Andreas Grießer holt Excellence Award nach Moosburg

Auszeichnung für Andreas Grießer beim 6. Internationalen Speaker Slam in Wiesbaden

Der 6. Internationale Speaker Slam lockte am 13. März 2025 230 Teilnehmer aus 28 Nationen nach Wiesbaden und bot eine beeindruckende Bühne für Redner:innen aus aller Welt. Unter den Finalist:innen befand sich Andreas Grießer, Business Coach, Speaker und Moderator aus Moosburg a.d. Isar, der mit einer emotionalen und zugleich appellierenden Keynote sowohl Publikum als auch Jury begeisterte.

Die Veranstaltung fand auf zwei Bühnen statt und wurde live übertragen, was die Bedeutung des Events unterstrich. Die Teilnehmer hatten die Herausforderung, ihre Botschaft in nur 240 Sekunden auf den Punkt zu bringen. Andreas Grießer nutzte diese Gelegenheit, um seine Zuhörer mit einem fesselnden, spannenden und inspirierenden Vortrag in seinen Bann zu ziehen.

Grießer, der bereits 2009 mit dem HERBERT – Award GOLD ausgezeichnet wurde und 2024 seine Ausbildung zum Business Coach (IHK) abschloss, forderte mit Nachdruck: „Bevor Ihr Euch Gedanken macht, wie Ihr Eure Mitarbeiter motivieren könnt, hört bitte auf, sie zu demotivieren“.

Sein Vortrag war ein leidenschaftliches Plädoyer für eine neue Führungskultur, in der Mitarbeiter nicht gemanaged, sondern inspiriert werden. Er unterstrich die Bedeutung von Vertrauen, Wertschätzung und einer positiven Arbeitsumgebung, in der sich Mitarbeiter entfalten können.

Die Zuschauer waren von Grießers authentischer und fesselnder Art begeistert. Er verstand es, komplexe Sachverhalte auf eine verständliche und kurzweilige Weise zu präsentieren. Seine Bühnenpräsenz war geprägt von Energie und Leidenschaft, was sich direkt auf das Publikum übertrug.

Mit seinem Auftritt beim International Speaker Slam, veranstaltet vom gebürtigen Moosburger Hermann Scherer, Germany’s Next Speaker Star und dem ExpertenPortal unterstrich Andreas Grießer einmal mehr seine Expertise als „motivierender und provozierender Speaker“, wie ihn Hermann Scherer beschrieb. Er bewies, dass Redekunst und Bühnenpräsenz Schlüsselfaktoren für erfolgreiche Kommunikation und Inspiration sind. Der Abend in Wiesbaden war ein voller Erfolg für den Redner aus Moosburg a.d. Isar, der seine Botschaft einem internationalen Publikum vermitteln konnte und diese abschloss mit den Worten „100% Deutsch, 90% Englisch und 150% Bayrisch“.

Business Coach, Speaker und Moderator

Kontakt

Andreas Grießer – Business-Coaching

Andreas Grießer

Berliner Str. 8

85368 Moosburg a.d Isar

01723220235



https://www.andreas-griesser.com

Bildquelle: Justin Bockey