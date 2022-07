Royal Gardineer Dekorative Vogeltränke aus Stahl

Die Wasserquelle zum Trinken und Baden für Vögel

– Wunderschöne Gartendeko

– Einfaches Aufstellen dank Erdspieß

– Auch geeignet als Futterstelle

– Frostsicher und winterfest

Die Natur entdecken und die Vögel im Garten hautnah beobachten: Die Vogeltränke von Royal Gardineer bietet den gefiederten Freunden im Garten das ganze Jahr über einen ruhigen Platz zum Trinken. Und an besonders heißen Sommertagen dient sie zudem als erfrischende Badestelle.

Wunderschöne Deko für den Garten: Dank Erdspieß ist man in der Standortwahl besonders flexibel. Einfach den Spieß in die Erde stecken, etwas Wasser in die Schale füllen und schon ist die Vogeltränke bereit für die ersten Gäste. Alternativ befüllt man das Schälchen mit Vogelfutter. Darüber freuen sich die tierischen Besucher vor allem im Winter.

– Dekorative Vogeltränke

– Auch als Futterstation geeignet

– 3-teiliger Erdspieß für variable Höhe: 52, 82 oder 112 cm

– Winterfest und frostsicher

– Material: Stahl

– Maße: 112 x 38,5 x 18 cm, Gewicht: 550 g

– Vogeltränke inklusive 3-teiligem Erdspieß und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107400008

Preis: 36,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8216-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8216-3503.shtml

Auch 2er-Set erhältlich:

Royal Gardineer 2er Set Dekorative Vogeltränke aus Gusseisen, 3-teiliger Erdspieß

Preis: 56,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8281-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/A8cX7M8m9gkRpCm

