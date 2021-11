Optimales 120-Hz-Gameplay für die Next-Gen-Konsole

Philips Momentum Designed for Xbox mit 32 und 27 Zoll

Amsterdam, 27. Oktober 2021 – Höhere Auflösungen, höhere Bildwiederholraten, 4K @ 120 Hz: Die Gaming-Szene hat sich mit der Einführung von HDMI 2.1 dramatisch verändert und Konsolenspielern ein völlig neues Niveau beschert. Das passende Display gab´s mit dem 139,7 cm (55 Zoll) Display 559M1RYV, dem ersten Modell aus der Monitorserie Philips Momentum Designed for Xbox, dazu. Die Konsolenmonitore der Serie ermöglichen Next-Gen-Konsolenspielern das ultimative Gaming-Erlebnis. Ausgestattet mit dem neuen HDMI-2.1-Eingang, der Konsolenspiele mit 4K-Auflösung und schneller 120-Hz-Bildwiederholrate ermöglicht, glänzen sie mit gestochen scharfen, extrem flüssigen Darstellungen. Jetzt wurde das Philips Momentum-Portfolio um die neuen Displays 329M1RV (80 cm/31,5 Zoll) und 279M1RV (68,5 cm/27 Zoll) erweitert.

Nutzen Sie das volle Potenzial

Philips Momentum Designed for Xbox – das ist State-of-the-art-Technologie für ein exzellentes Gameplay. Diese Modelle wurden nach den Anforderungen der Next-Gen-Konsolengamer entwickelt und entsprechen den Standards der neuesten Xbox-Konsolen. Dank HDR, VRR (variable Bildwiederholrate) und des einfachen Anschlusses der Xbox Series X über HDMI 2.1 ist es jetzt möglich, mit einer gestochen scharfen 4K-Auflösung und einer flüssigen Bildwiederholrate von 120 Hz zu spielen. Die schnellere Bildwiederholrate ist im Wettkampf ein klarer Vorteil, denn die dargestellten Bewegungen sind fließender und klarer, was eine einfachere Zielerfassung ermöglicht. Zusammen mit der geringen Latenz und der schnellen Pixelreaktion trägt dies zu einem viel realistischeren Gaming-Erlebnis bei, was gerade bei Spielen, bei den es auf schnellste Reaktion ankommt, von Vorteil ist.

Der Philips Momentum 329M1RV überzeugt zudem mit VESA DisplayHDR 400, was eine deutliche Verbesserung gegenüber normalen SDR-Displays darstellt und für eine erstklassige Helligkeit sowie einen exzellenten Kontrast und lebendige Farben sorgt. Der Philips Momentum 279M1RV dagegen kommt mit VESA-zertifiziertem DisplayHDR 600 mit einer Spitzenhelligkeit von 600 Nits und einem erweiterten Farbraum für die realistische Darstellung von Effekten in Spielen und Filmen. Flüssiges, tearingfreies Gameplay wird beim Philips Momentum 329M1RV ebenso durch AMD FreeSync Premium unterstützt.

Beste Qualität für anspruchsvollste Gamer

Gaming sollte keine Grenzen haben. Daher sind diese beiden Monitore nicht nur die beste Lösung für Next-Gen-Konsolen, sondern auch für PC-Gaming: Der Philips Momentum 279M1RV hat eine ideale Größe für Konsolen- wie PC-Gamer gleichermaßen und macht das Gameplay mit anspruchsvollen Features noch lebendiger und unterhaltsamer. Das Modell ist mit einem Nano-IPS-Panel ausgestattet, das lebensechte Farben über einen großen Betrachtungswinkel ohne Farbverschiebung liefert und den DCI-P3-Farbraum zu 98 % abdeckt. Dies macht ihn zu einer erstklassigen Wahl bei höchsten Anforderungen und sorgt für ein außergewöhnliches Spielerlebnis. Darüber hinaus verfügt der 279M1RV über USB-C – das schlanke Plug-in-Kabel, das Daten überträgt und gleichzeitig ein angeschlossenes Notebook lädt. Aber das ist längst noch nicht alles: Der Monitor ist zudem G-SYNC kompatibel. Die Bildwiederholfrequenz des Monitors wird also mit der Ausgabe der Grafikkarte synchronisiert. Das Ergebnis: ein flüssigeres Gameplay mit schöner Optik und echtem Vorteil gegenüber den Gegenspielern.

Erstaunlich innen und außen

Beide Momentum Gaming-Monitore überzeugen auch durch ihr Design aus hochwertigen Materialien, was ihnen den Red Dot Design Award 2020 einbrachte. Sowohl der 329M1RV als auch der 279M1RV verfügen über einen markanten, stilvollen Standfuß, der für stabilen Halt sorgt und jedes Gaming-Setup ziert und überdies höhenverstellbar sowie schwenk- und neigbar ist. Überaus sehenswert sind darüber hinaus die Effekte der innovativen Philips Technologie Ambiglow. Sie vergrößert quasi den Bildschirm, indem LEDs auf der Rückseite des Monitorgehäuses Lichteffekte auf die Wand hinter dem Monitor projizieren.

Der DTS Sound der Displays schließlich erzeugt ein virtuelles Surround-Sound-Erlebnis mit satten Bässen, klar verständlichen Dialogen und maximierter Lautstärke ohne Clipping oder Verzerrungen.

Die Modelle 329M1RV und 279M1RV sind ab November 2021 zu einem Preis von EUR 1.139,00 und 1.231,00 CHF beziehungsweise EUR 969,00 und 1.047,00 CHF (jeweils UVP) erhältlich.

Über MMD

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. (“MMD”), registriert in den Niederlanden, mit Hauptsitz in Amsterdam, ist ein hundertprozentiges Unternehmen von TPV Technology Limited (“TPV”), einem der weltweit führenden Hersteller von Monitoren und LCD-Fernsehern.

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. (“MMD”) vermarktet und verkauft weltweit exklusiv LCD-Bildschirme der Marke Philips unter der Markenlizenz von Koninklijke Philips N.V. Durch die Kombination des Markenversprechens von Philips mit der Fertigungskompetenz von TPV bei Displays nutzt MMD einen schnellen und zielgerichteten Ansatz, um innovative Produkte auf den Markt zu bringen.

https://mmdmonitors.com/

Firmenkontakt

MMD

Xeni Bairaktari

Prins Bernhardplein, 6th floor 200

1097 JB Amsterdam

+31 20 5046945

xeni.Bairaktari@tpv-tech.com

http://www.mmd-p.com

Pressekontakt

united communications GmbH

Peter Link

Am Treptower Park 28-30

12435 Berlin

+49 30 78 90 76 – 0

Philips.Displays@united.de

http://www.united.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.