AGON by AOC präsentiert drei neue Displays für Competitive Gamer

Für ein außergewöhnliches Gaming-Niveau: AGON PRO Displays mit bis zu 240 Hz, HDR und schnellen IPS-Panels

Amsterdam, 27. Oktober 2021 – AGON by AOC, eine der weltweit führenden Marken für Gaming-Monitore1 und IT-Zubehör, erweitert ihr Sortiment AGON PRO für wettbewerbsorientierte Spieler und stellt ein legendäres, 68,6 cm (27″) Monitor-Trio vor: den AG274QXM (QHD @ 170Hz) mit Mini-LED-IPS-Panel und VESA-DisplayHDR-1000-Zertifizierung, sowie den AG274UXP (4K @ 144 Hz) und den AG274QG (QHD @ 240 Hz), beides vierseitig rahmenlose Monitore mit schnellen IPS-Panels und VESA-DisplayHDR-600-Unterstützung.

Die Legenden der Gaming-Community haben auf diesen ultimativen Moment gewartet: Die beiden Fraktionen des Universums schließen sich für eine höhere Sache zusammen. Auf der einen Seite erfordern Spiele auf Wettkampfniveau hohe Bildwiederholraten und extrem reaktionsschnelle Displays. Auf der anderen Seite lassen sich Games, bei denen die Story im Vordergrund steht und die ein geringeres Tempo haben, am besten mit HDR-Displays mit großem Farbraum genießen. AGON PRO bietet jetzt in einem prestigeträchtigen Paket eine Kombination aus allem: reaktionsschnelle High-Speed-Panels (bis zu 240 Hz und 1 ms GtG), hoher Auflösung (QHD oder 4K) und echte VESA-zertifizierte HDR-Unterstützung (DisplayHDR 600 oder DisplayHDR 1000).

Gaming ohne Kompromisse

Das ist Liebe auf den ersten Blick: Der 27″ AG274QXM überzeugt bereits mit seinem preisgekrönten Design (Red Dot Design Award) und der im Lieferumfang enthaltenen Monitorabschirmung (Shadow Shield), die Reflexionen durch Sonnenlicht oder eine helle Bühnenbeleuchtung reduziert. Die außergewöhnliche Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung und das schnelle IPS-Panel mit QHD-Auflösung (2560 x 1440) bieten 576 Dimmzonen für DisplayHDR-1000-Unterstützung. Erzielt wird damit ein geringerer Halo-Effekt und eine gleichmäßigere Helligkeit als bei kantenbeleuchteten HDR-Displays. Gleichzeitig wird der Monitor dadurch auch noch schmaler. Das hochklassige DisplayHDR 1000 zertifiziert eine Spitzenhelligkeit von 1000 Nits und tintige, tiefe Schwarzwerte. Und das alles in ein und demselben Rahmen. Mit 1,07 Milliarden Farben und einem DCI-P3-Gamut-Bereich von 99 %2 bietet der AG274QXM ein wahres Farbspektakel. Gamer aller Spielstärken, insbesondere Wettkampfgamer, werden die 170 Hz Bildwiederholfrequenz des Monitors mit 1 ms GtG für seidenweiche Darstellungen zu schätzen wissen – übrigens ebenso wie das ruckel- und tearingfreie Gameplay selbst bei aktiviertem HDR dank G-SYNC-Kompatibilität.

Der 27″ AG274UXP verfügt über ein Nano-IPS-Panel mit 4K-Auflösung (3840 x 2160) und liefert mit seiner Pixeldichte von 163 ppi extrem scharfe Bilder. Hinzu kommen noch die Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und die GtG-Reaktionszeit von 1 ms. Das Display wird so zu einem echten Wettbewerbsvorteil. Der farbgenaue Monitor unterstützt DisplayHDR 600 für satte, sehr helle und dynamische Darstellungen, 1,07 Milliarden Farben und eine Abdeckung von 98 % des DCI-P3-Gamut-Bereichs3. Das ebenfalls mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnete, elegante Modell kommt mit vierseitig rahmenlosen Design und Shadow Shield. Dank HDMI-2.1-Unterstützung ist der AG274UXP vollständig kompatibel mit den Konsolen der neuen Generation, die 4K @ 120 Hz ausgeben können und eine variable Bildwiederholfrequenz unterstützen. Tearing und Stottern werden sowohl auf Konsolen als auch auf dem PC eliminiert, da er mit G-SYNC kompatibel ist.

Der G-SYNC ULTIMATE-Monitor AG274QG schließlich ist genau das Richtige für Hardcore- und E-Sport-Gamer, die so viele Bilder pro Sekunde wie möglich benötigen, aber dennoch keine Kompromisse bei der Farbtreue eingehen wollen. Der 27″ Monitor verfügt über ein schnelles IPS-Panel mit QHD-Auflösung (2560 x 1440) und einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 240 Hz für unglaublich detailliertes, butterweiches Gameplay. Ghosting kommt bei einer Reaktionszeit von 1 ms GtG quasi nicht vor. Und dank des integrierten NVIDIA Reflex Analyzers können Liebhaber von Latenzzeiten sogar ihre Systemlatenz messen. Durch den Anschluss einer Maus mit Reflex-Unterstützung, wie zum Beispiel der GM500 von AOC, gibt der Analyzer dem Nutzer sofortiges Feedback über die Systemlatenz. Satte, lebendige Bilder gehören ebenfalls zu den Stärken des AG274QG. Mit 1,07 Milliarden Farben, die den DCI-P3-Bereich4 zu 98 % abdecken, unterstützt der AG274QG auch DisplayHDR 600, um strahlend helles Sonnenlicht und schaurig tiefe Schatten gleichzeitig darzustellen. Die NVIDIA G-SYNC ULTIMATE-Zertifizierung weist auf einen integrierten erstklassigen NVIDIA G-SYNC-Prozessor für eine lebensechte HDR, exzellenten Kontrast und eine extrem niedrige Latenz hin. Das Ergebnis ist spektakulär! Auch dieses Modell besticht im Übrigen durch sein preisgekröntes Design und das mitgelieferte Shadow Shield.

Alle drei Monitore sind mit einem 120 mm höhenverstellbaren und vielseitigen Standfuß für komfortable Gaming-Sessions ausgestattet. Ein 4-Port-USB-3.2-Hub ermöglicht den Anschluss von Peripheriegeräten wie Tastaturen, Mäusen, Streaming-Lichter oder Webcams.

Sie verfügen zudem über die RGB-Beleuchtung (Light FX) und die AGON Logo-Projektion, die bereits in den früheren AGON PRO Modellen eingeführt wurden, um die Personalisierung zu optimieren. Der QuickSwitch-Controller, eine kabelgebundene Fernbedienung für die einfache Einstellung von spielspezifischen Funktionen im OSD, ist im Lieferumfang aller drei Modelle enthalten. Das OSD kann aber auch über den Monitor selbst oder über die G-Menu-Software (AG274QXM und AG274UXP) gesteuert werden.

Last but not least sind alle Modelle mit zwei 5-W-Lautsprechern mit DTS-Unterstützung für klaren und satten Sound ausgestattet. Der AG274QXM und der AG274UXP verfügen weiterhin über einen USB-C-Anschluss (65 W Leistungsabgabe) und einen integrierten KVM-Switch, der AG274UXP über den Picture-by-Picture-Modus. Dieser macht es für Content Creator und Live-Streamer, die mehrere Computer verwenden, einfacher, zwischen zwei PCs zu wechseln, während sie denselben Monitor und dieselben Peripheriegeräte verwenden, oder ihre Smartphones über USB-C zu spiegeln, wenn sie mobile Spiele streamen.

Der AGON PRO AG274QXM wird ab Oktober 2021 für EUR 1.089,00 beziehungsweise 1.177,00 CHF (jeweils UVP) erhältlich sein.

Der AGON PRO AG274UXP wird ab Februar 2022 für EUR 969,00 beziehungsweise 1.047,00 CHF (jeweils UVP) erhältlich sein.

Der AGON PRO AG274QG wird ab Februar 2022 für EUR 1.089,00 beziehungsweise 1.177,00 CHF (jeweils UVP) erhältlich sein.

1 IDC Quarterly Gaming Tracker – Gaming Monitor 2021 Q1

2,3, 4 BT. 709 / DCI-P3-Abdeckung basiert auf CIE 1976, sRGB-Bereich basiert auf CIE 1931

