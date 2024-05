ALEXA wird zur Bühne für Stars des Soulfestival Berlin

Hochkarätige Soulmusiker zu Gast

Soulfans kommen im Mai im ALEXA voll auf ihre Kosten. Denn am Freitag, 10., am Samstag, 11. Mai und am Freitag, 17. Mai verwandelt sich das ALEXA in eine Konzertbühne des Soulfestival Berlin. Das beliebte Shoppingcenter am Alexanderplatz ist an diesen Tagen Gastgeber für hochkarätige Soulkünstler, die den Besucherinnen und Besuchern des ALEXA mit Live-Auftritten kräftig einheizen. Am Rande der Bühne auf dem Metropoliscourt im Erdgeschoss des Centers gibt eine kleine Ausstellung außerdem spannende Einblicke in die Welt des Soul. Der Eintritt für die Konzerte ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Begleitet wird das Soul-Wochenende von Josiah Bruce, der durch das das Programm führt.

„Das ALEXA wird wieder zum Center der Stars, dieses Mal zum Center erstklassiger Soulstars“, sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra, Center Manager des ALEXA. „Die Fans werden die angesagten Künstler im ALEXA hautnah erleben und sich von ihren Soulklängen mitreißen lassen. Wir zeigen damit einmal mehr, dass wir neben großartigen Shoppingmöglichkeiten immer wieder für unvergessliche emotionale Erlebnisse mitten in Berlin sorgen.“

Der Auftritt des Künstlers Benny Fiedler leitet das Soul-Wochenende am Freitag, 10. Mai von 15 bis 17 Uhr ein. Er zeigt mit Werken von Ray Charles, Amy Winehouse, Bruno Mars, Sarah Connor, Xavier Naidoo oder Aymen eine große Bandbreite des Soul. Für Gänsehaut sorgt am Samstag, 11. Mai der Gospel- und Soulsänger aus Chicago Kirk Smith. Mit einem Highlight schließt die Konzertreihe am Freitag, 17. Mai. Der Hip-Hop-Star DJ Tomekk und der Weltstar der Nullerjahre Dante Thomas betreten gemeinsam die Bühne und bringen das ALEXA mit Hits wie „Ich lebe für Hip Hop“ oder „She“s Miss California!“ zum Kochen.

Immer wieder begeistern im ALEXA die Auftritte hochkarätiger Stars Tausende von Besucherinnen und Besuchern. Künstler wie die Backstreet Boys, Rihanna, 50 Cent, David Beckham, Leona Lewis, The BossHoss, Howard Carpendale, Tim Bendzko, Beatsteaks oder auch Heino und viele mehr machen das ALEXA zum „Center der Stars“.

Mehr über das ALEXA erfahren Sie hier oder bei Facebook.

Über ALEXA

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Immobilienspezialist, Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

