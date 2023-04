Aktion für die Oberlahn-Region: Geschenkidee: Geldwerten Gutschein kaufen und sparen

Noch bis zum 30. April Rabatte nutzen und Gutes tun: Region stärken, Arbeitsplätze sichern / WWW-Gutschein kaufen und profitieren

Weilburg, im April 2023. Wer sich noch bis zum 30. April einen Geschenk-Gutschein der Wirtschafts-Werbung Weilburg (WWW) besorgt, kann nicht nur die Einkaufsmöglichkeiten bei über 150 Geschäften, Dienstleistern oder Gastronomen nutzen oder verschenken. Zusätzlich bieten 16 WWW-Mitglieder im Aktionszeitraum besondere Rabatte an – also bis zum 31. Mai 2023.

„Dazu wird der Rabatt-Flyer dort abgestempelt, wo man den Gutschein besorgt. Bei der Kreissparkasse Weilburg, den Volksbanken in Weilburg und Löhnberg, oder in der Innenstadt bei der Residenzbuchhandlung, der Touristinfo oder dem Weilburger ReiseCenter“, sagt WWW-Vorsitzender Wolfgang Eck. Der Gutschein der WWW kann auch online erworben werden auf www.weilburg-oberlahn.de Ein abgestempelter Flyer wird den Kunden in diesem Fall zusammen mit dem Gutschein per Post zugesendet. Nach Vorlage des abgestempelten Flyers in einem der teilnehmenden Geschäfte können sie von dem jeweiligen Rabatt profitieren, die nicht mit anderen Aktionen kombinierbar sind. Dazu muss nicht mit einem Gutschein bezahlt werden. Der kann bei der nächsten Gelegenheit – zum Beispiel zum Muttertag oder den nächsten Geburtstag verschenkt werden.

Eck ergänzt: „Es ist nicht nur ein tolles Geschenk mit 150 Einlösemöglichkeiten, bei dem man mit absoluter Sicherheit den Geschmack der oder des Beschenkten treffen wird. Zusätzlich unterstützt man die regionale Wirtschaft und alles was daran hängt wie Arbeitsplätze, Infrastruktur oder Unterstützung der heimischen Vereine.“

Weitere Informationen sind auf der Website der WWW zu finden: https://www.wirtschafts-werbung-weilburg.de/gutschein-aktion-2023.html

Folgende Rabatte sind im Aktionszeitraum erhältlich:

-Augenoptik Czypionka: 10 % Rabatt auf alle Sonnenschutzbrillen

-Brillenmode Delasauce: Beim Kauf einer Gleitsichtbrille mit Premiumgläsern bekommen Sie eine Lesebrille in Ihrer Stärke geschenkt.

-Copy & Print: 5 EUR Rabatt ab einem Einkaufswert von 20 EUR.

-Foto Löffler: 15 % auf alle Bilderrahmen und 10 % auf alle Passbilder.

-Gärtnerei Blumenhaus Hündt: Beim Kauf eines Blumenstraßes ab 20 EUR bekommen Sie einen Frühlingsblüher geschenkt.

-Hermko: 10 % Rabatt auf Funktionsunterwäsche.

-Horne Mode: 10 EUR Rabatt ab einem Einkaufswert von 50 EUR.

-Hotel am Bahnhof: 5 EUR Rabatt ab einem Einkaufswert von 30 EUR.

-Hotel Lahnschleife: Zu einem Hauptgericht aus der À-la-carte-Karte erhalten Sie einen Aperitif aufs Haus.

-Interliving Zeller: 10 % auf alle Boutique-Produkte.

-Intersport: Beim Kauf eines E-Bikes bekommen Sie einen Fahrradhelm geschenkt.

-Jimmy’s Restaurant: 5 EUR Rabatt ab einem Einkaufswert von 30 EUR.

-My Döner: 5 EUR Rabatt ab einem Einkaufswert von 30 EUR.

-Residenz 23: Raummiete der Bowlingbahn für eine Stunde nur 30 EUR statt 40 EUR.

-Weilburger Boots- und Kanuvermietung: 10 % auf alle Kanutouren ab/bis Weilburg.

-Weltladen Eins und Zwei: Ab 20 EUR Einkaufswert bekommen Sie eine Zotter Weilburg-Schokolade geschenkt.

Die Aktionsrabatte werden bis zum 31. Mai 2023 bei Vorlage des gestempelten Aktionsflyers gewährt.

Die Wirtschafts-Werbung-Weilburg (WWW) ist ein Zusammenschluss der Händler, Handwerker, Gastronomen, Dienstleister und Industrieunternehmen der Region. Die WWW will die Attraktivität der Stadt Weilburg an der Lahn als Einkaufsstadt erhöhen und damit die Zufriedenheit der Kunden steigern sowie neue Kunden gewinnen. Vorhandene Kaufkraft soll in der Region bleiben, um Arbeitsplätze zu sichern und unsere Region für die Menschen attraktiv zu machen. Sowohl die Kunden als auch die Unternehmen sollen von den Aktivitäten profitieren.

Mit über 150 Mitgliedern gibt die WWW der Wirtschaft Weilburgs eine Stimme und organisiert im guten Einvernehmen mit der Stadt und anderen Initiativen viele Events und Aktionen. Die WWW ist Interessenvertreter der Region „Weilburg an der Lahn“ und ist für alle an der Region Interessierten offen.

