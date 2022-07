Alles im Blick: Mio bringt zwei neue Dual-Dashcams auf den Markt

Mit der MiVue C420 Dual und der MiVue C588T erweitert der Dashcam-Hersteller Mio sein Angebot um zwei Modelle mit Vorder- und Rückkamera. Damit werden auch Ereignisse hinter dem Fahrzeug erfasst.

Ein Auffahrunfall ist schnell passiert, etwa beim Warten an der Ampel, im Stau oder beim Ausparken auf dem Supermarktparkplatz. Solche Vorfälle können Blechschäden und eine teure Reparatur nach sich ziehen. Mit einer Dashcam, die auch den Bereich hinter dem eigenen Auto filmt, lässt sich die Schuldfrage leichter klären.

Der Dashcam-Hersteller Mio hat jetzt zwei neue Modelle auf den Markt gebracht.

MiVue C420 Dual – Leistungsstarkes Einsteigermodell

Die Hauptkamera der MiVue C420 Dual verfügt über einen Sensor, der Videos in Full HD 1080p-Auflösung erfassen kann. Dank des hochwertigen Objektivs in Kombination mit dem CMOS-Sensor ermöglicht die Kamera Videos mit 30 Bildern pro Sekunde.

Die Dashcam ist mit einem 3-Achsen G-Sensor ausgestattet, der Erschütterungen oder plötzliche Richtungswechsel registriert und die Aufnahmen dann in einem sicheren Verzeichnis ablegt. Damit sind sie vor einem erneuten Überschreiben gesichert und können als Beweismittel verwendet werden. Der Betrachtungswinkel der Kamera beträgt 135 Grad.

Komplettiert wird die Dashcam durch die T20-Rückfahrkamera. Sie erfasst den hinteren Bereich mit einem 130 Grad Weitwinkelobjektiv und einer Auflösung in Full HD 1080p. Für die Verbindung mit der Hauptkamera wird ein sechs Meter langes Kabel mitgeliefert.

Mio MiVue C588T Dual – Attraktives Mittelklasse-Kit

Dieses Dual-Set ist mit einem hochwertigen Sony STARVIS Sensor ausgestattet, der Videoaufnahmen in Full HD 1080p ermöglicht und detailreiche Aufnahmen mit 30 Bildern pro Sekunde liefert.

Dank der von Mio entwickelten Night Vision Pro-Technologie speichert die Kamera klare und hochauflösende Bilder selbst bei ungünstigen Lichtverhältnissen, etwa in der Nacht, bei Durchfahren eines Tunnels oder bei schlechtem Wetter. Mit ihrem großen Betrachtungswinkel von 140 Grad erfasst sie auch Ereignisse am Straßenrand.

Der G-Sensor erkennt Kollisionen automatisch. Die Dashcam speichert dann alle Aufnahmen in einem sicheren Ordner, so dass sie nicht mehr überschreiben werden können. Außerdem ist die Frontkamera der Mio MiVue C588T Dual mit einem GPS-Modul ausgestattet, das die Videoaufnahmen mit den genauen Daten über Zeit und Ort des Vorfalls ergänzt.

Anstatt einer wiederaufladbaren Batterie ist ein Kondensator in die Kamera integriert. Damit kann das Gerät in Betreib bleiben, selbst wenn es nicht an eine Stromquelle angeschlossen ist.

Das acht Meter lange Kabel erleichtert den Einbau auch in größere Fahrzeuge. Die Kamera bietet einen 130-Grad-Blickwinkel, helles Glas mit einer f1.8-Blende und filmt, wie die Frontkamera, in Full HD-Auflösung.

Die MiVue C588T Dual ist für einen UVP von 168,99 Euro verfügbar. Die MiVue C420 Dual ist für einen UVP von 114,99 Euro erhältlich.

MiTAC International Corp. wurde 1982 gegründet und nahm seine Tätigkeit im Hsinchu Science Park (HCSP) in Taiwan auf. Seitdem hat sich MiTAC zu einer internationalen Organisation entwickelt, die Dienstleistungen in folgenden Bereichen anbietet: Herstellung elektronischer Systeme (ESM), integriertes Entwicklungs- und Fertigungsmanagement (JDM), ausgelagerte Geräteherstellung (ODM) und Herstellung von Geräten unter eigener Marke (OEM und OPM).

MiTAC führt globale Marken wie Mio, Magellan, Navman und TYAN und vertreibt weltweit GPS-Geräte und -Server. Zudem entwickelt das Unternehmen Lösungen und Produkte für die Cloud-Technologie. MiTAC verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt und beschäftigt derzeit 9.000 Mitarbeiter weltweit. Dank seiner umfangreichen Erfahrung ist MiTAC in der Lage, Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die genau auf die Bedürfnisse seiner Kunden zugeschnitten sind.

