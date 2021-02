Air Astana nimmt Flüge von Frankfurt nach Atyrau auf

Ab 3. Februar 2021 ergänzt Air Astana, die mehrfach ausgezeichnete nationale Fluggesellschaft Kasachstans, ihr Flugangebot ab Frankfurt um eine Verbindung nach Atyrau. Air Astana reagiert damit auf die aktuelle Lage, denn durch Restriktionen der niederländischen Behörden wird der reguläre Liniendienst von Amsterdam nach Atyrau in dieser Woche eingestellt. Mit der Aufnahme der Frankfurt-Flüge behält die Airline die Direktanbindung an den Westen Kasachstans und erhöht damit das Angebot ab der Mainmetropole auf fünf wöchentliche Flüge.

Der neue Dienst wird einmal pro Woche jeweils am Mittwoch mit einem Airbus A321 durchgeführt. Abflug in Frankfurt ist um 13:05 Uhr, Ankunft in Atyrau um 21:50 Uhr Ortszeit.

Tickets sind auf www.airastana.com, im Informations- und Reservierungszentrum, bei den Vertriebspartnern sowie in der Ticketverkaufsstelle Frankfurt telefonisch unter 069-770673022 und per E-Mail unter fra.reservations@airastana.com erhältlich.

Fluggäste sollten sich im Vorhinein mit den Sicherheitsmaßnahmen an den Flughäfen und an Bord sowie den aktuell geltenden Einreise- und Gesundheitsbestimmungen in Kasachstan und Deutschland vertraut machen.

Über Air Astana

Air Astana, die nationale Fluggesellschaft Kasachstans, bedient inländische und internationale Routen von den Drehkreuzen Nur-Sultan (NQZ) und Almaty (ALA). Die Airline nahm 2002 den Flugbetrieb auf. Die Air Astana Flotte besteht aus Boeing-, Embraer- und Airbus-Flugzeugen, darunter auch der A321LR.

Air Astana wurde als erste Fluggesellschaft für die Region Russland, der GUS-Staaten und Osteuropa 2012 mit 4 Sternen bei den begehrten Skytrax World Airline Awards ausgezeichnet und auch als “The Best Airline in Central Asia and India” gewürdigt. Beide Auszeichnungen konnten jährlich bis einschließlich 2019 errungen werden. Bei den letzten drei Travellers” Choice Awards von Trip Advisor wurde Air Astana in den Kategorien “Regional Carrier in Asia” und “Passenger Comfort” ausgezeichnet. Bei den APEX 2019 Awards erhielt die Fluggesellschaft 5 Sterne in der Kategorie “Major Regional Airlines”.

Air Astana ist ein Joint Venture zwischen Kasachstans National Wealth Fund Samruk Kazyna und BAE Systems mit einem jeweiligen Anteil von 51 und 49 Prozent.

