ALZURA FLOWERS – die Online-Filiale für Floristen debütiert auf der IPM 2024

Shopsystem mit eigener 360-Grad-Fotodatenbank

Das Shopsystem ALZURA FLOWERS, ein Produkt des eCommerce Unternehmens ALZURA AG, wird erstmals als Aussteller auf der IPM 2024 in Essen vertreten sein. In Halle 7, Stand B24 will die eCommerce Komplettlösung ( www.alzura-flowers.com) für den Local Commerce sowie den klassischen Onlinehandel begeistern und zeigen, wie einfach es ist, das eigene Geschäftsmodell nachhaltig zu digitalisieren. Gemeinsam mit Floristen entwickelt, vereint ALZURA FLOWERS Website-Baukasten, Webshop und Click & Collect zu einem maßgeschneiderten Rundum-Sorglos-Paket für die Branche, das auch ohne technisches Know-how einfach zu bedienen ist. Floristen und Blumenhändler erhalten einen individuellen Online-Shop, der als Online-Filiale genutzt werden kann. Kunden können ihre Blumen und Pflanzen online bestellen und bequem in der Filiale abholen (Click & Collect), was zu einem effizienteren Arbeiten und einer optimalen Nutzung von Leerlaufzeiten führt.

Das Herzstück von ALZURA FLOWERS ist die eigene umfangreiche Fotodatenbank. Ein innovativer Foto-Roboter erstellt im hauseigenen Fotostudio automatisiert hochauflösende 360° Produktfotos in Premiumqualität. So sind im Floristik-Webshop bereits zahlreiche Sträuße und Pflanzen in verschiedenen Varianten inklusive Produktdaten vordefiniert. Dazu gehören auch Stücklisten, in denen die einzelnen Bestandteile der Gebinde genau beschrieben sind. Der Florist kann sich von diesen Vorlagen inspirieren lassen und sie übernehmen oder nach Belieben anpassen, zum Beispiel im Preis oder in der Ausführung. Darüber hinaus kann der Kunde jederzeit eigene Produkte erstellen. Gleiches gilt für die Shopgestaltung, denn das passende Design-Thema für Floristik und Blumenhandel im Internet wird automatisch mitgeliefert. Die Designvorlagen stehen in verschiedenen Farbvarianten zur Verfügung und überzeugen durch eine kundenorientierte Gestaltung, die ein besonderes Einkaufserlebnis ermöglicht. Mit wenigen Klicks kann der Webshop individuell gestaltet werden. Mit Bildern des Blumenladens, des Teams oder durch die Präsentation eigener Kreationen und besonderer Leistungen.

Zur Erstellung der Website bietet ALZURA FLOWER zwei Ansätze. Floristen können in einer Do-it-yourself-Variante einen intuitiv zu bedienenden Website-Baukasten nutzen, um ihre eigene Website ohne teure Agentur zu gestalten, oder sich für ein fertiges Set entscheiden. Letzteres beinhaltet die Erstellung einer fertigen Website inklusive eines voll funktionsfähigen Webshops mit ansprechenden Texten, aussagekräftigen Bildern und praktischen Funktionen basierend auf den Kundenangaben (Adresse, Öffnungszeiten, Produktliste und Geschäftsfotos).

Die Erstellung der Website und des Online-Shops wird von einem persönlichen Ansprechpartner von ALZURA FLOWERS begleitet, um sicherzustellen, dass alle kundenrelevanten Funktionen und rechtlichen Aspekte vorhanden und erfüllt sind.

Firmenkontakt

Alzura Software GmbH

Torsten Kühne

Königsbergerstraße 27

60487 Frankfurt am Main

+49 69 66 77 36 904



http://www.alzura-flowers.com

