und Spezialist für Off-Market-Transaktionen im Bereich der Gewerbeimmobilien stellt die REBA IMMOBILIEN AG sicher, dass die besten Käufer für das jeweilige Objekt gefunden werden. Dies erfolgt diskret und zielgerichtet ohne die Notwendigkeit einer öffentlichen Ausschreibung.

Individuelle Beratung und maßgeschneiderte Lösungen im Bereich Ärztehaus verkaufen

Die REBA IMMOBILIEN AG unterstützt ihre Kunden mit umfassender Marktkenntnis und einem persönlichen Netzwerk, um die besten Investoren und Käufer für Ärztehäuser zu finden. Die Expertise der REBA IMMOBILIEN AG reicht von der ersten Beratung über die Vermittlung bis hin zur finalen Vertragsverhandlung. Besonders im Bereich der Ärztehäuser legt das Unternehmen großen Wert auf die Auswahl von Investoren, die sowohl den spezifischen Anforderungen der Immobilie als auch der Nutzung gerecht werden.

Off Market Immobilienvermittlung für Ärztehäuser – Vorteile beim Ärztehaus verkaufen

Ein Ärztehaus zu verkaufen kann komplex sein, insbesondere wenn es um die Auswahl des richtigen Käufers geht. Die REBA IMMOBILIEN AG hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off-Market Immobilien spezialisiert und garantiert so für Eigentümer von Ärztehäusern eine schnelle und effiziente Verkaufsabwicklung. Durch den direkten Zugang zu einem breiten Netzwerk von Investoren und Branchenakteuren wird der Verkaufsprozess erheblich beschleunigt und der bestmögliche Verkaufspreis erzielt.

Holger Ballwanz, Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG, erklärt:

„Der Verkauf eines Ärztehauses erfordert nicht nur fundiertes Wissen über den Markt, sondern auch das richtige Netzwerk und die Erfahrung, um die passende Zielgruppe zu erreichen. Mit unserer langjährigen Expertise in der Off-Market Immobilienvermittlung und unserem spezialisierten Ansatz für Gewerbeimmobilien bieten wir unseren Kunden eine maßgeschneiderte Lösung, die den Verkaufsprozess effizient, diskret und erfolgreich gestaltet.“

Über die REBA IMMOBILIEN AG

Die REBA IMMOBILIEN AG mit Sitz in der Schweiz und Repräsentanzen in Deutschland ist in der Immobilienbranche bekannt für ihre umfassende Expertise als Immobilieninvestor, Bauträger und Projektentwickler. Das Unternehmen agiert sowohl im Ankauf von Bestandsimmobilien als auch bei der Entwicklung neuer Projekte. Als Spezialist für Off-Market Immobilien vermittelt die REBA IMMOBILIEN AG für Kunden und Partner gezielt und erfolgreich gewerbliche Immobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Als Bauträger und Projektentwickler bietet die REBA IMMOBILIEN AG innovative und nachhaltige Lösungen im Bauwesen und bei der Bausanierung. Die hohe Qualität und maßgeschneiderte Ansätze für jedes Projekt machen das Unternehmen zu einem verlässlichen Partner in der Immobilienbranche.

Weitere Informationen über die REBA IMMOBILIEN AG und ihre Dienstleistungen im Bereich Ärztehaus verkaufen:

www.reba-immobilien.ch

Über die REBA IMMOBILIEN AG:

Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Durch den Einstieg der REBA IMMOBILIEN AG als 50%iger Gesellschafter bei der Vinson Metallbau GmbH werden auch Metallbauarbeiten aller Art umgesetzt.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

Firmenkontakt

REBA IMMOBILIEN AG

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



https://www.reba-immobilien.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.