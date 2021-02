Veränderung in der Geschäftsführung der Degussa Goldhandel GmbH

Frankfurt am Main, 01. Februar 2021: CFO Markus Weiß verlässt nach mehr als sechs Jahren die Geschäftsführung der Degussa Goldhandel GmbH, um sich künftig neuen Aufgaben zuwenden zu können.

Der Diplom-Kaufmann und Wirtschaftsprüfer Weiß trat nach langjährigen Stationen bei KPMG und der Porsche SE im August 2014 in die Geschäftsführung der Gesellschaft ein. Er verantwortete seither das Ressort Finanzen sowie insbesondere die Bereiche Personal, Recht und Compliance. Zudem war Herr Weiß in den vergangenen Jahren in weiteren Gesellschaften der Degussa-Gruppe im In- und Ausland als Geschäftsführer tätig.

Während der letzten sechs Jahre baute er das Rechnungswesen und Controlling der Degussa kontinuierlich auf und legte damit finanzseitig den Grundstein für das profitable Wachstum der Gesellschaft, die damit in den vergangenen Jahren zum Marktführer unter den bankenunabhängigen Edelmetallhändlern in Europa werden konnte. Auch die jüngst erfolgte strategische Neuausrichtung und Fokussierung der Geschäftstätigkeit auf profitable Kernbereiche prägte Herr Weiß, gemeinsam mit den übrigen Geschäftsführern, ganz wesentlich mit.

Der Sprecher der Geschäftsführung der Degussa Goldhandel GmbH, Dr. Markus Krall, sagt zu seinem Weggang: “Mit Markus Weiß verliere ich einen hochgeschätzten Kollegen und die Degussa eine der tragenden Säulen mit jahrelanger Erfahrung, der unsere Gesellschaft auf eigenen Wunsch verlässt. Ich danke ihm sehr herzlich für seine erstklassige Arbeit und sein außerordentliches Engagement in den vergangenen Jahren und wünsche ihm für seine Zukunft alles erdenklich Gute.” Auch der Verwaltungsrat der Gesellschaft würdigte die Verdienste von Herrn Weiß, bedauert seinen Weggang und bedankt sich für seinen langjährigen und wertvollen Beitrag zum Unternehmenserfolg.

Der Name Degussa ist wie kein anderer Synonym für Qualität und Beständigkeit in der Welt der Edelmetalle. Diese Tradition wird heute von der Degussa Sonne/Mond Goldhandel GmbH (Kurzformen: “Degussa Goldhandel” oder “Degussa Gold”) fortgeführt, die im Jahr 2010 gegründet wurde und seit 2011 am Edelmetallmarkt aktiv ist. Als weltweit operierendes Unternehmen für Gold, Silber und Platinmetalle ist die Degussa seitdem zum Marktführer unter den bankenunabhängigen Edelmetallhändlern aufgestiegen.

An den elf nationalen Standorten Augsburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, München, Nürnberg, Pforzheim, Stuttgart sowie an den internationalen Standorten London, Genf, Zürich und Madrid bietet die Degussa ihre breite Produktpalette an. Neben Barren, Münzen, Numismatik und Emotionsprodukten stehen den Kunden Onlineshops und Services wie beispielsweise Goldankauf und Einlagerung zur Verfügung. Durch seine Edelmetallkompetenz in Handel, Recycling und Produktion für industrielle Kunden bildet das Unternehmen den Edelmetallkreislauf vollständig ab.

Das kulturhistorische Museum Degussa Goldkammer Frankfurt ergänzt mit einer beeindruckenden Sammlung von Exponaten aus Gold und Silber und als atmosphärischer Veranstaltungsort seit 2019 das Markenportfolio.

Bei einer Mitarbeiterzahl von knapp 160 erzielte die Degussa im Jahr 2019 einen Kundenumsatz von mehr als 2,5 Milliarden Euro und gilt damit als Europas größter Edelmetallhändler im bankenunabhängigen Privatkundenbereich.

