AGON by AOC und NVIDIA® G-SYNC® Pulsar setzen neue Maßstäbe

Las Vegas, 8. Januar 2026 – AGON by AOC, weltweit führender Anbieter von Gaming-Monitoren, setzt seine langjährige und intensive technische Zusammenarbeit mit NVIDIA fort. Neustes Ergebnis der engen Partnerschaft ist der 68,6 cm (27″) AGON PRO AG276QSG2. Das High-End-Gaming-Modell führt die NVIDIA G-SYNC Pulsar-Technologie in die professionelle E-Sport-Produktreihe von AGON by AOC ein, was zu echten Wettbewerbsvorteilen für Gamer führt.

„Der AGON PRO AG276QSG2 wurde für Gamer entwickelt, die höchste Leistung verlangen. Diese Hardcore-Player und E-Sport-Wettkämpfer benötigen absolute Klarheit bei hoher Geschwindigkeit. Durch die Kombination unserer 360-Hz-Fast-IPS-Leistung mit NVIDIA G-SYNC Pulsar bieten wir einen Monitor, mit dem Top-Gamer schneller reagieren, präziser agieren und in entscheidenden Momenten voll konzentriert bleiben können“, sagt Kevin Wu, Leiter der Monitor-Geschäftseinheit bei TPV, AGON by AOC.

Powered by: Next Generation NVIDIA G-SYNC Pulsar Technology

Herzstück des AG276QSG2 ist die NVIDIA G-SYNC Pulsar Technologie, die entwickelt wurde, um den Gamer beim Zielen zu unterstützen und auch bei schnellen Bewegungsabläufen ein klares Bild zu ermöglichen. NVIDIA G-SYNC Pulsar nutzt Backligth Strobing mit variabler Frequenz und synchronisiert die Bildwiederholrate und auch die Rate vom Backlight Strobing des Monitors dynamisch mit der Bildrate der Grafikkarte, um Tearing und Stottern zu verhindern und die Latenz zu verringern. Dadurch wird das Spielerlebnis flüssiger und reaktionsschneller – besonders in schnellen, kompetitiven Spielen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Backlight-Strobing-Lösungen, bei denen Gamer zwischen Bewegungsdarstellung und ruckelfreier Grafik wählen müssen, bietet G-SYNC Pulsar beides gleichzeitig. Sich schnell bewegende Objekte werden deutlich klarer dargestellt, was eine verbesserte Zielverfolgung, schnellere Reaktionszeiten und eine höhere Konsistenz bei intensiven Wettkämpfen ermöglicht.

Darüber hinaus passt sich der AG276QSG2 dank der ebenfalls integrierten NVIDIA G-SYNC Ambient Adaptive Technologie automatisch an ein verändertes Umgebungslicht an. Helligkeit und Farbtemperatur werden mithilfe eines integrierten Umgebungslichtsensors dynamisch abgestimmt, um jederzeit – Tag und Nacht – visuelle Klarheit zu gewährleisten.

G-SYNC HDR sorgt für eine kalibrierte Farbgenauigkeit und automatische Anpassung der HDR-Helligkeit an die Umgebungsbedingungen. Auf diese Weise wird, sowohl unter Windows™ als auch in Spielen, eine präzise und konsistente SDR- und HDR-Leistung gewährleistet, ohne dass eine manuelle Einstellung erforderlich ist.

Entwickelt für E-Sport und ein verbessertes Nutzererlebnis

Der AG276QSG2 verfügt über ein hochwertiges, auf E-Sport ausgerichtetes Design, das speziell für professionelles und wettbewerbsorientiertes Gaming entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem 360-Hz-Fast-IPS-Panel liefert er dank Overdrive-Technologie eine Reaktionszeit von 1 ms GtG für extrem schnelle Pixelübergänge. Hinzu kommt die individuell anpassbare Light FX Gaming-Beleuchtung von AGON PRO für eine stimmungsvolle Atmosphäre während des Spiels. Das charakteristische AGON PRO Design wurde speziell auf die Anforderungen im E-Sport entwickelt und unterstreicht die Premium-Positionierung des Produkts. Der Monitor verfügt über einen vollständig ergonomischen Standfuß, der umfangreiche Einstellmöglichkeiten für lange Gaming-Sessions und den professionellen Einsatz bietet.

Eine umfassende Auswahl an I/O-Anschlüssen unterstützt Multi-Plattform-Gaming-Setups und gewährleistet die Kompatibilität mit verschiedenen Gaming-Systemen und PCs.

Preis und Verfügbarkeit

Der AGON PRO AG276QSG2 wird ab Februar 2026 zu einem UVP von 749,00 EUR beziehungsweise 719,00 CHF (exkl. Mwst und vRG) erhältlich sein.

Über AOC

AOC ist eine 1967 gegründete Tochtergesellschaft des weltweit größten LCD-Herstellers TPV Technology Limited und global führende Marke für Monitore und IT-Zubehör. Das umfassende Produktangebot von AOC umfasst innovative, ergonomische, umweltfreundliche und stilvolle Lösungen für den professionellen und privaten Einsatz gleichermaßen.

Zur Submarke von AOC, AGON by AOC, gehört eines der weltweit stärksten Portfolios für High-Performance-Gaming-Monitore sowie ein komplettes, in folgende drei Kategorien unterteiltes Gaming-Zubehör-Ökosystem: AOC GAMING für Core Gamer, AGON für Competitive Gamer sowie AGON PRO für eSports-Enthusiasten und professionelle eSports-Spieler. Seit 2020 ist AGON by AOC eine der führenden Gaming-Monitor-Marken und eine erste Wahl von Gamern in aller Welt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von AGON by AOC oder folgen Sie AGON by AOC auf Facebook, Twitter oder Instagram.

