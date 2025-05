AGON by AOC präsentiert Dual-Frame-Monitor

Das Beste aus beiden Welten

Amsterdam, 12. Mai 2025 – AGON by AOC, die weltweit führende Marke für Gaming-Monitore (1), stellt mit dem 68,6 cm (27″) AOC GAMING U27G4R ein Display mit bahnbrechender Dual-Frame-Technologie vor. Dieses erste Modell seiner Art von AOC ermöglicht es Gamern, nahtlos zwischen der ultrascharfen UHD-Auflösung (3840 x 2160) bei 160 Hz und FHD (1920 x 1080) bei einer blitzschnellen Bildwiederholrate von 320 Hz zu wechseln. Der Spieler muss also nicht mehr zwischen einem Monitor mit hoher Auflösung und einem anderen Bildschirm mit konkurrenzfähiger Leistung wählen, denn der U27G4R bietet sowohl das eine als auch das andere – und wechselt zwischen beidem mit nur einer Einstellung. Darüber hinaus erweitert AOC seine G4-Serie um drei weitere neue Modelle: den ultrabreiten, 86,4 cm (34″) Curved-Monitor CU34G4 mit einer Bildwiederholrate von 180 Hz sowie den 60,5 cm (23,8″) Monitor 24G4HA und den 68,6 cm (27″) Bildschirm 27G4HA, beide mit 200 Hz.

Hochflexibel in jedem Spielszenario

Die innovative Dual-Frame-Technologie des U27G4R bringt noch mehr Vielseitigkeit in die Reihe leistungsstarker Gaming-Monitore von AOC. Denn während der UHD @ 160-Hz-Modus eine atemberaubende visuelle Wiedergabetreue mit 163 Pixeln pro Zoll garantiert – ideal für epische Spiele, Entertainment oder die Erstellung von Inhalten -, liefert die FHD @ 320-Hz-Einstellung hingegen den entscheidenden Wettbewerbsvorteil für rasante E-Sport-Titel, bei denen jede Millisekunde zählt.

Der U27G4R ist mit einem hochmodernen Fast IPS-Panel ausgestattet und überzeugt zudem mit außergewöhnlichen Reaktionszeiten von bis zu 1 ms GtG in beiden Auflösungsmodi, mit 0,5 ms MPRT im UHD-Modus und 0,3 ms MPRT im FHD-Modus bei Verwendung der Einstellung Motion Blur Reduction (MBR).

Premium Performance trifft auf exzellente Bildqualität

Innovative Technik und hohe Geschwindigkeit sind beim U27G4R aber längst noch nicht alles: Hinzu kommen seine DisplayHDR-400-Zertifizierung und seine beeindruckende Farbwiedergabe, die 124,7 % des sRGB-Gamut-Bereichs und 95,9 % des DCI-P3-Bereichs (CIE 1976) abdeckt. Außerdem bietet er PiP/PbP-Funktionalität, Anti-Blue-Light -Technologie und Flicker-Free-Technik für eine komfortable Nutzung bei langen Sessions.

Für eine flexible Konnektivität verfügt der Monitor über zwei HDMI 2.1 Ports, einen DisplayPort 1.4 und einen USB-3.1-Hub mit vier Downstream-Anschlüssen für die Anbindung von Peripheriegeräten.

Das Design des Monitors folgt der schlanken Ästhetik der G4-Serie. Markant sind der platzsparende, vom E-Sport inspirierte Standfuß, der für Stabilität sorgt und gleichzeitig Platz auf dem Schreibtisch lässt, sowie die mattschwarze Oberfläche mit dezenten roten Akzenten. Auch die Ergonomie kommt nicht zu kurz: So lässt sich das Display in der Höhe verstellen (130 mm), neigen, schwenken und drehen (Pivot).

„Der U27G4R ist Beleg unserer tiefen Wertschätzung für die Gaming Community. Wir haben auf ihre Bedürfnisse gehört und eine Lösung entwickelt, die den Kompromiss zwischen Auflösung und Bildwiederholrate aufhebt. Mit diesem Monitor können Gamer in atemberaubende UHD-Visuals für Kinoerlebnisse eintauchen oder zu FHD wechseln, um die ultraschnelle Leistung zu nutzen, die im wettbewerbsorientierten E-Sport erforderlich ist – und das alles mit einem einfachen, nahtlosen Übergang“, sagt Cesar Acosta, Gaming Product Manager bei AGON by AOC.

Gaming-Monitor mit E-Sport-fokussierten Features

Der U27G4R kommt mit einer ganzen Reihe von AOC typischen Gaming-Funktionen, darunter Low Input Lag für ein nahezu sofortiges visuelles Feedback, Shadow Control zum Aufhellen dunkler Bereiche, Game Colour zur Anpassung der Sättigung und dem Fadenkreuz-Overlay Dial Point. Für E-Sportler bietet der FHD @ 320-Hz-Modus eine hervorragende Reaktionszeit in seiner Klasse, während Content-Ersteller den UHD @ 160-Hz-Modus nutzen können. Der Monitor unterstützt die Adaptive-Sync-Technologie sowohl mit AMD- als auch mit NVIDIA-GPUs und ist bei UHD @ 120 Hz mit VRR (variable Bildwiederholrate) auch mit Konsolen der aktuellen Generation kompatibel.

Neben dem eingebetteten OSD-Menü unterstützt der U27G4R die G-Menu-Software von AOC, die es dem User ermöglicht, die Bildschirmeinstellungen anzupassen, benutzerdefinierte Profile zu erstellen und zwischen ihnen zu wechseln sowie direkt vom Desktop aus auf Gaming-Funktionen zuzugreifen.

Erweiterung der G4-Serie

Außerdem kündigt AGON by AOC noch drei weitere Modelle aus der G4-Serie an:

– Der AOC GAMING CU34G4 ist ein 86,4 cm (34″) Ultrawide Curved Gaming-Monitor (1500R), der auf einem Fast VA-Panel basiert. Er kommt mit einer Auflösung von 3440 x 1440, einer Bildwiederholrate von 180 Hz, einem außergewöhnlichen Kontrast (2500:1), bis zu 1 ms GtG-Reaktionszeit sowie AMD FreeSync Premium-Unterstützung und ist eine erschwinglichere Alternative zu dem im April 2025 angekündigten CU34G4Z mit 240 Hz.

– Die Monitore AOC GAMING 24G4HA und 27G4HA sind aktualisierte Versionen der meistverkauften Mainstream-Gaming-Modelle 24G4X und 27G4X, die eine höhere Bildwiederholrate von 200 Hz im Vergleich zu den 180 Hz ihrer Vorgänger bieten. Sie behalten den ergonomischen Standfuß mit Höhenverstellung und integrierten Lautsprechern bei und sind mit Fast IPS-Panels mit NVIDIA G-SYNC Compatible-Zertifizierung ausgestattet.

Preise und Verfügbarkeiten

Der AOC GAMING U27G4R ist ab Mai 2025 zu einem Preis von 379,00 EUR (UVP) beziehungsweise 369,00 CHF (UVP; exkl. MwSt. + vRG) erhältlich.

Die Modelle AOC GAMING CU34G4, 24G4HA und 27G4HA stehen ebenfalls ab Mai 2025 in den Regalen und kosten 359,00 EUR, 169,00 EUR sowie 199,00 EUR (jeweils UVP) beziehungsweise 349,00 CHF, 159,00 CHF sowie 179,00 CHF (jeweils UVP; exkl. MwSt. + vRG).

(1) In Bezug auf das Verkaufsvolumen, Gaming-Monitore mit 144 Hz+, IDC Research – Gaming Tracker Q1-Q3 2024

Über AOC

AOC ist eine 1967 gegründete Tochtergesellschaft des weltweit größten LCD-Herstellers TPV Technology Limited und global führende Marke für Monitore und IT-Zubehör. Das umfassende Produktangebot von AOC umfasst innovative, ergonomische, umweltfreundliche und stilvolle Lösungen für den professionellen und privaten Einsatz gleichermaßen.

Zur Submarke von AOC, AGON by AOC, gehört eines der weltweit stärksten Portfolios für High-Performance-Gaming-Monitore sowie ein komplettes, in folgende drei Kategorien unterteiltes Gaming-Zubehör-Ökosystem: AOC GAMING für Core Gamer, AGON für Competitive Gamer sowie AGON PRO für eSports-Enthusiasten und professionelle eSports-Spieler. Seit 2020 ist AGON by AOC eine der führenden Gaming-Monitor-Marken und eine erste Wahl von Gamern in aller Welt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von AGON by AOC oder folgen Sie AGON by AOC auf Facebook, Twitter oder Instagram.

Wenn Sie die Links zur AOC Website in dieser E-Mail anklicken, können Ihre Daten – wie IP-Adresse, Datum, Uhrzeit und Dauer des Besuchs – von AOC verarbeitet werden, die den eigenen Datenschutzbestimmungen unterliegen.

Weitere Informationen über die Datenschutzbestimmungen von AOC finden Sie hier: https://aoc.com/de/privacy-statement-of-aoc.

Weitere Informationen über die Cookie-Erklärung von AOC finden Sie hier: https://aoc.com/de/cookie-statement.

Firmenkontakt

AOC International (Europe)

Daniela Jacobo

Prins Bernhardplein, 6th floor 200

1097 JB Amsterdam

+31 20 5046945



https://eu.aoc.com/de/

Pressekontakt

united communications GmbH

Peter Lindheim

Skalitzer Straße 68

10997 Berlin

+49 30 789076 – 0



http://www.united.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.